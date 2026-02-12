Pato Abbondanzieri dio detalles de su frustrado pase al Real Madrid y reveló el detrás de escena de su lesión en el Mundial 2006

Abbondanzieri contó el detrás de escena de su lesión en 2006

Hubo un hito en la carrera profesional de Roberto Abbondanzieri que marcó un punto de inflexión: la lesión que lo sacó del partido ante Alemania por los cuartos de final del Mundial 2006 y que derivó en la eliminación de la selección argentina. Mucho se habló del estado de salud del Pato, quien fue reemplazado por Leonardo Franco justo antes del empate de los germanos y la tanda de penales. El emblemático guardameta de Boca se refirió a este y otros temas en una extensa entrevista.

“Mi señora fue la primera persona que estuvo. Esa noche me fue a buscar al hotel. Después se me acercó José Pekerman. Nadie sabe que después de salir en ese partido con Alemania me perdí tres meses de fútbol. Me dolió, en ese momento, que Maradona, quien había sido compañero mío me haya criticado como me criticó. Eso me dolió. Diego fue un gran compañero y el mejor del mundo, pero se me cayó el ídolo Maradona, porque injustamente habló sin saber de lo que estaba pasando, pero era Diego Armando, así que no se podía decir en contra de él”, fueron sus palabras en diálogo con Super Deportivo Radio de Villa Trinidad.

Y confesó: “Estuve desgarrado tres meses (cresta ilíaca), nadie supo sobre lo que tenía. Dejé pasar todo porque yo perdí la chance de llegar a la final de un mundial. Si a mí no me sucede eso, no es porque yo estaba en el arco, pero el equipo estaba muy bien, estábamos invictos. Jugábamos la final. Miré el reloj y faltaban 25 minutos y no podía llegar. Tenía mucho dolor para cagar a mis compañeros y no tirarme en la próxima pelota. No podía gritar ni hacer lo que venía haciendo”.

Sobre su época en la Albiceleste, trazó un paralelismo entre Juan Román Riquelme y Lionel Messi: “Yo jugué con el primer Messi. Creo que en ese momento Riquelme era Messi. En ese momento, Román para nosotros era impresionante. En ese mundial 2006 estaba en su mejor momento, era imposible sacarle una pelota y después lo tuvimos en Boca”.

El Pato Abbondanzieri fue el arquero titular de la selección argentina en el Mundial 2006

Y ya sumergido en el presente del seleccionado nacional, se fijó en Emiliano Martínez, quien ha confesado que justamente tenía como referente a Abbondanzieri cuando era chico: “Hoy es el más parecido a mí. Yo era un gran atajador con los pies y fijate que el mejor arquero del mundo ataja pelotas imposibles con los pies. Es un especialista. Me saca muchísima ventaja. Tiene una formación impresionante. Lo veo más completo que yo. A mí me da una seguridad impresionante que por momentos parece imposible convertirle. A lo difícil, lo hace sencillo. Hoy es el mejor arquero del mundo”.

A mediados de 2007, Abbondanzieri tuvo la oportunidad de ser transferido del Getafe al Real Madrid. Sin embargo, él tomó la decisión de negarse a ir a la Casablanca para ser suplente. “Pude haber jugado en el Real Madrid. Fue cuando llegó (Bernd). Lo que pasa es que en ese momento estaba Iker Casillas. Él quería que yo le compita el puesto a Casillas. Yo estaba en el Getafe y todo el mundo me preguntaba qué hacía ahí. Yo había ido a España a jugar todos los partidos, a disfrutar el fútbol europeo. Tenía 36 años y quería jugar. Por eso, decidí no ir, pero tranquilamente podría haber ido al Real Madrid y quedarme en el banco. ¿Quién le iba a sacar el puesto a Casillas? No fui porque quería seguir siendo titular”.

ABBONDANZIERI ANALIZÓ LA ACTUALIDAD DE BOCA JUNIORS

“Al hincha lo veo preocupado y con temor a acostumbrarse a no ganar. Tranquilamente puede darse la chance de un campeonato, tiene el mejor plantel del fútbol argentino. Lo que no me gustaría que pase es que Boca vuelva a las épocas anteriores a Bianchi, donde al club le costaba ganar títulos. También puede pasar que gane la Libertadores, porque a Boca le tienen un respeto y miedo terrible, pero ahoa conocen al Boca frágil, al que no gana nada y al que cualquiera le puede ganar en la Bombonera”.