Deportes

Las dos sorpresas de Marcelo Gallardo en la lista de concentrados de River para visitar a Argentinos

Tras la dura derrota contra Tigre en el Monumental, el entrenador incluyó dos novedades en la nómina. Además, Franco Armani seguirá ausente por lesión

Guardar
La frustración de Gallardo durante
La frustración de Gallardo durante la caída ante Tigre (FOTOBAIRES)

La convocatoria de River Plate para disputar la quinta fecha del Torneo Apertura ante Argentinos Juniors sorprendió por la inclusión del ecuatoriano Kendry Páez y el juvenil Joaquín Freitas, junto con la continuidad de la ausencia de Franco Armani. El entrenador Marcelo Gallardo optó por estas variantes tras la goleada sufrida ante Tigre (1-4), buscando modificar la dinámica de un equipo afectado y sumar alternativas en un contexto de presión.

Páez, mediapunta de 18 años y una de las principales promesas internacionales, figura por primera vez entre los convocados para un partido oficial de River Plate. La intención original era que su integración al plantel fuese gradual. Sin embargo, su destacado rendimiento en los entrenamientos y el contexto aceleró ese proceso, por lo que podrá observar acción en el estadio Diego Armando Maradona. En principio, se esperaba su primera citación para este martes 17, cuando el Millonario se mida ante Ciudad Bolívar por la Copa Argentina en San Luis.

La decisión de convocar a Freitas, goleador de la Reserva y surgido de la cantera, responde a la necesidad de aportar soluciones ofensivas ante la falta de gol. El delantero ya debutó en la Primera División la temporada anterior y ahora se perfila como uno de los potenciales relevos en el banco de suplentes. Con Sebastián Driussi lesionado, Facundo Colidio acumula 22 encuentros sin inflar la red. Maxi Salas, en tanto, no grita uno propio desde el 2 de octubre, ante Racing, por Copa Argentina.

Por otro lado, el arquero y capitán Franco Armani continúa fuera de la lista a raíz de una inflamación en el tendón de Aquiles posterior a un desgarro en el gemelo. Aunque se planeaba su regreso para este compromiso, el cuerpo técnico prefirió preservarlo hasta alcanzar su recuperación total. Esto mantiene a Santiago Beltrán, de 21 años, como guardameta titular, en un momento relevante para el equipo.

El proceso de integración de Páez al plantel se vio acelerado por el presente del grupo y por el nivel que exhibió. En estos días en los que el cuerpo técnico buscó acondicionarlo al fútbol argentino realizó “dos sesiones de entrenamiento en doble turno”. En ese lapso, fortaleció su vínculo con los compañeros y participó de una concentración previa, aunque sin debutar en el duelo anterior.

Los citados por River para
Los citados por River para visitar a Argentinos

Gallardo valora que Páez mantiene ritmo competitivo, tras disputar 21 partidos recientes con el Racing de Estrasburgo en Europa. Su aparición en la lista lo posiciona como alternativa válida, aunque no implica que vaya a ser titular.

Respecto a las variantes tácticas, el probable once probable de River solo presentaría dos cambios en relación a la fecha pasada: el ingreso de Giuliano Galoppo o Kevin Castaño en lugar del expulsado Fausto Vera, y el retorno de Marcos Acuña al lateral izquierdo en reemplazo de Matías Viña, de pobre rendimiento ante el Matador -el Huevo ingresó por él en el entretiempo-.

River anhela superar el revés anímico sufrido en el Monumental tras la derrota ante Tigre. En las tres fechas anteriores, había vencido a Barracas Central y Gimnasia La Plata, y había empatado ante Rosario Central. Con base a lo que observó en ese inicio, Gallardo respaldaría a la base que tropezó ante los dirigidos por Diego Dabove. Eso sí: en el banco de suplentes tendrá a mano nombres nuevos por si le urge un volantazo durante la visita a Argentinos.

Temas Relacionados

River PlateKendry PáezMarcelo GallardoFranco ArmaniJoaquín Freitasdeportes-argentina

Últimas Noticias

Rosario Central venció 2-0 a Sportivo Belgrano y se medirá a Estudiantes en los 16avos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

El Canalla se llevó la historia con los goles de Julián Fernández y Alejo Véliz ante el conjunto cordobés. Ahora, Central Córdoba de Santiago del Estero se mide a Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Rosario Central venció 2-0 a

La selección argentina apabulló 4-0 a Bolivia y se clasificó a la fase final del Sudamericano femenino Sub 20: todos los goles

Kishi Núñez (dos), Julia Vinhas y Delfina Lombardi anotaron los tantos para la Albiceleste, que este viernes definirá ante Brasil qué equipo termina como líder del Grupo B

La selección argentina apabulló 4-0

Jack Doohan reapareció en la F1: cuántas chances tiene de volver a correr tras haber sido relegado por Colapinto en Alpine

El australiano fue contratado por Haas y estuvo presente en los test de pretemporada. Cuál es la llave que abriría un posible retorno a las pistas

Jack Doohan reapareció en la

Fue condenada por robar tarjetas de crédito y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno: su provocador festejo

En 2025, la biatleta Julia Simon pagó una multa de USD 17.000 por un fraude digital a sus propios compañeros. Pidió disculpas, siguió en el seleccionado de Francia y se consagró en Milán-Cortina d’Ampezzo 2026. “Me gustaría que me dejen en paz”, declaró

Fue condenada por robar tarjetas

El increíble caso de Ali Dia: cómo un desconocido engañó a la Premier League y se convirtió en mito deportivo

Una llamada inesperada, la falta de controles y el sorprendente fichaje de un jugador sin antecedentes expuso los límites del sistema y dejó una huella imborrable en la memoria de clubes, hinchas y especialistas del fútbol británico

El increíble caso de Ali
DEPORTES
La concluyente sentencia de Diego

La concluyente sentencia de Diego Martínez cuando le preguntaron por su relación con Riquelme durante su paso por Boca

Rosario Central venció 2-0 a Sportivo Belgrano y se medirá a Estudiantes en los 16avos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

La selección argentina apabulló 4-0 a Bolivia y se clasificó a la fase final del Sudamericano femenino Sub 20: todos los goles

Jack Doohan reapareció en la F1: cuántas chances tiene de volver a correr tras haber sido relegado por Colapinto en Alpine

Fue condenada por robar tarjetas de crédito y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno: su provocador festejo

TELESHOW
Michael Bublé y Luisana Lopilato,

Michael Bublé y Luisana Lopilato, conmocionados por la tragedia en una escuela en Canadá: “Es devastador”

Juana Repetto respondió las críticas tras adoptar un gato a días de ser mamá: “Agotada”

Las explosivas declaraciones de Wanda Nara contra Mauro Icardi, entre videollamadas y fiesta: “Los borrachos no mienten”

La furiosa desmentida de Mauro Icardi tras un polémico video: “Ni mi futura mujer ni yo vivimos de sus payasadas”

Diego Topa habló de su sorprendente amistad con Martín Cirio: “Estuvo cerquita mío en el momento que lo necesité”

INFOBAE AMÉRICA

La violencia en Haití causó

La violencia en Haití causó 299 muertos en un mes y evidencia el colapso de la autoridad estatal

El régimen de Cuba se hunde en una crisis energética y económica sin la ayuda de Venezuela y la presión de Estados Unidos

La OTAN unifica su estrategia en el Ártico con una misión militar permanente tras la crisis por Groenlandia

El cambio climático adelantaría la migración y la reproducción de animales en todo el mundo

El increíble caso de Ali Dia: cómo un desconocido engañó a la Premier League y se convirtió en mito deportivo