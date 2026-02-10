Deportes

Murió Fabián Borro, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquet y titular de FIBA Américas

El dirigente, que comenzó su carrera en Obras Sanitarias, falleció a los 64 años

Guardar
Vivió su trayectoria ligado a
Vivió su trayectoria ligado a Obras Sanitarias

Fabián Borro, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol y actual titular de FIBA Américas, falleció este martes a los 64 años tras una larga enfermedad.

La noticia generó conmoción en la comunidad del básquet argentino. La Confederación lamentó su pérdida a través de un comunicado y destacó el rol institucional de Borro. FIBA Américas, que presidía desde mayo de 2023, también expresó su pesar por la partida de uno de sus principales referentes regionales.

Borro asumió la presidencia de la Confederación Argentina de Básquetbol en diciembre de 2019. Antes, se había desempeñado como vicepresidente durante la gestión de Germán Vaccaro y fue parte del proceso de reconstrucción después de una serie de crisis internas.

Su carrera como dirigente deportivo comenzó en el club Obras Sanitarias, donde fue presidente desde el año 2000 y mientras ocupaba otros cargos dentro del ámbito deportivo. En 2013 fue elegido presidente de la Federación de Básquetbol del Área Metropolitana de Buenos Aires (FeBAMBA). En 2014 asumió la presidencia de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC), cargo que mantuvo hasta 2019.

“La Asociación de Clubes de Básquetbol despide con profundo pesar a Fabián Ricardo Borro, ex presidente de la AdC y uno de los dirigentes más influyentes de la historia del básquet argentino. Durante su gestión en AdC, como presidente y como vicepresidente, fue uno de los principales impulsores de una transformación estructural profunda, orientada a consolidar un ecosistema deportivo moderno, sostenible y competitivo a nivel continental. Acompañamos a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del básquet en este doloroso momento”, fue el comunicado de la Liga Nacional.

Clubes y federaciones se sumaron a los mensajes de despedida. “Lamentamos el fallecimiento de Fabián Borro, ex-presidente de CABB y presidente de FIBA Américas. A su familia y allegados, nuestro más sentido pésame”, publicó la selección de Uruguay.

“El Club Ferro Carril Oeste despide con profundo pesar a Fabián Ricardo Borro, expresidente de la Confederación Argentina de Básquet quien ejercía el cargo de Presidente de FIBA Americas y Obras Basket. Nuestras condolencias a la familia y amigos”, sumó el Verdolaga.

El posteo de la CABB
El posteo de la CABB

EL COMUNICADO COMPLETO DE LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BÁSQUET

La Confederación Argentina de Básquetbol despide con profundo pesar a Fabián Ricardo Borro, ex presidente y uno de los dirigentes más influyentes de la historia del básquet argentino. A sus 64 años, se desempeñaba desde mayo de 2023 como presidente de FIBA Américas y del club Obras Sanitarias.

Fabián Borro asumió la conducción de la CAB en un momento particularmente complejo, con el desafío de reconstruir, modernizar y proyectar una institución clave para el deporte nacional. Durante su gestión, entre 2019 y 2023, dejó una huella profunda basada en la profesionalización de las estructuras, la modernización de la gestión, la transparencia institucional y una visión estratégica de largo plazo.

Durante toda una vida de compromiso dirigencial, su recorrido abarcó todos los niveles del básquet argentino y continental: presidió el Club Obras Sanitarias de la Nación desde el año 2000, impulsando el desarrollo formativo y la modernización de su infraestructura; condujo FeBAMBA fortaleciendo el entramado deportivo del Área Metropolitana de Buenos Aires; tuvo un rol determinante en la Asociación de Clubes como vicepresidente y presidente, consolidando La Liga Nacional y el crecimiento del básquet profesional; encabezó la Confederación Argentina de Básquetbol con una agenda de transformación institucional; y representó al país a nivel internacional hasta alcanzar la presidencia de FIBA Américas, siempre con la misma convicción de trabajo, innovación y desarrollo.

En la CAB, Borro impulsó una agenda orientada a fortalecer el crecimiento integral del básquet en todo el país, poniendo especial énfasis en la formación de talentos, la mejora de la infraestructura, la capacitación permanente de entrenadores, árbitros y dirigentes, y la consolidación de competencias nacionales con estándares cada vez más altos. Su mirada comprendía al básquet no sólo como competencia, sino como una herramienta educativa, social y cultural.

