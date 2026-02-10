Un piloto de Fórmula 1 protagonizó un accidente de tránsito con un lujoso auto deportivo

Kimi Antonelli sufrió un accidente en un auto particular en San Marino (San Marino TV)

Andrea Kimi Antonelli se vio envuelto en un accidente de tránsito días antes de viajar a Bahréin, donde tiene programada su presencia en pista a partir del miércoles para las pruebas oficiales de la Fórmula 1. Mercedes informó que el incidente, que ocurrió cerca de la residencia del joven piloto en San Marino, no tuvo consecuencias físicas para el piloto y solo involucró a su vehículo, un exclusivo AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition, del cual solo existen 200 ejemplares en el mundo.

La reconstrucción de la policía señala que la secuencia de impactos se extendió a lo largo de aproximadamente 144 metros, lo que indica que el automóvil circulaba a una velocidad considerable en el momento del siniestro, según detalló el sitio local San Marino TV, que también accedió a una imagen de cómo quedó el vehículo a través de un testigo del hecho.

“El pasado sábado por la noche, cerca de su domicilio en San Marino, Kimi se vio involucrado en un accidente de tráfico. La policía acudió al lugar tras recibir una llamada de Kimi. Su coche fue el único implicado y, aunque el vehículo sufrió daños, Kimi salió completamente ileso”, fue el breve comunicado de la escudería de F1 sobre lo que ocurrió con uno de sus pilotos titulares.

La noticia del accidente se difundió rápidamente por la repercusión mediática que suscita el nombre de Antonelli, joven promesa de la Fórmula 1 y figura en ascenso dentro del equipo Mercedes. Además, la reciente distinción del piloto como Embajador del Deporte Italiano en el Mundo para San Marino en 2025 y el reconocimiento con la medalla de plata al mérito deportivo en los San Marino Sport Awards 2026 intensificaron el interés público por este episodio.

El suceso tuvo lugar en las primeras horas de este domingo, en la autopista de San Marino próxima al Castillo de Serravalle y cerca del cruce de Vía Ranco, a escasa distancia de una antigua fábrica de electrónica. Según la información del medio, y que replicaron otros como Corriere della Sera, la policía aún investiga las causas que llevaron al potente vehículo a perder el control en dirección a la ciudad de San Marino. El coche primero impactó contra un poste de tráfico en el lado derecho, fue desplazado hacia el centro de la vía y chocó en dos ocasiones contra la barandilla, antes de colisionar con un muro de contención en el lado opuesto.

Kimi Antonelli con su exclusivo Mercedes AMG GT 63 (Mercedes F1)

Hay que destacar que todavía no es oficial la identidad de la persona que conducía el automóvil en el momento del accidente, aunque la policía recibió la alerta a través de una llamada de Antonelli.

Hay que recordar que el pasado 5 de febrero, Mercedes había hecho pública la entrega del AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition a Antonelli poco antes de los recientes ensayos en Barcelona. El modelo cuenta con una carrocería pintada a mano con los colores de Petronas, una configuración aerodinámica que reduce la sustentación y un sistema de refrigeración mejorado. Está equipado con un motor V8 biturbo de 4.0 litros que produce 612 CV, y dispone de neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2R, junto con el Paquete AMG Night II y detalles distintivos como el tapón de combustible en cromo plateado. Diversos informes señalan que el valor de este automóvil exclusivo supera los 200 mil euros.

Antes de este hecho, Antonelli completó el shakedown del Mercedes F1 2026, el W17, en Barcelona la semana anterior, junto a George Russell. “En general, ha sido una buena prueba. Hemos tenido nuestros propios problemas, pero eso no ha afectado demasiado nuestra carrera. Hemos completado muchas vueltas y hoy pude conducir 90 kilómetros más en la sesión matutina. Este kilometraje es útil para aprender más sobre el W17 y recopilar muchos datos”, dijo tras los test que mostraron a las Flechas de Plata como uno de los equipos con mayor fiabilidad de su nuevo monoplaza para la nueva era de la F1 luego del cambio de reglamento que afrontará la Máxima a partir del 2026.

La investigación sobre las circunstancias exactas del accidente permanece abierta por parte de la Policía Civil de San Marino, mientras el piloto retoma su preparación en la antesala de su participación en Bahréin, sede de las pruebas oficiales de la Fórmula 1 antes del estreno el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.