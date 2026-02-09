Deportes

Emmanuel Gigliotti sorprendió al anunciar su retiro en una entrevista en vivo: “Me voy a poner nervioso, capaz hasta lloro”

El delantero, de 38 años, registró pasos por Boca, San Lorenzo e Independiente. Su última experiencia fue en Colón, en la Primera Nacional

Su última experiencia fue en Colón de Santa Fe, en la Primera Nacional

Mientras brindaba una entrevista en vivo, Emmanuel Gigliotti sorprendió al anunciar su retiro del fútbol a los 38 años. El delantero, cuya última experiencia fue en Colón de Santa Fe, que luchó por no descender en la Primera Nacional con un plantel con varios jugadores de renombre, le puso punto final a su carrera en silencio, pero ahora decidió comunicarlo en una entrevista con Matías Martin en Urbana Play.

“Dejé el fútbol”, soltó durante la nota. “Pero nadie se enteró”, lo interpeló el conductor. “Estoy dando la primicia con ustedes. Me voy a poner nervioso, capaz hasta lloro. Mi señora el otro día me hizo un video y casi me pongo a llorar”, reveló el Puma.

“Tomé la decisión de dejar el fútbol, lo venía preparando todo este año con la psicóloga. En un momento lo quise hacer cuando volví de Chile, salió lo de Colón, empecé viendo qué hacer, y después con el correr del año decidí que no voy a jugar más”, explicó cómo colgó los botines paulatinamente.

En ese instante, el zócalo de la pantalla apareció con la leyenda “es futbolista”, lo que impactó en Gigliotti. “Es la verdad, cuando me pregunta algún amigo le digo que no sé si estoy contento con la decisión, pero sí sé que no estoy triste. Estoy tranquilo. Y la decisión la tomé, por ahí para mi ego, cuando todavía tenía oportunidades. Me seguían llamando. Físicamente me sentía bien, no tenía rotas las rodillas, los tobillos", confesó.

En la última temporada, anotó siete goles en 31 partidos con el Sabalero. El Animal -otro de sus apodos- edificó una carrera bien de abajo. Quemó las redes en Lamadrid, en el Ascenso, antes de dar el salto a Argentinos Juniors. Fue en All Boys donde terminó de explotar -21 conquistas-.

De ahí pasó por Atlético Tucumán, el Novara de Italia y San Lorenzo -donde fue pieza vital para mantener la categoría-. En su primera etapa en Colón firmó 23 tantos y fue su trampolín a Boca Juniors, donde tuvo un inicio interesante. También infló la red 23 veces, pero quedó marcado por el penal que le atajó Marcelo Barovero en el cruce ante River Plate por la Copa Sudamericana 2014, en la que terminó consagrándose el Millonario.

El Puma, con las casacas
El Puma, con las casacas de Boca, San Lorenzo e Independiente

Luego emigró a China y volvió al país para defender la casaca de Independiente, donde sumó 27 gritos y ganó la Copa Sudamericana y la Suruga Bank.

Toluca y León de México, Nacional de Uruguay y Unión La Calera también disfrutaron de su potencia. Hoy, su objetivo es mantenerse ligado a la pelota, pero desde otro lugar. “Soy técnico. Quiero dirigir, me estoy preparando, porque considero que es como una carnicería y hay que estar bien preparado para eso”, contó.

No tengo armado el cuerpo técnico porque todavía estoy desarrollando mi idea. De hecho, no descarto la posibilidad de, para ganar experiencia, trabajar con alguna persona", añadió sobre sus planes, que ya no contemplarán los goles propios, que ya despiertan la nostalgia de quienes los celebraron.

Grito de gol en Nacional
Grito de gol en Nacional de Uruguay, donde también brilló

