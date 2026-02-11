Tenso cara a cara con un rival y atajada salvadora: el show del Dibu Martínez en la victoria sobre la hora del Aston Villa

Aston Villa se quedó con una valiosa victoria en su casa por 1 a 0 contra el Brighton por la fecha 26 de la Premier League y está a la espera de un traspié del Arsenal porque quedó a 6 de los líderes, que jugarán este jueves desde las 17 (hora argentina) ante Brentford como visitantes. Emiliano Martínez fue titular en los locales y protagonizó dos momentos clave al final de cada etapa.

El cierre del primer tiempo fue con polémica. A los 39 minutos, llegó un centro cerrado desde el córner izquierdo, que fue atenazado con seguridad por el Dibu y salió disparado de su área chica con la intención de realizar un ataque rápido para los Villanos, pero Jan Paul van Hecke lo entorpeció, se metió en su camino para frenar su corrida y generó el fuerte enojo del marplatense.

Martínez encaró a Van Hecke en el área propia y ambos quedaron frente a frente en un cruce caliente sobre el césped de Birmingham. Varios futbolistas se acercaron para apaciguar los ánimos, entre ellos el paraguayo Diego Gómez, ex compañero de Lionel Messi en Inter Miami, quien rodeó al guardameta para evitar que continuara la discusión con el compañero de Gómez en las Gaviotas.

El juego demoró algunos segundos en reanudarse y el árbitro, Peter Bankes, tomó la decisión salomónica de mostrarles la tarjeta amarilla a Emiliano Martínez y Jan Paul van Hecke. Fue la segunda amonestación del campeón del mundo con la selección argentina en lo que va de la temporada, mientras que el zaguero central de 1.89 de altura llegó a la séptima en 27 partidos del curso.

*La atajada de Dibu Martínez que mantuvo con vida al Aston Villa

Hasta el momento, Martínez jugó un total de 26 encuentros con Aston Villa en la 2025/26 repartidos entre la Premier League (22) y la Europa League (4). A esto se suman los cuatro compromisos registrados en el mismo plazo con la selección argentina, entre ellos dos de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador, y dos amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico.

Incluso, en el encuentro de este miércoles se destacó una intervención crucial del argentino que tuvo otro valor con el paso del cronómetro. A los 78 minutos, despejó un remate cruzado de James Milner que tenía destino de gol con una gran estirada sobre su palo derecho. Más allá de no poder embolsar el rebote, tuvo la ayuda de Ian Maatsen para mandar el balón al tiro de esquina.

Y, a los 85’, esa tapada cobró mayor relevancia. Un centro desde el córner derecho provocó un cabezazo de Tyrone Mings, la redonda se desvió en el volante Jack Hinshelwood y se metió en la valla de Bart Verbruggen para darle el 1-0 final al dueño de casa.

*El gol del triunfo para Aston Villa

Según las estadísticas suministradas por el sitio oficial del campeonato local, posee seis arcos en cero, cifra que lo mete al Top 10 entre los arqueros menos vencidos del torneo, por detrás de David Raya (13, Arsenal), Gianluigi Donnarumma (10, Manchester City), Robert Sánchez (9, Chelsea), Dean Henderson (9, Crystal Palace), Jordan Pickford (9, Everton), Robin Roefs (8, Sunderland), Nick Pope (7, Newcastle) y Guglielmo Vicario (7, Tottenham).

Vale destacar que los dirigidos por Unai Emery están terceros en la Premier League con 50 puntos y se ubican a 6 unidades del líder Arsenal con un partido más. También ocupan zona de clasificación a la próxima Champions League, uno de los objetivos principales de la temporada, y aventajan por ocho al Liverpool, que se estaría quedando afuera de todo.

En el ámbito internacional, ya sacaron su pasaje a los octavos de la Europa League, donde espera a PAOK de Grecia, Celta de España, Lille de Francia o Estrella Roja de Serbia.

Los Villanos volverán a jugar este sábado desde las 14:45 (hora argentina) ante Newcastle como local por los 16avos de final de la FA Cup. Retornarán al plano doméstico el sábado 21 a partir de las 12 frente a Leeds United, también en Villa Park.

La tabla de posiciones de la Premier League