Show del Dibu Martínez en la Premier League: atajadas de todos los gustos para sostener el empate de un Aston Villa que sueña con hacer historia

Lo que parecía encaminarse a un triunfo seguro del Aston Villa, terminó siendo un empate con mucho valor debido a la gran actuación de Emiliano Martínez, que protagonizó un par de intervenciones cruciales para sostener el 1-1 que fue definitivo ante Bournemouth por la Fecha 25 de la Premier League.

Hubo atajadas para todos los gustos por parte del marplatense: desde una doble en el primer tiempo, cuando el marcador todavía estaba en cero, hasta una volada espectacular con la que alcanzó a cachetear por encima del travesaño el balón y una agónica, a quemarropa, que pudo haber significado la derrota de los suyos.

Las dos primeras atajadas se dieron en el amanecer del encuentro, cuando el francés Eli Kroupi desenfundó desde la puerta del parea grande con un derechazo potente que casi descoloca al Dibu. La reacción del golero de 33 años no fue del todo buena, ya que dio un rebote que benefició al delantero brasileño Evanilson, que intentó batirlo con una palomita infructuosa. En segunda instancia, el campeón del mundo consiguió atenazar el esférico.

La historia se replicó transcurrida la media hora del encuentro, cuando Alex Scott sacudió con derecha y generó el rebote del número 23, que más tarde le ahogó nuevamente el grito de gol a un Evanilson que se zambulló ante la marca de Tyrone Mings y casi logra vencer a un Martínez que respondió en buena forma. A esa altura, el duelo ya estaba 1-0 a favor de los dirigidos por Unai Emery por el tanto convertido por Morgan Rogers. A la salida del tiro de esquina, el brasileño Rayan estrelló el balón contra el travesaño con un cabezazo.

Pisando el minuto 80, Martínez volvió a lucirse y se ganó los aplausos de todos los fanáticos visitantes. El escocés Ryan Christie capturó un rebote en la medialuna del área grande del Villa y se anticipó a su compañero Lewis Cook para armar su remate y buscar el ángulo más lejano. El guardameta albiceleste voló, se estiró y desvió con su mano izquierda la pelota al córner. Hubiera significado estar abajo en el tanteador, ya que Rayan había anotado el 1-1 a los 55′.

Sobre el final, otra aparición del argentino. Se escapó el brasileño Rayan por derecha, levantó la cabeza y vio entrar solo por el segundo palo a Christie, que ensayó una magnífica tijera de pique al suelo que fue bien desactivada por el golero. El último sello para una actuación magnífica y, sin lugar a dudas, ser la figura del encuentro. En el epílogo, dio la sensación de que en caso de haberse jugado unos minutos más, el dueño de casa iba a quedarse con la victoria.

Los Villanos se privaron de quedar como únicos escoltas del Arsenal, que encima ganó y les sacó dos puntos más de ventaja en la cima de la liga británica, pero se marcharon conformes por cómo se dio el partido en el estadio Vitality del Bournemouth, que se mantiene en la mitad de la tabla de posiciones, a 9 puntos de la zona de ingreso a la Europa League, pero sin riesgos de descenso hasta ahora.

Con 47 unidades, Aston Villa figura a nueve del líder Arsenal e igualado con el Manchester City. Sin embargo, los Ciudadanos todavía deben disputar esta fecha: visitarán el domingo (desde las 13.30) al Liverpool, que figura sexto con 39 puntos.

Aston Villa atraviesa una temporada en la que busca romper una extensa sequía en la Premier League, tras no conquistar el título desde 1980 y con su última aparición en los primeros puestos datando del segundo lugar logrado en 1992/93. El equipo dirigido por Emery aspira a cerrar la campaña mejorando los registros de las últimas tres décadas, cuando el club alcanzó el cuarto puesto en 1996 y 2024, el quinto lugar en 1997 y el sexto en la temporada pasada. Vale mencionar que desde 2016 a 2019, militó en la segunda división.

El elenco que tiene como figura al Dibu Martínez tendrá un nuevo examen por Premier League el próximo miércoles 11 de febrero como local: recibirá desde las 16.30 al Brighton por la 26ª de las 38 fechas que tiene el certamen. El siguiente sábado 14 disputarán el duelo eliminatorio de la cuarta ronda de FA Cup contra Newcastle como locales.

