Murió Fabián Borro, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquet y titular de FIBA Américas

Vivió su trayectoria ligado a Obras Sanitarias

Fabián Borro, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol y actual titular de FIBA Américas, falleció este martes a los 64 años tras una larga enfermedad.

La noticia generó conmoción en la comunidad del básquet argentino. La Confederación lamentó su pérdida a través de un comunicado y destacó el rol institucional de Borro. FIBA Américas, que presidía desde mayo de 2023, también expresó su pesar por la partida de uno de sus principales referentes regionales.

Borro asumió la presidencia de la Confederación Argentina de Básquetbol en diciembre de 2019. Antes, se había desempeñado como vicepresidente durante la gestión de Germán Vaccaro y fue parte del proceso de reconstrucción después de una serie de crisis internas.

Su carrera como dirigente deportivo comenzó en el club Obras Sanitarias, donde fue presidente desde el año 2000 y mientras ocupaba otros cargos dentro del ámbito deportivo. En 2013 fue elegido presidente de la Federación de Básquetbol del Área Metropolitana de Buenos Aires (FeBAMBA). En 2014 asumió la presidencia de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC), cargo que mantuvo hasta 2019.

“La Asociación de Clubes de Básquetbol despide con profundo pesar a Fabián Ricardo Borro, ex presidente de la AdC y uno de los dirigentes más influyentes de la historia del básquet argentino. Durante su gestión en AdC, como presidente y como vicepresidente, fue uno de los principales impulsores de una transformación estructural profunda, orientada a consolidar un ecosistema deportivo moderno, sostenible y competitivo a nivel continental. Acompañamos a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del básquet en este doloroso momento”, fue el comunicado de la Liga Nacional.

Clubes y federaciones se sumaron a los mensajes de despedida. “Lamentamos el fallecimiento de Fabián Borro, ex-presidente de CABB y presidente de FIBA Américas. A su familia y allegados, nuestro más sentido pésame”, publicó la selección de Uruguay.

“El Club Ferro Carril Oeste despide con profundo pesar a Fabián Ricardo Borro, expresidente de la Confederación Argentina de Básquet quien ejercía el cargo de Presidente de FIBA Americas y Obras Basket. Nuestras condolencias a la familia y amigos”, sumó el Verdolaga.

El posteo de la CABB

EL COMUNICADO COMPLETO DE LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BÁSQUET

La Confederación Argentina de Básquetbol despide con profundo pesar a Fabián Ricardo Borro, ex presidente y uno de los dirigentes más influyentes de la historia del básquet argentino. A sus 64 años, se desempeñaba desde mayo de 2023 como presidente de FIBA Américas y del club Obras Sanitarias.

Fabián Borro asumió la conducción de la CAB en un momento particularmente complejo, con el desafío de reconstruir, modernizar y proyectar una institución clave para el deporte nacional. Durante su gestión, entre 2019 y 2023, dejó una huella profunda basada en la profesionalización de las estructuras, la modernización de la gestión, la transparencia institucional y una visión estratégica de largo plazo.

Durante toda una vida de compromiso dirigencial, su recorrido abarcó todos los niveles del básquet argentino y continental: presidió el Club Obras Sanitarias de la Nación desde el año 2000, impulsando el desarrollo formativo y la modernización de su infraestructura; condujo FeBAMBA fortaleciendo el entramado deportivo del Área Metropolitana de Buenos Aires; tuvo un rol determinante en la Asociación de Clubes como vicepresidente y presidente, consolidando La Liga Nacional y el crecimiento del básquet profesional; encabezó la Confederación Argentina de Básquetbol con una agenda de transformación institucional; y representó al país a nivel internacional hasta alcanzar la presidencia de FIBA Américas, siempre con la misma convicción de trabajo, innovación y desarrollo.

En la CAB, Borro impulsó una agenda orientada a fortalecer el crecimiento integral del básquet en todo el país, poniendo especial énfasis en la formación de talentos, la mejora de la infraestructura, la capacitación permanente de entrenadores, árbitros y dirigentes, y la consolidación de competencias nacionales con estándares cada vez más altos. Su mirada comprendía al básquet no sólo como competencia, sino como una herramienta educativa, social y cultural.

Uno de los ejes centrales de su presidencia fue la inclusión y la equidad de género, promoviendo políticas concretas que ampliaron y fortalecieron el básquet femenino en todas sus categorías, así como también la participación de mujeres en espacios de decisión. A ello se sumó una firme apuesta por la innovación tecnológica, modernizando procesos de gestión, comunicación y organización, convencido de que la vanguardia era indispensable para el crecimiento sostenido del deporte.

En el plano internacional, representó al básquet argentino con compromiso y capacidad de liderazgo, fortaleciendo los vínculos con FIBA y posicionando nuevamente a la Confederación como un actor respetado en el escenario regional y global.

Más allá de los cargos, Fabián Borro fue un dirigente apasionado, con una enorme vocación de trabajo, una mirada moderna y una convicción inquebrantable sobre el rol del básquet en la construcción de futuro. Su legado perdurará en las estructuras que ayudó a consolidar y en cada proyecto que pensó con la próxima generación en el centro.

La Confederación Argentina de Básquetbol acompaña a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del básquet en este momento de profundo dolor, y honra su memoria con el compromiso de continuar el camino que ayudó a trazar.