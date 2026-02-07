Argentina y Corea del Sur definen la serie de Copa Davis: hora, TV y todo lo que hay que saber sobre la jornada decisiva en Busan

Thiago Tirante saluda a Hyeon Chung tras vencerlo en el primer punto de la serie (Fuente: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

La serie entre Argentina y Corea del Sur, por la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis llega a su punto de máxima tensión. Luego de la jornada inicial disputada en el Gijang Gymnasium de Busan, la eliminatoria está igualada 1-1 y todo se definirá en la madrugada del domingo, a partir de la 01:00 (hora argentina).

El programa comenzará con el encuentro de dobles, en el que Guido Andreozzi (32° del ranking mundial en la especialidad) y Federico Gómez (134°) se medirán ante la dupla local integrada por Ji Sung Nam (167°) y Uising Park (248°).

Posteriormente, se disputarán los singles invertidos en relación a los cruces que abrieron la serie: Thiago Tirante enfrentará a Soon-Woo Kwon y, si la serie continúa abierta, Marco Trungelliti chocará con Hyeon Chung. Todos los partidos serán televisados por TyC Sports y DSports.

Tirante peleó hasta el final y le dio el primer punto a la Argentina

En el primer turno, Tirante (95° del mundo) protagonizó una verdadera batalla frente Chung (392°), al que superó por 2-6, 7-5 y 7-6 (5) en 2 horas y 52 minutos.

Thiago Tirante celebra el triunfo ante Hyeon Chung (Fuente: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

El platense sintió los nervios del debut y atravesó momentos complejos: llegó a estar set abajo y con su rival arriba 4-3 en el segundo parcial. Chung, que supo ser 19° del mundo y eliminó a Novak Djokovic en el Australian Open 2018, dominó el primer tramo del encuentro con autoridad, lastimó con la derecha y logró dos quiebres consecutivos para llevarse el set inicial.

Sin embargo, el argentino reaccionó. En el segundo set, Tirante consiguió su primer quiebre tras un game plagado de dobles faltas del local y, aunque no logró sostener la ventaja en los juegos siguientes, fue creciendo en confianza hasta capitalizar un error de volea de Chung en el duodécimo juego. Así logró nivelar el partido.

El set decisivo estuvo cargado de dramatismo: ninguno cedió el saque y el cruce se resolvió en el tie-break. Allí, Tirante estuvo más preciso y, en su tercer match point -el primero con su servicio-, se animó con una derecha invertida para sellar el triunfo en su estreno absoluto en la Copa Davis.

Soon-Woo Kwon reaccionó y dejó la serie igualada

El segundo punto quedó en manos de Kwon (343°), quien superó a Trungelliti (134°) por 7-6 (6) y 6-2 para emparejar el cruce.

El primer set fue extremadamente parejo. Trungelliti logró un quiebre en el cuarto game, pero el coreano respondió de inmediato. La definición se trasladó al tie-break, donde Kwon necesitó cuatro oportunidades para cerrarlo.

Marco Trungelliti luchó todo el partido, pero en el tramo final bajó el nivel y Kwon lo aprovechó (Fuente: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

En el segundo parcial, la historia se mantuvo equilibrada hasta el sexto juego, cuando el local aprovechó su chance, quebró el saque del argentino y tomó el control definitivo del partido. Más suelto y confiado, Kwon volvió a presionar en el octavo game y selló el triunfo que devolvió la paridad a la serie.

Con la eliminatoria completamente abierta, Argentina buscará dar el golpe como visitante y avanzar de ronda, mientras que Corea del Sur intentará hacerse fuerte ante su público.