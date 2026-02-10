Deportes

Jon Jones y un posible retiro tras revelar la gravedad de su lesión: “Quizás mi mejor versión ya no pelea más”

La incertidumbre sobre el futuro del excampeón estadounidense sacude a la UFC, que reevaluará su estrategia ante la posible despedida de una leyenda cuya influencia marcó una era en las artes marciales mixtas

La grave artritis en la cadera izquierda pone en riesgo el retorno de Jon Jones al octágono de la UFC (AP Photo/Adam Hunger)

El mundo de las artes marciales mixtas y la UFC se detuvo ante una noticia inesperada: Jon Jones, considerado por muchos como el peleador más dominante de la era moderna, atraviesa una etapa crítica debido a una artritis grave en la cadera izquierda.

Lejos de las luces y el ruido del octágono, el estadounidense enfrenta la posibilidad real de no volver a competir, mientras lidia con el dolor y el peso de tener que replantear su carrera y sus motivaciones personales.

El desafío que no se ve en la jaula

En sus más recientes declaraciones, recogidas por el diario español Mundo Deportivo, Jon Jones reconoció públicamente que su mejor versión podría haber quedado atrás, sugiriendo que la posibilidad de volver a la máxima competición es cada vez más remota.

La lesión de Jon Jones obliga al excampeón de UFC a replantear sus metas y motivaciones personales lejos de la competición (Crédito: Helen Yee Sports captura YouTube)

El luchador detalló que la artritis en su cadera izquierda se ha convertido en un obstáculo determinante, al punto de poner en riesgo la continuidad de su carrera. Esta revelación surgió como respuesta directa a un aficionado en redes sociales, lo que marcó un cambio en la narrativa personal del deportista.

Hasta hace pocos días, Jones mantenía un discurso distinto: tras superar diversas dificultades físicas, aseguraba que ni la lesión ni el deterioro de su condición serían motivo suficiente para descartar su regreso al octágono.

De hecho, la compañía UFC proyectaba una función estelar para junio de 2026 en la Casa Blanca, con la expectativa de contar con el legendario peleador.

Giro inesperado y confesión pública

El luchador estadounidense admite públicamente que su mejor versión pudo haber quedado atrás por la artritis en la cadera (Photo by Kena Betancur / AFP)

Sin embargo, la postura de Jon Jones cambió abruptamente. El ex doble campeón de la UFC descartó cualquier posibilidad de volver a pelear, incluyendo la función especial programada en la residencia presidencial estadounidense.

En declaraciones recogidas por dicho medio, el propio luchador expresó: “Creo que podría haber terminado mi carrera, sí… Quizás solo se trata de hacerlo bien y salir en un buen momento. No quiero ser uno de esos luchadores que a veces ganan y a veces pierden”.

Este giro repentino en la comunicación pública de Jones obliga a revisar los antecedentes inmediatos del peleador. Tras derrotar a Stipe Miocic en noviembre de 2024, Jones insinuó la posibilidad de enfrentarse a Tom Aspinall, campeón interino de peso pesado.

Dana White y el equipo directivo de UFC evalúan alternativas para suplir la posible ausencia de Jon Jones en futuras carteleras (AP foto/Julio Cortez, archivo)

Sin embargo, las negociaciones con la organización no prosperaron, lo que generó el malestar del presidente de la UFC, Dana White, y alimentó las dudas sobre el futuro del estadounidense en la competición.

Impacto en la UFC y reacción de la organización

La incertidumbre en torno al estado físico de Jones repercute directamente en los planes de la UFC. Según el diario español, la compañía valoraba su regreso como un atractivo central para la función en la Casa Blanca. No obstante, la gravedad de la artritis en la cadera, sumada al cambio de postura del peleador, ha complicado las estrategias de la organización y aumentado la inquietud entre los seguidores.

Estas dificultades médicas y contractuales han llevado a Dana White a replantear el calendario de los eventos principales. Fuentes cercanas a la organización indicaron que el equipo directivo evalúa alternativas para suplir la posible ausencia de Jon Jones en las grandes carteleras de 2026, dado que su figura representa un activo estratégico para la promoción de la UFC a nivel internacional.

Replanteo personal y futuro fuera del octágono

Jon Jones prioriza su bienestar físico y mental sobre la gloria competitiva, abriendo una nueva etapa tras la artritis (Crédito: Helen Yee Sports captura YouTube)

En paralelo al debate deportivo, el propio Jones ha manifestado que su mayor motivación ya no reside en el éxito competitivo, sino en el crecimiento personal y la búsqueda de nuevos desafíos lejos del octágono.

El luchador, considerado una leyenda de las artes marciales mixtas, ha señalado que atraviesa una etapa de introspección, priorizando su bienestar físico y mental por encima de cualquier expectativa externa.

La comunidad de fanáticos y expertos sigue de cerca la evolución del estadounidense, conscientes de que una posible retirada definitiva marcaría el cierre de una era en la UFC. Mientras tanto, el futuro de Jon Jones permanece abierto, condicionado por la gravedad de su artritis y por la necesidad de redefinir sus objetivos personales fuera del deporte profesional.

