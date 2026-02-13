Deportes

La denuncia que sacude a los Juegos Olímpicos de Invierno: acusan a una jueza de beneficiar a una pareja de su país para que ganen el oro

Jézabel Dabois, de Francia, es la apuntada por ayudar al dúo Beaudry-Cizeron para quedarse con la prueba de patinaje artístico en Milano-Cortina 2026

Laurence Fournier Beaudry y Guillaume
Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron, campeones olímpicos para Francia (REUTERS/Claudia Greco)

En medio del escándalo por abuso de poder y agresión sexual que rodea al duo que ganó la medalla dorada del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron, de Francia, se desató un debate en el mundo de la disciplina sobre la transparencia de la puntuación que le dio el título a la pareja europea por sobre la de los Estados Unidos, compuesta por Madison Chock y Evan Bates.

La puntuación final de Jézabel Dabois, representante francesa en el panel de nueve jueces, se convirtió en el centro de la polémica tras el ajustado triunfo de la pareja europea. Los fanáticos y expertos acusan parcialidad, mientras que la imagen del patinaje artístico olímpico “enciende el escándalo”, según el análisis que realizó el medio estadounidense New York Post.

En la rutina libre, la diferencia entre las puntuaciones asignadas por Dabois alcanzó una brecha sin precedentes en el panel. La jueza de Francia le otorgó 137,45 puntos a Beaudry y Cizeron -la segunda nota más alta de todos los jueces- y solo 129,74 a Chock y Bates, quedando como la única a la que no les concedió más de 130 puntos. El margen de 7,71 puntos superó por mucho el rango de discrepancias observado entre los otros ocho jueces. Además, en la rutina de ritmo, la diferencia volvió a repetirse: Dabois colocó a la pareja de Francia con 93,34 puntos y a la de Estados Unidos con 87,6, una distancia cercana a los seis puntos. Todas estas cifras fueron calificadas como decisivas para que el dúo francés se quedara con el oro por apenas 1,43 puntos (marcaron 225,82 frente a 224,39).

Luego de la definición por el oro en la danza sobre hielo en Milano-Cortina 2026, la propia Dabois no dio su versión de los hechos. Un vocero del Comité Olímpico Internacional declinó ofrecer declaraciones a The New York Post acerca de la controversia. Además, el medio deportivo SB Nation, realizó un profundo análisis sobre las decisiones de la jueza en los últimos torneos. Luego de recurrir a datos del sitio especializado Skating Scores, el informe resaltó que la tendencia de Dabois a favorecer a patinadores franceses no tendría precedentes exclusivos en esta cita olímpica, lo que potencia las sospechas sobre la imparcialidad del arbitraje. O sea, ya sucedió en otras competiciones.

Madison Chock y Evan Bates
Madison Chock y Evan Bates se quedaron con la plata a pesar de su mejor rutina, según los especialistas (REUTERS/Yara Nardi)

“No sólo evaluó a la pareja francesa 6,45 puntos por encima de la media, sino que subestimó a Chock/Bates por -7,19, lo que nos da una diferencia de +13,64 puntos a favor de Francia sobre EE. UU. en la puntuación final. Esto representa una asombrosa diferencia de 6,37 desviaciones estándar en la puntuación durante todo el evento”, informó SB Nation.

“Ha habido un patrón consistente por parte de Jézabel Dabois en múltiples eventos, al realzar los puntajes de F. Beaudry/Cizeron en danza sobre hielo, mientras que registraba puntajes bajos para sus oponentes. En lo que respecta a los Juegos Olímpicos, donde Francia ganó el oro por sólo 1,43 puntos, no hay duda de que la puntuación de Dabois fue el factor clave para decidir quién ganó el evento”, agregó el reporte del portal deportivo.

La reacción entre la pareja de los EEUU no tardó en salir a la luz. “Definitivamente hemos pasado por una montaña rusa de emociones, especialmente en las últimas 24 horas”, expresó Chock en NBC News. “Y creo que lo que nos llevamos es cómo nos sentimos después de nuestras actuaciones y lo orgullosos que estamos de lo que conseguimos y de cómo nos comportamos durante toda la semana. Presentar cuatro grandes programas en los Juegos Olímpicos no es poca cosa, y hay mucho de lo que enorgullecerse”, añadió la patinadora.

“Sentimos que habíamos dado la mejor actuación posible. Fue nuestro momento olímpico. Sentimos que habíamos ganado, y ese es el recuerdo que atesoraremos. Significa mucho para nosotros que la gente se posicione a nuestro favor. Espero que la forma en que patinamos y la forma en que abordamos la consecución de estos objetivos haya impactado al público, incluso a través de nuestras reacciones. Espero que eso también refleje el espíritu olímpico”, sumó Bates luego de colgarse la presea plateada.

El podio del patinaje artístico
El podio del patinaje artístico con Francia en el primer puesto y EEUU por detrás (REUTERS/Yara Nardi)

Las controversias que rondan a la pareja francesa no son nuevas en el circuito. La carrera de Beaudry estuvo marcada por el caso de su ex compañero Nikolaj Sorensen, quien fue suspendido en 2024 tras acusaciones de abuso sexual a una entrenadora y ex patinadora estadounidense, derivadas de un incidente ocurrido en 2012. Aunque su castigo se anuló en junio debido a un tecnicismo, la situación impactó el entorno del equipo y fue relatada por la propia Beaudry en la serie de Netflix “Brillantina y oro: Danza sobre hielo”, donde mostró su apoyo a Sorensen y lamentó las consecuencias para su trayectoria.

Por su parte, la imagen pública de Cizeron se vio claramente afectada por las declaraciones de su ex compañera de pista Gabriella Papadakis. En sus memorias, la patinadora describió al francés como una persona con una figura controladora y exigente, afirmaciones que el atleta europeo calificó de campaña difamatoria y por las que anticipó acciones legales.

Ambos patinadores evitaron referirse específicamente a estos episodios durante su participación en estos Juegos Olímpicos. Sin embargo, en diálogo con la agencia AFP, Cizeron sostuvo que las adversidades reforzaron sus lazos deportivos: “Y esta vez, tuvimos que construirlo todo desde cero. Fue menos sencillo. En diez meses, pasamos de no haber dado ni dos pasos juntos a ser campeones olímpicos. Era un reto que parecía imposible para la mayoría, y, sobre todo, sabíamos que nos iban a poner obstáculos en el camino. Eso multiplicó nuestra determinación por diez”, aseguró el medallista de oro en los JJOO que se realizan hasta el 22 de febrero en territorio italiano.

Luego de lo sucedido en el patinaje artístico de Milano-Cortina, habrá que ver si habrá una investigación para determinar si la jueza oriunda de Francia ayudó a la pareja de su país a ganar el oro o será una simple coincidencia que generó repudió en el deporte de los EEUU.

