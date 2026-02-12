El escándalo por abuso de poder y agresión sexual que rodea a una pareja en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Energía siniestra”

La pareja francesa ganó la prueba libre del patinaje artístico sobre hielo

Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron protagonizaron uno de los episodios que generó más controversia durante los Juegos Olímpicos de Invierno y abrió debate por los cuestionamientos éticos y personales que rodean a la pareja francesa. Luego de ganar la medalla de oro en Milano-Cortina 2026 en la prueba de danza libre del patinaje artístico sobre hielo, la pareja quedó en el centro de la opinión pública por las acusaciones que involucran tanto lo profesional como lo personal por casos de abuso sexual y de poder que señalaron a las figuras del equipo francés.

Tras la victoria, el diario estadounidense USA Today cuestionó duramente la decisión de premiar a este equipo, considerando que el patinaje artístico transmite “un terrible mensaje a las víctimas y supervivientes de abuso sexual”, debido al pasado de quienes integran el entorno cercano de la pareja y las recientes denuncias públicas.

La controversia cobró aún más fuerza al revelarse que, durante la ceremonia de premiación, el público detectó la presencia de Nikolaj Sorensen, ex pareja sentimental y profesional de Fournier Beaudry, quien fue suspendido por al menos seis años tras ser acusado de agredir sexualmente a una patinadora estadounidense en 2012. Según el sitio, aunque su sanción fue revocada en 2025, la revisión del caso permanece abierta, por lo que no se descarta un nuevo castigo. El mismo medio narró que Sorensen recibió gestos de saludo y complicidad desde el podio por parte del equipo francés, generando rechazo en el ambiente deportivo.

Por otro lado, la publicación de “Para no desaparecer”, el libro testimonial de la patinadora Gabriella Papadakis, lanzó nuevas acusaciones sobre quien fuera su pareja en el patinaje. Papadakis, medalla de oro olímpica en Beijing 2022 y ex compañera de Cizeron, narró episodios de exigencias excesivas y controles que, según su mirada, fueron mecanismos frecuentes en la danza artística de alto nivel. En diálogo con AFP, quien fue plata en los Juegos de Pyeongchang 2018, aseguró: “Puede que estuviera bajo una especie de control y viviera situaciones inaceptables. No es algo único, es muy común. Todavía hay mucha gente que lo vive hoy en día”. Esta acusación implicó al patinador Cizeron, quien replicó mediante un comunicado que las declaraciones en el libro de su ex compañera eran difamatorias: “Quiero expresar mi incomprensión y desacuerdo con las etiquetas que se me atribuyen. El libro contiene información falsa, incluidas declaraciones que nunca hice, hecho que considero grave”, sostuvo. Además, subrayó que la relación profesional se basó en una “colaboración en pie de igualdad, éxito y apoyo mutuo”.

Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron druante la rutina que les valió la dorada en Milano-Cortina 2026 (REUTERS/Claudia Greco)

En paralelo, la serie documental de Netflix bajo el título “Brillantina y oro: Danza sobre hielo” publicada en la antesala de los Juegos Olímpicos de Invierno profundizó en el impacto de las acusaciones que involucraron a Sorensen, incluyendo testimonios de Fournier Beaudry. En uno de los episodios, la patinadora describió cómo vivió el “daño colateral” derivado de la suspensión de su pareja: “Nunca hablo públicamente sobre cuánto daño causó. Ni siquiera quiero volver a lo que sentí en esos momentos porque pensé que era tan fuerte, y de verdad que podía con todo”. Además, la patinadora agregó que la sanción afectó no solo la carrera de Sorensen, sino también la suya: “Conozco a mi novio al ciento por ciento. Lo conozco. Y nos mantuvimos fuertes juntos”.

Las implicancias de las acusaciones se extendieron al ambiente deportivo, como evidenció Adam Rippon, medallista olímpico de los Estados Unidos, al abordar la atmósfera que rodea la colaboración entre Cizeron y Fournier Beaudry en el mismo documental: “El novio de Laurence, ex pareja, está prohibido en el deporte, y la ex pareja de Guillaume dice que no se fue por su propia cuenta. Hay una energía siniestra en torno a su colaboración”.

Respecto a su vínculo profesional y al impacto de las polémicas, Cizeron expresó a Reuters que ambos decidieron enfocarse en disfrutar su deporte tras su unión: “Nos encanta patinar, y nos encanta patinar juntos, y esto es en lo que nos estamos centrando”.

Laurence Fournier Beaudry, que nació en Montreal pero representa a Francia acumula dos medallas de plata en el Campeonato de los Cuatro Continentes (2023 y 2024). Cizeron, de 31 años, suma seis medallas en campeonatos mundiales (una de plata y cinco de oro), siete en campeonatos europeos (una de plata y seis de oro) y dos olímpicas: una de plata en Pyeongchang 2018 y otra de oro en Pekín 2022. Antes de ganar la dorada en Milano-Cortina, también se consagraron en el Europeo de patinaje artístico.

La dupla francesa quedó en el centro de las miradas por el contexto que rodea su logro en los JJOO de Invierno (REUTERS/Yara Nardi)

En marzo de 2025, los patinadores hicieron pública su colaboración, luego de separarse de sus respectivas parejas en el ámbito profesional. A través de una publicación compartida en las redes sociales, marcaron su postura: “Hace 14 años, nuestros caminos se cruzaron, como dos estrellas destinadas a brillar en el mismo cielo. Durante más de una década, hemos crecido juntos, compartiendo alegrías, retos y una pasión inquebrantable por el hielo”.

La prensa internacional siguió de cerca las consecuencias del desembarco de la dupla francesa. La crítica de USA Today lamentó que la medalla más codiciada no quedara en manos del dúo estadounidense Chock y Bates, quienes cedieron apenas por punto y medio ante los franceses en la lucha por el oro: “Si están eligiendo modelos a seguir, elígelos 100 veces de cada 100. Tienen el oro por equipos, pero no el que más soñaban. Fue una noche muy triste para ellos, pero más para su deporte”, escribió la periodista Christian Brennan, una muy prestigiosa en el ambiente de los deportes invernales, una frase que retumbó en Italia, pero que se extendió al resto del mundo.