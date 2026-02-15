Deportes

Tras solo cinco pases desde el saque inicial: el golazo a los 10 segundos de un partido que da la vuelta al mundo

Una jugada preparada perfecta le permitió a Jacopo Segre hacer historia al convertir antes del minuto en el fútbol italiano

Una jugada perfecta que culminó en el gol más rápido en la historia del Palermo

La acción sucedió el 18 de enero, en el marco de la fecha 20 de la Serie B de Italia, pero se convirtió en una secuencia bajo debate en los últimos días. El Palermo sorprendió al Spezia con una jugada de apenas cinco pases que culminó en gol a los 10 segundos del partido. Esta acción, ejecutada por Jacopo Segre, quedó registrada como el tercer gol más rápido en la historia de la división.

La secuencia decisiva arrancó desde el saque inicial: la pelota fue hacia la banda izquierda, donde Tommaso Augello superó a Niccolò Pierozzi y lanzó un centro. Joel Pohjanpalo asistió de taco a Segre, quien resolvió con precisión ante Boris Radunovic y firmó el 1-0 para el conjunto local en el estadio Renzo Barbera.

Jacopo Segre convirtió el gol
Jacopo Segre convirtió el gol a los 10 segundos del partido (@jacopo.segre)

Luego, el desarrollo del partido mostró a un Palermo sólido en defensa y efectivo en ataque, aunque desperdició oportunidades claras para aumentar la ventaja: Jérémy Le Douaron disparó un remate directo al travesaño y Mattia Bani impactó en el palo. El Spezia, por su parte, exhibió algunos destellos de reacción, sobre todo en los minutos finales, con un potente intentó convertir en los pies de Gabriele Artistico pero el arco le negó la oportunidad y generó tensión entre la afición local.

Pero el foco quedó en el gol, que un mes después sigue siendo motivo de análisis. El sitio One Football en inglés, por caso, señaló la secuencia como una jugada que le hubiera gustado crear a Mikel Arteta, orientador del Arsenal, líder de la Premier League.

“El gol del Palermo a los 10 segundos combinó planificación efectiva y alegría visceral, un fútbol directo que atraviesa a la defensa con técnica en lugar de aplastarla por pura fuerza bruta”, describió el mencionado sitio.

Disputadas 25 fechas, el equipo de Inzaghi se sitúa en la cuarta posición de la tabla de Segunda División con 48 puntos, producto de 13 victorias, 9 empates y 3 derrotas. El rendimiento como local vuelve a ser un factor clave. Ostenta 42 goles a favor y es la tercera ofensiva más realizadora del torneo: mucho tienen que ver esa creatividad y el trabajo en la semana, como quedó reflejado en el grito de Jacopo Segre.

En cambio, el Spezia, equipo que sufrió la obra de arte, actualmente ocupa la posición número 18 con solo 22 puntos, producto de 5 victorias, 7 empates y 13 derrotas, y permanece en zona de descenso.

