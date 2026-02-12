Las dos sorpresas de Marcelo Gallardo en la lista de concentrados de River para visitar a Argentinos

La frustración de Gallardo durante la caída ante Tigre (FOTOBAIRES)

La convocatoria de River Plate para disputar la quinta fecha del Torneo Apertura ante Argentinos Juniors sorprendió por la inclusión del ecuatoriano Kendry Páez y el juvenil Joaquín Freitas, junto con la continuidad de la ausencia de Franco Armani. El entrenador Marcelo Gallardo optó por estas variantes tras la goleada sufrida ante Tigre (1-4), buscando modificar la dinámica de un equipo afectado y sumar alternativas en un contexto de presión.

Páez, mediapunta de 18 años y una de las principales promesas internacionales, figura por primera vez entre los convocados para un partido oficial de River Plate. La intención original era que su integración al plantel fuese gradual. Sin embargo, su destacado rendimiento en los entrenamientos y el contexto aceleró ese proceso, por lo que podrá observar acción en el estadio Diego Armando Maradona. En principio, se esperaba su primera citación para este martes 17, cuando el Millonario se mida ante Ciudad Bolívar por la Copa Argentina en San Luis.

La decisión de convocar a Freitas, goleador de la Reserva y surgido de la cantera, responde a la necesidad de aportar soluciones ofensivas ante la falta de gol. El delantero ya debutó en la Primera División la temporada anterior y ahora se perfila como uno de los potenciales relevos en el banco de suplentes. Con Sebastián Driussi lesionado, Facundo Colidio acumula 22 encuentros sin inflar la red. Maxi Salas, en tanto, no grita uno propio desde el 2 de octubre, ante Racing, por Copa Argentina.

Por otro lado, el arquero y capitán Franco Armani continúa fuera de la lista a raíz de una inflamación en el tendón de Aquiles posterior a un desgarro en el gemelo. Aunque se planeaba su regreso para este compromiso, el cuerpo técnico prefirió preservarlo hasta alcanzar su recuperación total. Esto mantiene a Santiago Beltrán, de 21 años, como guardameta titular, en un momento relevante para el equipo.

El proceso de integración de Páez al plantel se vio acelerado por el presente del grupo y por el nivel que exhibió. En estos días en los que el cuerpo técnico buscó acondicionarlo al fútbol argentino realizó “dos sesiones de entrenamiento en doble turno”. En ese lapso, fortaleció su vínculo con los compañeros y participó de una concentración previa, aunque sin debutar en el duelo anterior.

Los citados por River para visitar a Argentinos

Gallardo valora que Páez mantiene ritmo competitivo, tras disputar 21 partidos recientes con el Racing de Estrasburgo en Europa. Su aparición en la lista lo posiciona como alternativa válida, aunque no implica que vaya a ser titular.

Respecto a las variantes tácticas, el probable once probable de River solo presentaría dos cambios en relación a la fecha pasada: el ingreso de Giuliano Galoppo o Kevin Castaño en lugar del expulsado Fausto Vera, y el retorno de Marcos Acuña al lateral izquierdo en reemplazo de Matías Viña, de pobre rendimiento ante el Matador -el Huevo ingresó por él en el entretiempo-.

River anhela superar el revés anímico sufrido en el Monumental tras la derrota ante Tigre. En las tres fechas anteriores, había vencido a Barracas Central y Gimnasia La Plata, y había empatado ante Rosario Central. Con base a lo que observó en ese inicio, Gallardo respaldaría a la base que tropezó ante los dirigidos por Diego Dabove. Eso sí: en el banco de suplentes tendrá a mano nombres nuevos por si le urge un volantazo durante la visita a Argentinos.