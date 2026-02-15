El tenso cruce entre dos jugadores de la selección argentina en un partido: reproches y el “juego mental” en un penal

El encendido cruce entre Rulli y Panichelli en Marsella-Estrasburgo

El duelo entre los argentinos Gerónimo Rulli y Joaquín Panichelli marcó el final caliente del empate 2-2 entre Olympique de Marsella y Racing de Estrasburgo en la Ligue 1, cuando el delantero venció al arquero tras convertir de penal en tiempo de descuento a pesar de los intentos de su compañero de la selección argentina para distraerlo. El enfrentamiento, más allá de la tensión en el campo, cobra relevancia por la inminente convocatoria del equipo de Lionel Scaloni de cara a la fecha FIFA de marzo, donde el combinado campeón del mundo deberá afrontar la Finalissima ante España en Qatar.

El cierre del encuentro fue electrizante: en el sexto minuto de descuento, el árbitro sancionó un penal decisivo a favor del Estrasburgo. Panichelli, sin titubear, enfrentó a Rulli. Instantes antes del remate, las cámaras captaron al arquero intentando condicionar psicológicamente al delantero con la frase: “No patees, te lo voy a atajar”. Lejos de amedrentarse, el gigante de 1.90 metros ejecutó un potente disparo al centro del arco, venciendo las manos de Rulli y firmando el 2-2 definitivo. Ese gol significó el número 14 en la temporada para el ex River Plate, y el 12° en la Ligue 1, quedando a dos del máximo goleador Mason Greenwood.

La tensión entre ambos argentinos se gestó desde que se puso en marcha el duelo válido por la fecha 22 de la máxima competencia en el fútbol de Francia. El primer roce surgió a partir de un centro fallido de Valentín Barco: Panichelli dejó la pierna mientras intentaba llegar al balón, lo que provocó el enojo inmediato de Rulli y un intercambio de reproches en plena área. Posteriormente, un nuevo choque culminó con la amonestación del delantero y avivó el cruce personal entre ambos, en medio de un encuentro marcado por el nerviosismo y las polémicas sobre el césped del famoso estadio Vélodrome.

Olympique de Marsella parecía encaminado al triunfo tras ponerse 2-0 y mantener la ventaja hasta casi los 75 minutos del partido. Sin embargo, la reacción del Estrasburgo, con Panichelli como estandarte ofensivo, cambió el destino del partido. El equipo visitante descontó y aprovechó la presión para llegar al empate gracias a la actuación decisiva de su delantero argentino.

*El juego mental de Rulli y la definición de penal de Panichelli

El encuentro tuvo fuerte presencia nacional. Facundo Medina ingresó en el Marsella a los 85 minutos, mientras que Leonardo Balerdi no estuvo disponible por una infección en el oído que provocó su internacional y fue baja para este encuentro. El DT interino Jacques Abardonado explicó la situación que vive el marcador central surgido en Boca Juniors: “Tiene una infección de oído y está experimentando algunos mareos”. Por el lado del Estrasburgo, Barco fue titular, jugó los 90 minutos y recibió una amonestación, mientras que Aaron Anselmino debutó en su nuevo club cumpliendo así sus primeros minutos en la Ligue 1 tras su paso por el Borussia Dortmund.

Con este resultado, Marsella perdió dos puntos valiosos y perdió la tercera posición en la Ligue 1. Suma 40 unidades y quedó a dos del Lyon. El líder del torneo es el sorprendente Lens, que aventaja por uno al múltiple campeón PSG (52 a 51). En el caso del Racing, el conjunto de Estrasburgo marcha en la séptima posición con 31 puntos, muy cerca de los puestos de clasificación a las copas internacionales para la próxima temporada.

A la espera de la nueva convocatoria del DT de la Selección, dos jugadores que fueron parte de la última nómina protagonizaron un encendido duelo entr dos de los animadores del fútbol de elite en Francia.