El escalofriante nocaut que se perfila como el mejor del año en el boxeo: “Uno de los golpes más limpios que jamás verás”

Umar Dzambekov dejó inconsciente a Ahmed Elbiali tras conectarle un potente uppercut durante el segundo asalto

Zuffa Boxing Temporada 2026 Umar Dzambekov vs. Ahmed Elbiali

Un uppercut de derecha perfectamente ejecutado por Umar Dzambekov definió el resultado de la pelea coestelar de Zuffa Boxing, celebrada este domingo en el recinto Meta APEX de Las Vegas. El púgil ruso noqueó brutalmente al veterano Ahmed Elbiali al comienzo del segundo asalto, en una cartelera que también incluyó el esperado combate entre Efe Ajagba y Charles Martin.

La pelea, pactada a diez asaltos, concluyó abruptamente cuando Dzambekov, de 28 años, conectó un uppercut de derecha que envió a Elbiali a la lona a los 53 segundos del segundo round. El árbitro Allen Huggins intervino de inmediato y puso fin a la contienda al observar el estado del boxeador egipcio, quien quedó convulsionando tras el impacto.

Dzambekov, quien ostenta un récord invicto de 14 victorias y 10 nocauts, se mostró dominante durante el primer asalto, superando a su rival tanto en golpes a la cabeza como al cuerpo y manteniendo el combate en la distancia que más le favorecía. “Bueno, siempre iba preparado para llegar hasta el final, si era necesario”, afirmó Dzambekov en declaraciones posteriores al triunfo. “Siempre lo digo, pero sí, trabajo en los golpes, y cuando veo una oportunidad, la aprovecho. Y el uppercut, pregúntenle a mi entrenador, lo he estado practicando, exactamente el mismo movimiento, y se me dio. Así que no me puedo quejar”.

El contexto de la pelea favorecía a Elbiali, quien llegaba con un historial de 24 victorias —19 por nocaut— y solo una derrota previa, sufrida en 2017 ante el excampeón semipesado del CMB, Jean Pascal. De acuerdo con las estadísticas oficiales, el egipcio no había perdido desde ese combate hace ocho años y mantenía una racha de ocho triunfos consecutivos antes de enfrentar a Dzambekov.

Umar Dzambekov conectó un potente golpe a Ahmed Elbiali

El desenlace sorprendió tanto a los asistentes como a los televidentes. Elbiali intentó reincorporarse tras el nocaut, pero la transmisión oficial mostró cómo su pierna izquierda temblaba incontrolablemente, una imagen descrita por diversos medios especializados como una de las más impactantes del año en el boxeo profesional. El árbitro Huggins detuvo la pelea de inmediato, priorizando la seguridad del boxeador, quien necesitó la rápida intervención del personal médico para recomponerse.

La trayectoria reciente de Dzambekov refleja un ascenso sostenido dentro de la disciplina. En junio pasado, superó al exaspirante mundial Roamer Alexis Angulo en Santa Ynez, California, y regresó al cuadrilátero con una victoria por nocaut en el segundo asalto en octubre. “Ya casi estoy ahí”, sostuvo Dzambekov tras su triunfo en Las Vegas, según declaraciones recogidas por Boxing Scene. El púgil austriaco de origen ruso se perfila como uno de los principales aspirantes del peso semipesado y su próximo rival podría ser Radivoje Hot Rod Kalajdzic, quien recientemente noqueó al ex campeón Oleksandr Gvozdyk en otra cartelera de Zuffa Boxing.

El combate entre Dzambekov y Elbiali ha sido catalogado en las redes sociales como uno de los mejores nocauts del año. El uppercut, ejecutado con precisión, generó reacciones inmediatas dentro del circuito boxístico y entre los seguidores del deporte. “Ese fue un KO asqueroso”, “Una forma feroz de acabarlo” y “Debe ser uno de los uppercuts más limpios que recuerdo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios, quienes coincidieron con el titular del sitio especializado Ring Magazine: "Uno de los golpes más limpios que jamás verás”.

La función de Zuffa Boxing 3 en el Meta APEX de Las Vegas reunió a varios boxeadores emergentes que buscan consolidar su nombre en la escena internacional. Dzambekov, con este triunfo, reforzó su posición como contendiente de primer nivel en la división de los 79,38 kilogramos (175 libras). La expectativa se centra ahora en la próxima pelea de Dzambekov, cuyo desempeño ha despertado interés entre promotores y aficionados.

