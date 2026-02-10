Los tesoros de San Mamés, el templo del Athletic de Bilbao: del león embalsamado y el histórico ritual a la icónica herencia de Bielsa

La vista panorámica del estadio San Mamés con sus gradas rojas y los detalles de la camiseta de Iñaki Williams, un león embalsamado y un busto conmemorativo a una leyenda (Infobae)

En Bilbao, el fútbol atraviesa cada rincón. En los bares y calles está presente el Athletic Club, la institución deportiva más exitosa de la región del País Vasco. Con 127 años de historia se convirtió en el orgullo de los 350 mil habitantes de la ciudad del norte de España. El punto de encuentro para compartir la pasión es el imponente estadio San Mamés, que sobresale con su moderna fachada a metros del río Nervión y alberga a 53.331 espectadores.

La Catedral del Fútbol, como se denomina a un escenario icónico, tiene dentro de sus instalaciones un museo en el que están exhibidos sus tesoros más valiosos. Infobae lo recorrió y descubrió parte de la rica historia del club vasco, que tiene en su palmarés 8 ligas de España y 24 Copas del Rey, siendo el tercero más ganador detrás del Real Madrid y el Barcelona. Además, nunca descendió de la Primera División, registro que comparte con los dos gigantes mencionados.

La sala de conferencia de prensa del estadio San Mamés del Athletic Club de Bilbao (Infobae)

Dentro del recinto se pueden ver los hitos que fue consiguiendo el Athletic Club a lo largo de su historia en formato de línea de tiempo y con material audiovisual de cada acontecimiento. Una de las particularidades en torno a sus colores tradicionales se remonta a 1910, cuando los directivos viajaron a Inglaterra para comprar las camisetas azules y blancas que utilizaba el equipo. Al no encontrar el modelo específico, debieron conformarse con el uniforme del Southampton FC y adoptaron definitivamente el rojo y blanco a bastones.

En otra de las salas del museo yace otra de las colecciones más excéntricas que no pasa inadvertida: un león embalsamado recibe a los visitantes en uno de los pasillos del estadio. La presencia del animal tiene una curiosa historia detrás y explica el apodo que lleva el equipo albirrojo. Se cuenta que tras el título de liga conseguido por Athletic de Bilbao en la temporada 1982/83, el presidente del Deportivo Alavés y aficionado de la caza, Juan Arregi, le apostó a su par Pedro Aurtenetxe un ejemplar disecado de un león que tenía en su colección. Los bilbaínos finalmente ganaron la Copa de Rey, logrando el “doblete” y Arregi no tuvo más remedio que cumplir con su promesa y hacer efectiva la donación en 1984.

El león embalsamado que se encuentra en el museo del Athletic Club de Bilbao (Infobae)

Entre las camisetas más emblemáticas de las leyendas, resalta la del goleador histórico del club e ídolo, Telmo Zarra, que se asoma junto al conjunto deportivo que utilizó Marcelo Bielsa durante su etapa como entrenador del conjunto vasco entre 2011 y 2013. El buzo gris con vivos rojos y verdes del Loco se exhibe en una de las vitrinas cercanas a los trofeos que consiguió el Athletic a lo largo de su historia. El DT argentino es uno de los símbolos del Bilbao, ya que consiguió clasificar al equipo a las finales de la Copa del Rey y de la UEFA Europa League. En esta competencia logró un inolvidable triunfo ante Manchester United en Old Trafford por la ida de octavos de final.

El conjunto deportivo que utilizaba Marcelo Bielsa en el Athletic de Bilbao está exhibido en el museo de San Mamés (REUTERS/Albert Gea/File Photo)

Antes del ingreso al campo de juego se atraviesa el área de prensa, con un amplio salón de conferencias y espacio suficiente para la tarea de los periodistas. En el pasillo de la zona mixta, donde los futbolistas realizan las notas luego de los partidos, están conectados los vestuarios. Otro de los detalles está en el camarín local, que tiene un sector más amplio en una de las esquinas para el capitán del plantel, que actualmente es Iñaki Williams. En las paredes de su espacio se observan cientos de estampillas, una costumbre que quedó instalada luego de la salida de Iker Muniain, uno de los ídolos del club y de reciente paso por San Lorenzo. El ex jugador vasco tenía pegadas un par de figuras religiosas en su locker, pero hoy en día, ese lugar se convirtió en un auténtico santuario y cada futbolista hace su aporte.

El "santuario" del vestuario del Athletic en el sector del capitán Iñaki Williams. Una moda que instauró Iker Muniain (Infobae)

Ya dentro del campo de juego, en el pasillo que une a los dos bancos de suplentes se erige el busto de Rafael Moreno Aranzadi, el primer gran ídolo del Athletic de Bilbao, popularmente conocido como Pichichi, mote que se ganó por su baja estatura. Marcó 83 goles entre 1910 y 1921 y ganó cuatro Copas del Rey. Se retiró a los 28 años, se dedicó al arbitraje y falleció prematuramente a los 29. El trofeo al máximo anotador de la temporada de La Liga lleva el apodo de esta leyenda y cada equipo que visita por primera vez el San Mamés, deja una ofrenda floral al lado de su monumento.

El busto de Pichichi, la leyenda del Athletic al cual le rinden homenaje aquellos equipos que pisan por primera vez el estadio San Mamés (Infobae)

Por último, es importante destacar que el San Mamés fue inaugurado el 1913 y a lo largo de los años se le realizaron remodelaciones, como por ejemplo la colocación de un arco de acero en 1953 y obras de modernización para ser sede del Mundial de 1982. Por último, en 2013 se inauguró un nuevo estadio en el mismo sitio. Los trabajos se realizaron por etapas y el Athletic Club nunca perdió la localía. Se levantaron tres tribunas mientras se hacía la demolición de la vieja estructura y luego se construyó el último tramo de la grada sur, donde se ubican los fanáticos más ruidosos. El resultado final fue el techo y la fachada que se ilumina con los colores del equipo cada noche. Fue reconocido como el “mejor edificio deportivo del mundo” en 2015 y albergó las finales de la UEFA Champions League femenina en 2024 y Europa League masculina en 2025. En su horizonte estará ser una de las sedes del Mundial 2030.