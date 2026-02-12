Rosario Central venció 2-0 a Sportivo Belgrano y se medirá a Estudiantes en los 16avos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Julián Fernández, con la camiseta número 18, celebra el primer gol del partido en Santa Fe levantando los brazos hacia el cielo. (Cuenta Oficial de Rosario Central en X)

Los 32avos de la Copa Argentina continúan este miércoles con dos partidos. En primer turno, Rosario Central se enfrentó a Sportivo Belgrano en Santa Fe, mientras que Central Córdoba cierra el día contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy en Salta.

Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano

Ambos se midieron por los 32avos de final

Rosario Central se llevó una cómoda victoria por 2-0 ante Sportivo Belgrano de San Francisco en el Estadio 15 de Abril y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina. En esa instancia se volverá a ver las caras con Estudiantes, luego de que la última vez que se enfrentaron ocurrió en el Torneo Clausura 2025, cuando los jugadores del Pincha se dieron la vuelta en el pasillo al Canalla tras la obtención del título “Campeón de Liga”. Los de La Plata ya eliminaron con goleada 4-0 a Ituzaingó.

El conjunto de Jorge Almirón destrabó la historia ante el equipo del Torneo Federal A desde el amanecer porque a los seis minutos ya ganaba por la mínima gracias al tanto de Julián Fernández, extremo de 22 años con pasado en Vélez que está a préstamo desde New York City de los Estados Unidos. Alejo Véliz liquidó el trámite a los 40 minutos de la primera etapa. Ángel Di María fue titular y salió reemplazado por Santiago Segovia en los instantes finales del compromiso.

Formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez; Ángel Di María, Julián Fernández y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Sportivo Belgrano: Leonardo Martina; Leonardo Ferreyra, Brian Flores, Gianfranco Ferrero, Tomás Pennesi; Joaquín Bassani, Juan Caviglia, Santiago Churchi, Agustín Pastorelli; Alfio Lehmann y Emanuel Mercado. DT: Sergio Maza.

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Central Córdoba vs Gimnasia de Jujuy

El Ferroviario se presenta en la Copa Argentina (X: @cacc_sde)

Formaciones:

Central Córdoba de Santiago del Estero: Alan Aguerre; Tiago Cravero, Lucas González, Marco Iacobellis, Alejandro Maciel, Leonardo Marchi, Fernando Martínez, Ezequiel Naya, Juan Pignani, Horacio Tijanovich y Matias Vera. DT: Lucas Pusineri.

Gimnasia de Jujuy: Mauro Cachi; Maximiliano Casa, Guillermo Cosaro, Nicolas Dematei, Jesús Endrizzi, Francisco Maidana, Cristian Menéndez, Delfor Minervino, Francisco Molina, Hugo Soria, Milton Álvarez. DT: Hernán Pellerano.

Así quedó el cuadro de la Copa Argentina

Estudiantes-Rosario Central, primer cruce confirmado de los 16avos de final

Todos los partidos de los 32avos de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes de Caseros

Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda

Estudiantes 4-0 Ituzaingó

Argentinos 1-1 (5-6) Ferrocarril Midland

Talleres 2-0 Argentino de Merlo

Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz

Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú

Barracas Central 2-2 (4-3) Temperley

Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano (San Francisco)

Miércoles 11 de febrero

21:15 - Central Córdoba (Santiago del Estero) vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy), en el Estadio Padre Martearena

Martes 17 de febrero

17 - Aldosivi (Mar del Plata) vs San Miguel, en el Estadio Norberto Tomaghello.

19:45 - Tigre vs Claypole, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.

22 - River Plate vs Ciudad de Bolívar, en el Estadio Único La Pedrera.

Martes 24 de febrero

- Boca Juniors vs Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 25 de febrero

- San Martín (San Juan) vs Deportivo Madryn, en horario y estadio a confirmar.

- Godoy Cruz (Mendoza) vs Deportivo Morón, en horario y estadio a confirmar.

Viernes 20 de marzo

- San Lorenzo vs Deportivo Rincón (Los Sauces, Neuquén), en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 25 de marzo

- Banfield vs Real Pilar, en horario y estadio a confirmar.

- Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas, en horario y estadio a confirmar.

Viernes 27 de marzo

- Belgrano (Córdoba) vs Atlético de Rafaela, en horario y estadio a confirmar.

- Independiente vs Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar.

Sábado 28 de marzo

- Racing Club vs San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar.

Domingo 29 de marzo

- Newell´s Old Boys vs Acassuso, en horario y estadio a confirmar.

- Huracán vs Olimpo (Bahía Blanca), en horario y estadio a confirmar.

Martes 31 de marzo

- Unión vs Agropecuario, en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 01 de abril

- Instituto vs Atlanta, en horario y estadio a confirmar.

- Defensa y Justicia vs Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar.

Martes 07 de abril

- Estudiantes (Río IV) vs San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar.

- Vélez Sarsfield vs Deportivo Armenio, en horario y estadio a confirmar.

- Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs Gimnasia y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 08 de abril

- Sarmiento (Junín) vs Tristán Suárez, en horario y estadio a confirmar.

-Gimnasia y Esgrima La Plata vs Camioneros, en horario y estadio a confirmar.