Los 5 clubes en los que podría desembarcar Cristiano Ronaldo en medio de su crisis en Arabia Saudita

El delantero, de 41 años, se rehusó a jugar los últimos dos partidos con el Al Nassr como protesta por el reparto del dinero para refuerzos del Fondo de Inversión Pública

Los fanáticos del Al Nassr
Los fanáticos del Al Nassr lo respaldaron ondeando banderas del equipo (REUTERS/Stringer)

En plena crisis con el Al Nassr, Cristiano Ronaldo contempla marcharse al término de la temporada, movido por el descontento con la política de fichajes de la liga de Arabia Saudita y la falta de refuerzos de peso. La situación ha derivado en su ausencia en los últimos dos partidos y ha puesto en primer plano una cláusula de rescisión de casi 60 millones de dólares fijada para final de campaña. Actualmente, cinco clubes se destacan como posibles destinos, según indicó The Sun.

El malestar del delantero portugués, de 41 años, se agudizó tras el mercado de fichajes de enero. Ronaldo manifestó su frustración por la ausencia de incorporaciones de renombre en el Al-Nassr y protestó por el gasto del club en comparación con otros equipos de la Saudi Pro League, como Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Ahli, todos gestionados por el Fondo de Inversión Pública.

Además, el traspaso de Karim Benzema del Al-Ittihad al Al-Hilal -líder del torneo de élite saudí- incrementó la insatisfacción de Ronaldo, marcando el contraste entre sus aspiraciones deportivas y la realidad de su equipo actual, con el que todavía no consiguió sumar un título oficial.

La reacción del luso incluyó su ausencia en las victorias ante el Al-Ittihad y el Al-Riyadh, a modo de reclamo. Aunque el contrato del delantero se extiende hasta 2027, la entidad estaría dispuesta a negociar su salida si él la solicita, colocando la cláusula de rescisión como principal obstáculo económico. Mientras, en la semana se dinfundieron imágenes del atacante cumpliendo con los entrenamientos. Y los fanáticos lo ovacionaron y pidieron su regreso al césped. ¿Habrá lugar para una tregua?

Entre los destinos señalados se encuentra el Sporting de Lisboa, el club donde Ronaldo inició su carrera. Un regreso a Portugal tendría un valor simbólico, pero afrontaría el reto de ajustar su salario, muy superior al promedio de la plantilla del Sporting. Vale recordar que Ronaldo necesita llegar en buena forma al Mundial 2026.

Otra alternativa es el Como 1907 de la Serie A, dirigido por Cesc Fàbregas y propiedad de los empresarios indonesios R. Budi Hartono y Michael Hartono. Con una base financiera sólida, el club podría presentar una oferta relevante, aunque las perspectivas deportivas y la adaptación al fútbol italiano resultarían decisivas. Allí brillan los argentinos Nicolás Paz y Máximo Perrone.

El Inter Miami de la MLS también aparece como opción, lo que abriría la posibilidad de una convivencia con Lionel Messi, histórico adversario de Ronaldo tanto en el clásico español como en la lucha por el Balón de Oro. El interés por llevar figuras globales al club estadounidense se intensifica, y David Beckham, copropietario, supo deslizar que representaría un sueño combinar en su franquicia a los dos mejores futbolistas de las últimas dos décadas.

El pase de Benzema al
El pase de Benzema al Al Hilal provocó la furia del portugués (REUTERS/Hamad I Mohammed)

¿Y si permanece en Arabia Saudita, pero con otra casaca? El Al-Hilal se perfila como opción para que Ronaldo siga en la región y se una a un plantel líder de la liga. Esto facilitaría la permanencia de su familia en Riad y el reencuentro con excompañeros como Benzema, Theo Hernández y el portugués Rubén Neves. Además, este traspaso permitiría a Ronaldo conservar un salario equivalente al actual.

Por otro lado, un posible regreso al Manchester United no está descartado, pese a la polémica salida tras la entrevista con Piers Morgan y los roces con la directiva y el exentrenador Erik ten Hag. El interinato de Michael Carrick, quien ya compartió campo y banquillo con Ronaldo, podría allanar el camino para una última etapa en Old Trafford, si se consolida al mando.

El principal reto en cualquier negociación es el coste salarial. La remuneración diaria de Ronaldo supera ampliamente el estándar del mercado y supondrá una exigencia que los clubes interesados deberán afrontar para acercarse a un acuerdo.

