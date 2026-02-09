Raquetazos, una patada voladora y un llamativo discurso: el torbellino de Medvedev durante su caída en el Rotterdam

Perdió en tres sets ante Ugo Humbert

Daniil Medvedev quedó eliminado en la primera ronda del ATP 500 de Rotterdam tras caer frente al francés Ugo Humbert, pero su salida del torneo quedó eclipsada por una serie de reacciones airadas que llamaron la atención tanto dentro como fuera de la pista.

El marcador final fue 7-6, 3-6 y 6-3 a favor del galo. Desde el primer set, el ruso mostró signos de frustración y, tras perder la manga inicial, protagonizó su primer estallido contra las autoridades del torneo.

“¿Son redondas? ¿Estás seguro? Creo que deberíamos considerar no jugar con pelotas de esta marca”, expresó el tenista ruso, apuntando directamente contra el proveedor del campeonato.

Lejos de calmarse, la tensión de Medvedev fue en aumento. El propio jugador insistió: “Porque las pelotas están hechas para... para personas a las que les gusta complacer. Personas a las que les gusta complacer con un poco de... un poco de saliva”. Estas palabras, pronunciadas delante de las cámaras, generaron un debate inmediato entre los asistentes y en redes sociales.

Ya en el tercer set, la frustración del ex número uno del mundo se intensificó hasta desembocar en episodios físicos. En uno de los puntos cruciales, Medvedev lanzó golpes con la raqueta sobre el cemento en un intento claro de dañar la superficie, lo que dejó una imagen que rápidamente se viralizó.

El ruso, incapaz de controlar su malestar, se dirigió a sí mismo en voz alta: “¿Por qué te cuesta tanto?”, dejando claro el nivel de presión interna que soportaba durante el encuentro.

Lanzó varios raquetazos al suelo

La situación alcanzó su punto álgido cuando, tras desperdiciar una triple oportunidad de quiebre, Medvedev ejecutó una patada voladora tipo karate sobre uno de los carteles publicitarios en el fondo de la pista, un gesto inusual para los estándares del tenis profesional, más allá de que son muchos los deportistas que necesitan una vía de descarga para su bronca cuando su nivel no es el esperado o la decepción los invade.

Este desenlace en Rotterdam representa un golpe especialmente duro para el tenista ruso, quien defendía puntos valiosos y buscaba sumar tras lograr el título en el ATP 250 de Brisbane a principio de año. Quedar eliminado en la primera ronda bajo estas circunstancias añade un componente de presión en su lucha por mantenerse entre los mejores del ranking. Hoy se encuentra 11°, a menos de 200 puntos del Top Ten.

Mientras avanza su trayectoria, Medvedev alterna momentos de talento con reacciones que desafían los límites del comportamiento aceptado en el tenis profesional.

Por su parte, con el triunfo, Humbert dejó atrás su último partido, que estuvo cargado de polémica. En el ATP 250 de Montpellier, cayó por 6-7 (4), 6-3, 7-6 (4) contra Adrian Mannarino en un epílogo que llamó la atención.

Humbert estaba 3-4 en el tie-break del tercer set, pero en un momento, se acercó a su silla, chequeó su celular y volvió a la cancha. Pidió disculpas, aunque luego no volvió a ganar un punto. La pregunta del millón fue “¿qué vio el tenista de 27 años?“.

Después de esa peculiar secuencia, Mannarino salvó tres puntos de partido y remontó en el tie-break del último set para quedarse con la victoria.