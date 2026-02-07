Deportes

“Soy el N°1 de Argentina, sé que me van a pegar”: la respuesta de Francisco Cerúndolo por las críticas tras ausentarse en la Copa Davis

El mejor tenista albiceleste de la actualidad brindó una conferencia de prensa y respondió sobre su baja en los Qualifiers ante Corea del Sur

La respuesta de Francisco Cerúndolo tras las críticas que recibió por no jugar la serie de Copa Davis con Argentina

Francisco Cerúndolo respondió a las críticas recibidas por ausentarse a los Qualifiers (eliminatorias) de la Copa Davis con el equipo argentino, que iguala 1-1 en la serie frente a Corea del Sur como visitante. El mejor tenista albiceleste de la actualidad dio su punto de vista en una conferencia de prensa previa al Argentina Open y habló por primera vez de su baja con el equipo nacional.

“Respecto a la Copa Davis, hablamos con Javi (Frana) y fue una decisión que tomamos con mi equipo el no poder ir ahí. Obvio que duele la decisión tomada, no es algo que, que yo quiera ni que me guste, pero sí hay que priorizar otras cosas. Durante todos estos años había jugado casi todas las series de Copa Davis a las que me habían llamado. Esta vez no se pudo por diferentes motivos, pero, pero no es que estoy contento por no haber ido. La verdad que a mí me encanta jugar para Argentina. Siempre que lo hice traté de hacerlo de la mejor manera", comenzó el tenista de 27 años.

En cuanto a los comentarios negativos que recibió por no estar en Corea del Sur representando al país en la serie, Cerúndolo fue tajante: “Críticas y opiniones siempre va a haber. Cualquiera puede hablar, es gratis. Se entiende y es algo que tuve que ir aprendiendo a lo largo de toda mi carrera. De mi parte, ser el número uno Argentina implica que cualquier movimiento que yo haga va a dar que hablar y voy a escuchar diferentes cosas. Trato de no leer muchas cosas; algunas sí, otras no, pero sé que muchas veces me van a pegar. Sé que otros no y los entiendo".

Sobre el tema Copa Davis y el armado del equipo, Fran reflexionó: “Es lógico que todos quieren que los mejores del país estén en un equipo. No se pudo esta vez, pero creo que en los últimos cuatro o cinco años habíamos dado la cara en casi todas las series. En esta quedó muy complicada. Cada uno habrá tomado sus decisiones. Trato de no meterme mucho ahí en las opiniones que da la gente, pero en el fondo quedan los que sé que tienen buena onda y los que no".

La respuesta de Francisco Cerúndolo tras las críticas que recibió por no jugar la serie de Copa Davis con Argentina (Captura de video)

Para cerrar con las consultas sobre la Copa Davis, Cerúndolo expresó: “Desde 2022 que vengo jugando todos los partidos y bueno, en esta no se pudo y obvio que duele. Entiendo las críticas, entiendo todo lo que me digan, pero también a veces hay que pensar un poco en otras cosas, se dio que vaya ese equipo y ayer me quedé hasta tarde viéndolos porque son mis pares, son colegas, amigos y estoy siempre deseándole lo mejor a ellos y a todo el equipo porque quiero que ganen como sea".

Acerca de la serie de Copa Davis entre Argentina y Corea del Sur, en Busan, en el primer turno de la madrugada del sábado, Thiago Tirante (95° del mundo) protagonizó una verdadera batalla frente Chung (392°), al que superó por 2-6, 7-5 y 7-6 (5) en 2 horas y 52 minutos. El segundo punto quedó en manos de Soon-Woo Kwon (343°), quien superó a Marco Trungelliti (134°) por 7-6 (6) y 6-2 para emparejar el cruce.

El equipo argentino de Copa Davis que se enfrenta en los Qualifiers a Corea del Sur

A partir de la 1.00 del domingo, el programa en el Gijang Gymnasium de Busan comenzará con el encuentro de dobles, en el que Guido Andreozzi (32° del ranking mundial en la especialidad) y Federico Gómez (134°) se medirán ante la dupla local integrada por Ji Sung Nam (167°) y Uising Park (248°). Posteriormente, se disputarán los singles invertidos en relación a los cruces que abrieron la serie: Tirante enfrentará a Kwon y, si la serie continúa abierta, Trungelliti chocará con Chung. Todos los partidos serán televisados por TyC Sports y DSports.

Con la eliminatoria completamente abierta, Argentina buscará dar el golpe como visitante y avanzar de ronda, mientras que Corea del Sur intentará hacerse fuerte ante su público.