Uno de los ejes centrales de su presidencia fue la inclusión y la equidad de género, promoviendo políticas concretas que ampliaron y fortalecieron el básquet femenino en todas sus categorías, así como también la participación de mujeres en espacios de decisión. A ello se sumó una firme apuesta por la innovación tecnológica, modernizando procesos de gestión, comunicación y organización, convencido de que la vanguardia era indispensable para el crecimiento sostenido del deporte.

En el plano internacional, representó al básquet argentino con compromiso y capacidad de liderazgo, fortaleciendo los vínculos con FIBA y posicionando nuevamente a la Confederación como un actor respetado en el escenario regional y global.

Más allá de los cargos, Fabián Borro fue un dirigente apasionado, con una enorme vocación de trabajo, una mirada moderna y una convicción inquebrantable sobre el rol del básquet en la construcción de futuro. Su legado perdurará en las estructuras que ayudó a consolidar y en cada proyecto que pensó con la próxima generación en el centro.

La Confederación Argentina de Básquetbol acompaña a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del básquet en este momento de profundo dolor, y honra su memoria con el compromiso de continuar el camino que ayudó a trazar.

Temas Relacionados

Fabián BorroArgentinaFIBA AméricasBásquet NacionalObrasdeportes-argentina

Últimas Noticias

“De príncipe a genio”: el regalo que Neymar les envió a Messi y sus hijos

El capitán de la selección argentina posó junto a sus dos hijos mayores con camisetas del Santos

“De príncipe a genio”: el

Ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno y confesó en vivo haberle sido infiel a su novia: “El peor error de mi vida”

Sturla Holm Laegreid se quedó con el tercer lugar en la prueba de biatlón, pero su revelación tras la conquista dio la vuelta al mundo

Ganó una medalla en los

Luciano Darderi, antes de su debut en el Argentina Open: “Ojalá pueda jugar la Copa Davis para Italia”

El número 22 del mundo nació en Villa Gesell, pero a los 12 años viajó al país europeo y fue tentado para competir bajo su bandera. En una entrevista con Infobae, habló de las críticas por el cambio de nacionalidad y dejó en claro su objetivo: “Quiero terminar el año en el Top 10”

Luciano Darderi, antes de su

El plan de Christian Horner para comprar Alpine y lograr su regreso a la F1: la inversión de USD 600 millones detrás del acuerdo

El ex director de Red Bull apunta a sumarse a la escudería de Colapinto y Gasly en su apuesta de volver a la Máxima

El plan de Christian Horner

El espectacular salto que realizó una snowboarder japonesa para lograr el oro en los Juegos Olímpicos de invierno: “Seguiré superándome”

Kokomo Murase completó un frontside triple cork 1440 y se adueñó del podio por delante de la neozelandesa Zoi Sadowski Synnott y la surcoreana Yu Seungeun

El espectacular salto que realizó
DEPORTES
“De príncipe a genio”: el

“De príncipe a genio”: el regalo que Neymar les envió a Messi y sus hijos

Ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno y confesó en vivo haberle sido infiel a su novia: “El peor error de mi vida”

Luciano Darderi, antes de su debut en el Argentina Open: “Ojalá pueda jugar la Copa Davis para Italia”

El plan de Christian Horner para comprar Alpine y lograr su regreso a la F1: la inversión de USD 600 millones detrás del acuerdo

El espectacular salto que realizó una snowboarder japonesa para lograr el oro en los Juegos Olímpicos de invierno: “Seguiré superándome”

TELESHOW
Enzo Aguilar, panelista de BTV,

Enzo Aguilar, panelista de BTV, contó cómo se salvó del incendio en su departamento: “Esto explota en un minuto”

Andrea Rincón vinculó a Milo J con “ritos satánicos”: “Claramente está totalmente poseído”

Mora Godoy recordó a su papá a un año y medio de su muerte: “Fue el motor y fue quien me hizo”

Fotos, juegos y mucha complicidad: así fue el viaje de Pampita y sus hijos a Universal

Hernán Piquín contó cómo le dijo a su madre que era gay: “Estaba esperando”

INFOBAE AMÉRICA

Proyecto busca rastrear los fondos

Proyecto busca rastrear los fondos que transfiere el Canal de Panamá al estado

Europa condiciona la paz en Ucrania al cumplimiento de exigencias clave por parte de Rusia

Estados Unidos emite advertencia de viaje para una isla por brote de una enfermedad viral

La CIDH exigió a la dictadura de Nicaragua el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos

De la familia que se salvó del Holocausto a un cáncer que se llevó lo más querido: Ricky Sarkany cuenta su historia