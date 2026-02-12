Fue uno de los mejores jugadores de su generación, ganó el Super Bowl y fue detenido acusado de asesinar a su pareja

Darron Lee fue arrestado este jueves por la Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton (AP)

El universo del fútbol americano en los Estados Unidos mantiene una profunda conmoción por la detención sin fianza de Darron Lee, campeón del Super Bowl LIV en febrero de 2020 con Kansas City Chiefs, acusado de asesinato en primer grado de su novia, quien fue identificada como Gabriella Perpetuo.

Según informaron diferentes portales, entre ellos The Guardian y People, el ex linebacker de los New York Jets (2016/18) y los Buffalo Bills (2020) podría recibir la pena de muerte tras ser arrestado el 5 de febrero en una casa alquilada ubicada en Tennessee, donde se habían instalado con la víctima 10 días antes de la muerte. También enfrenta cargos por manipulación o fabricación de pruebas y comparecerá el próximo 9 de marzo en una audiencia preliminar ante el Tribunal.

De acuerdo a la declaración jurada de arresto, se informó que los servicios de emergencia acudieron a una vivienda en el suburbio de Ooltewah, en Chattanooga, al sureste de Tennessee, tras recibir una alerta por maniobras de reanimación. Al llegar, encontraron a la mujer ya sin vida. De acuerdo con The Guardian, Lee declaró que ella podría haberse caído en la ducha, pero los agentes observaron grandes cantidades de sangre en distintas áreas de la residencia, lo que, según los informes policiales, no coincidía con un accidente doméstico.

Fue uno de los mejores jugadores universitarios y actualmente enfrenta cargos de asesinato (AP)

El detective Brian Lockhart presenció la autopsia preliminar y afirmó que la causa probable de muerte es homicidio por traumatismo contundente, aunque el informe oficial aún no fue publicado. La inspección forense reveló múltiples lesiones: una herida de arma blanca en el abdomen, una mordedura en el hombro, un hematoma considerable en la cabeza, ojos hinchados y violáceos, y sangre seca en el rostro y el cuello. Lockhart agregó que la víctima presentaba una lesión cerebral grave y el cuello fracturado, además de heridas de arma blanca en las piernas y marcas de que fue apuñalada varias veces.

La fiscal del condado de Hamilton, Coty Wamp, destacó que los pantalones de la víctima no tenían daños, lo que sugiere que le fueron colocados después de recibir las lesiones. De acuerdo con la declaración jurada, el exjugador presentaba lesiones faciales, cortes en las manos y el pecho, además de rastros de sangre hallados en la carcasa de su celular. El detective Lockhart describió una vivienda con claros signos de violencia: un microondas destruido, marcas de sangre en el suelo y botellas de alcohol esparcidas. Lockhart añadió que “había sangre en todas las habitaciones menos una”, además del barandal de la escalera.

Wamp subrayó que Darron Lee podría ser condenado a la pena capital, aunque la fiscalía aún no tiene una decisión definitiva sobre si solicitará la pena de muerte. Durante la audiencia, la fiscal explicó ante el tribunal que “el señor Lee estaba en una casa con una mujer que, dicho de alguna manera, fue golpeada hasta la muerte” y remarcó que “la explicación que dio no tiene ningún sentido”. Este argumento fue clave para sostener la petición de mantenerlo detenido sin fianza.

Únicamente disputó dos partidos con los Buffalo Bills en 2020 (AP)

Wamp también informó que el exjugador, de 31 años, ya se encontraba bajo libertad condicional en Florida por asalto agravado con arma mortal y por agresión en diferentes condados, de acuerdo con The Guardian. Además, en Ohio afrontaba libertad condicional por tentativas de agresión. Estos antecedentes penales complican su situación judicial. En la audiencia, Mike Little, defensor público adjunto, afirmó que lo habitual es que se fije fianza incluso en casos de homicidio o asesinato en primer grado, aún con antecedentes. Aunque añadió que es demasiado pronto para emitir valoraciones sobre el caso. Las autoridades arrestaron al exjugador de la NFL Darron Lee por cargos de asesinato, según informó The People.

El recorrido de Darron Lee alcanzó notoriedad en el ámbito universitario como campeón nacional con los Ohio State Buckeyes, lo que le valió ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL de 2016 por los New York Jets.

Durante sus tres temporadas en la franquicia neoyorquina, llegó a ser suspendido cuatro partidos al final de una temporada por una violación de la política de sustancias prohibidas, según Fox 13 Tampa Bay. Esta situación anticipó el desenlace de su paso por los Jets, que lo traspasaron en 2019 a los Kansas City Chiefs. Ese año, integró el plantel que obtuvo el Super Bowl LIV, aunque no estuvo activo para el partido final.

En 2020, Lee afrontó una segunda suspensión y más tarde firmó con los Buffalo Bills, con quienes disputó dos partidos. Su última aparición en la NFL fue en noviembre de ese año. A lo largo de su carrera universitaria, había sido considerado uno de los mejores jugadores del país, lo que justificó la inversión de los Jets: un contrato de cuatro años por USD 7,9 millones garantizados. Sin embargo, la combinación de problemas disciplinarios y bajo rendimiento aceleró su salida de la franquicia en 2019.