Brilló en la Premier, fue verdugo de la Argentina de Messi y hoy se destaca como actor: “Quiero ser villano de James Bond”

Carew celebra un gol con el Aston Villa

El cambio de John Carew de figura del fútbol internacional a actor reconocido ha suscitado interés entre aficionados al deporte y seguidores del entretenimiento. El exjugador noruego, célebre por su paso por la Premier League, el Valencia y la selección de su país, ha encontrado nuevas audiencias en producciones de Netflix y hasta compartiendo reparto con Angelina Jolie. Actualmente, el ex delantero, de 46 años, reside en Noruega y ha consolidado su posición en el ámbito audiovisual tras retirarse del fútbol profesional en 2012.

La transición hacia la actuación se dio de forma discreta y paulatina. Durante sus últimos años como futbolista, el exdelantero tomó clases privadas de interpretación en Londres. “Empecé clases de actuación en 2009. Era un entrenador que venía a mi apartamento y trabajábamos textos y cómo meterse en un personaje”, le relató Carew a The Athletic. Su interés por el arte dramático prosperó en paralelo a su carrera deportiva, pero prefirió mantenerlo en reserva hasta el final de su etapa en el fútbol.

Al poco tiempo de colgar los botines, Carew obtuvo su primer papel principal en una película canadiense, ‘Dead of Winter’, rodada en condiciones extremas próximas a Toronto. Esta experiencia resultó decisiva. “Fueron seis semanas de rodaje, a dos horas de Toronto. Era como estar en un campamento de actuación. Me encantó”, comentó. El contacto con un equipo pequeño y el reto físico fortalecieron su determinación de buscar nuevos personajes fuera del terreno de juego.

Su carrera como actor continuó sumando proyectos relevantes. En 2018, fue seleccionado para la serie noruega ‘Heimebane’, un drama futbolístico ampliamente visto y comentado en el país, incluso por figuras políticas. Su papel era el de un jugador famoso en sus últimos años en el fútbol que debía adaptarse al cambio de paradigma de ser dirigido por una mujer.

“Me habría entristecido no conseguir este papel. Hicimos dos temporadas. Diría que fue mi gran oportunidad”, señaló Carew. Un año después, formó parte de ‘Maléfica: Dueña del Mal’, coincidiendo con Jolie en una producción de Disney. Más tarde, ganó notoriedad con su papel principal en la comedia romántica ‘Home for Christmas’, programa que alcanzó el primer puesto en Netflix Noruega y marcó un salto en su reconocimiento internacional.

Anotó 24 tantos con su seleccionado

El método interpretativo de Carew se vale tanto de referentes internacionales como de sus propias vivencias. “Quiero construir personajes desde cero y crear algo bonito con este hermoso arte de la actuación”, afirmó. Analizó con detalle el enfoque de Tom Hardy, a quien considera su modelo a seguir para descomponer y recrear personajes. Además, destacó como inspiración a la actriz noruega Renate Reinsve, a quien atribuyó gran talento y la capacidad de cautivar a la cámara: “Noruega tiene la mejor actriz del mundo en este momento en Renate”.

Según Carew, existen paralelismos entre la presión de los rodajes y la del fútbol profesional. “Estás acostumbrado a estar bajo presión como jugador, así que hay similitudes. Trabajar con otros actores es trabajo en equipo”, explicó. La dinámica en los sets de grabación le recuerda a los vestuarios, donde la coordinación y la confianza resultan imprescindibles.

A pesar de su asentamiento como actor, Carew mantiene su vínculo con el fútbol. Durante su condena por evasión fiscal en 2022, participó como formador de la Federación Noruega de Fútbol, colaborando en la formación de jóvenes talentos. El fútbol sigue siendo parte de su día a día y aún asiste a partidos, ofreciendo apoyo al desarrollo de nuevas figuras noruegas, tal como describe The Athletic.

Las metas actuales de Carew incluyen trabajar con directores como Joachim Trier y alcanzar el sueño de interpretar a un villano en una película de James Bond. “Quiero ser un villano en una película de James Bond. No el villano principal, sino la mano derecha del malo, un asesino silencioso que pierde una pelea con Bond a mitad de la película”, puntualizó en su entrevista.

Carew actuó con Angelina jolie en "Maléfica"

La Jirafa, tal su apodo, firmó cerca de 150 goles en su carrera tanto a nivel clubes como selección. Lució las casacas de instituciones de la talla del Valencia, el Aston Villa y el Olympique de Lyon y celebró diez títulos.

Con el combinado noruego, son recordados sus dos goles en el triunfo 2-1 a la selección argentina que dirigía Alfio Basile, en un amistoso disputado en agosto de 2007. Lionel Messi, Gabriel Milito, Javier Mascherano, Javier Zanetti y Maxi Rodríguez fueron algunos de los jugadores que participaron de aquella prueba.