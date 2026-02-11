Deportes

Francisco Cerúndolo y Joao Fonseca salen a la cancha en el Argentina Open: hora y cómo ver los partidos en vivo

El argentino y el brasileño debutan en los octavos de final. El miércoles tendrá una fuerte presencia local en el Buenos Aires Lawn Tennis Club: Tomás Etcheverry y Román Burruchaga se enfrentarán por un boleto a cuartos de final, mientras que Mariano Navone completará la primera ronda

Francisco Cerúndolo y Joao Fonseca, finalistas de la edición 2025 (Fuente: Argentina Open)

El Argentina Open 2026 comenzará a transitar su etapa decisiva este miércoles, con una programación que combinará cruces atractivos y una marcada presencia argentina en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

La acción comenzará a las 13:00 con la presentación de Mariano Navone (74°), quien aún debe completar su compromiso de primera ronda ante el estadounidense Emilio Nava (81°) en la Cancha 2. Más tarde, la atención se mudará al Estadio Guillermo Vilas, donde se disputarán tres encuentros correspondientes a los octavos de final.

Uno de los platos fuertes será el duelo entre Vít Kopriva (95°) y Matteo Berrettini (58°), octavo preclasificado, en un choque que medirá la consistencia del checo frente a la jerarquía del italiano y ex Top 10.

En el último turno, el máximo favorito, Francisco Cerúndolo (19°), intentará imponer condiciones ante el boliviano Hugo Dellien (167°) para sostener su candidatura al título en casa.

Además, el brasileño João Fonseca (33°), tercer preclasificado y que defiende el título obtenido en la edición 2025, protagonizará otro de los encuentros destacados frente al chileno Alejandro Tabilo (71°).

“Es la primera vez que me tocará defender un título ATP Tour y creo que eso le pasa a pocas personas, por lo que esas vivencias hay que disfrutarlas. Intentaré jugar mi mejor tenis; la presión está porque debo defender el título logrado el año pasado y, si no, caigo en el ranking, pero espero poder volver a ganar”, dijo Fonseca, de 19 años, en la antesala de su presentación.

Joao Fonseca venció a Francisco Cerúndolo en la final de 2025 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (Fuente: REUTERS/Matias Baglietto)

La jornada también tendrá un atractivo cruce entre tenistas argentinos: Tomás Etcheverry (61°), séptimo cabeza de serie, se enfrentará a Román Burruchaga (104°), uno de los jóvenes que busca consolidarse en el circuito.

Ambos tuvieron actuaciones convincentes en sus respectivos debuts. Etcheverry superó al italiano Andrea Pellegrino (143°), proveniente de la clasificación, por 6-3 y 6-4.

Por su parte, luego de la denuncia por amenazas en el Challenger de Rosario y la derrota ante Camilo Ugo Carabelli (47°) en la final, Burru recobró energías con un nítido triunfo sobre el experimentado serbio Laslo Djere (91°), especialista en polvo de ladrillo, por 6-2 y 6-4.

El Argentina Open es un torneo categoría ATP 250 que se disputa sobre las canchas de polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club, conocido como La Catedral del Tenis Argentino. Reparte US$ 675.310 entre todos los participantes del cuadro principal y las distintas rondas del torneo. Todos los partidos son televisados por TyC Sports.

Tomás Etcheverry mostró solidez en el debut (Fuente: Argentina Open)

Argentina Open - Partidos del miércoles 11 de febrero

Ronda de 32 - Cancha 2

  • Mariano Navone (ARG) vs. Emilio Nava (USA) – 13:00

Octavos de final - Estadio Guillermo Vilas

  • Vit Kopriva (CZE) vs. Matteo Berrettini (ITA) – 15:30*
  • Román Andrés Burruchaga (ARG) vs. Tomás Martín Etcheverry (ARG) – 13:00
  • João Fonseca (BRA) vs. Alejandro Tabilo (CHI) – 18:30*
  • Francisco Cerúndolo (ARG) vs. Hugo Dellien (BOL) – 20:00*

*Horario estimado.

Argentina Open - Resultados del martes 10 de febrero

Ronda de 32

Camilo Ugo Carabelli (ARG) a Francisco Comesaña (ARG) por 6-4, 7-6 (3)

Ignacio Buse (PER) a Francesco Passaro (ITA) por 5-7, 7-5, 6-4

Alejandro Tabilo (CHI) a Facundo Díaz Acosta (ARG) por 7-6 (5), 6-3

Matteo Berrettini (ITA) a Federico Coria (ARG) por 7-5, 7-5

Román Andrés Burruchaga (ARG) a Laslo Djere (SRB) por 6-2, 6-4

Tomás Barrios Vera (CHI) a Thiago Seyboth Wild (BRA) por 4-6, 6-5 (retiro)

