Escándalo con un entrenador argentino que fue expulsado tras un VAR improvisado con su celular: “Me cansé de que me roben, es una vergüenza”

Pablo Lavallén, que le mostró repeticiones a un referí en medio del partido con su teléfono, cargó contra las autoridades locales

La polémica en Honduras que hizo explotar a Pablo Lavallén

La derrota del Marathón por 1-0 ante Real España en el estadio Yankel Rosenthal dejó al técnico Pablo Lavallén profundamente indignado, quien denunció en conferencia de prensa: “Me cansé. Me cansé de que me roben una final. Me cansé de que me roben un partido con Real España. Basta señores de la comisión de árbitros, señores de la liga, mejoren el fútbol hondureño. Diez partidos me van a dar (de castigo) porque la verdad no duele, pero sí incomoda".

¿Cuáles fueron las polémicas? Sobre el final del encuentro, a Marathón le invalidaron el 1-0 a favor por un offside que no existió. Instantes después, el arquero local César Samudio derribó en el área a Nixon Cruz, quien partió en presunta posición adelantada y pareció fabricar esa falta penal que Real España canjeó por el tanto que definió el partido a su favor en los pies de Eddie Hernández cuando ya se disputaba el tiempo de descuento. Tras el pitazo final, casi se desmadra todo. El árbitro de turno, que ya había amonestado a Lavallén por su protesta desmedida, decidió mostrarle la roja luego de que el entrenador argentino le exhibiera su teléfono celular con la repetición de las jugadas mencionadas.

El entrenador argentino acusó a los árbitros de perjudicar repetidamente a su club, destacando que ya se había anulado un gol válido en la final del torneo anterior. Lavallén sostuvo que “esta gente hace que el fútbol hondureño sea mediocre. Esta gente hace que el fútbol hondureño no vaya a un Mundial”, al exigir sanciones para los responsables y transparencia para el arbitraje. El técnico recalcó: “Me cansé de que me roben una final. Me cansé de que me roben un partido con Real España”.

Explosiva conferencia de prensa de Pablo Lavallén en Honduras

Durante la conferencia, Lavallén solamente respondió a una pregunta y subrayó que el error arbitral le arruinó tanto este partido como el campeonato. Mencionó la anulación de un gol legal y el penal, que consideró polémico, otorgado al Real España en los minutos finales.

Rolin Peña, vicepresidente del elenco verdolaga, respaldó al DT argentino en una nota a Deportes TVC: “Sus palabras fueron fuertes sin irrespetar a nadie. Obviamente tiene toda la razón porque esto no viene de un partido solo del día de ayer. Es un tema que se ha venido dando desde el torneo anterior. Que lo hemos platicado con el señor Óscar Velázquez (presidente del Colegio Nacional de Árbitros), pero al parecer él le pone poco interés a lo que pueda platicar con los clubes, en este caso con nosotros. Donde le hemos hecho saber la inconformidad y el malestar del funcionamiento de algunos árbitros”.

El estratega del Marathón afirmó que no permanecerá en silencio ante lo que considera injusticias reiteradas dentro del arbitraje nacional. Con este resultado, su equipo perdió el liderato en el Clausura 2026, mientras que el Real España sumó tres puntos cruciales para acercarse al primer lugar.

LA POSIBLE SANCIÓN PARA PABLO LAVALLÉN

Lavallén explotó en conferencia de prensa
Lavallén explotó en conferencia de prensa y ahora sería sancionado (EFE/Raúl Martínez)

El técnico argentino enfrenta un posible castigo de hasta siete partidos de suspensión tras sus declaraciones contra el arbitraje luego del reciente encuentro entre Marathón y Real España en la Liga Nacional de Honduras. Su actitud en el campo y sus palabras posteriores lo colocan a un paso de perderse el resto de la primera vuelta del Clausura 2026.

El reglamento contempla una suspensión de cuatro partidos como mínimo y la prohibición de ingresar a los estadios durante el mismo tiempo si un miembro del equipo realiza expresiones públicas que menosprecien o desacrediten a los árbitros y demás autoridades de la FFH antes, durante o después de los partidos. Además, la conducta antideportiva hacia los oficiales podría significar otros tres partidos de sanción, según el artículo 49, numeral 1. Las autoridades deben ahora definir la magnitud del castigo, que podría dejarlo fuera de competencia durante la primera fase del torneo.

