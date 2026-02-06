Deportes

El intercambio de camisetas entre Di María y una figura de la NFL que dirá presente en el Super Bowl: “Fue un placer”

El futbolista le regaló su camiseta de Rosario Central a Andrés Borregales, estrella de los Patriots, que confesó ser fanático del campeón del mundo

Guardar
Andy Borregales, futbolista venezolano de los Patriots, recibió una dedicación y un mensaje especial de Ángel Di María

En las últimas horas, antes de disputarse la final de la NFL en el Super Bowl, un gesto emotivo conectó al fútbol argentino con el fútbol americano. El jugador argentino campeón del mundo, Ángel Di María protagonizó un intercambio de camisetas con una de las figuras de los New England Patriots, el venezolano Andrés Borregales. Pese a que fue criado en Estados Unidos, nació en Caracas el 2 de enero de 2003 y se reconoce a sí mismo como fanático del fútbol.

El miércoles 18 de diciembre del año pasado, la cuenta en español de los Patriots compartió un vídeo en la red social X. En el mismo aparece Andy Borregales emocionado por haber recibido la camiseta de Rosario Central que viste Di María. En el posteo describieron el presente como un regalo de Navidad muy especial de su más grande ídolo. El video estaba acompañado por una declaración del venezolano, en la que confiesa que el argentino es su jugador favorito porque él antes jugaba al fútbol en la misma posición y se convirtió en su referente.

Para Andy, con todo mi cariño”, escribió Di María en la camiseta dedicada a la figura de los Patriots. “Gracias Rosario Central por el enorme detalle”, concluyó el posteo del equipo. Lo que fue un sueño cumplido para el venezolano no finalizó en 2025: este miércoles se completó el intercambio que trascendió fronteras. A días de que Andy Borregales afronte uno de los desafíos más importantes de su carrera junto a la franquicia que conquistó seis Super Bowl, recibió un mensaje especial.

La emoción de Andy Borregales tras recibir la camiseta de Di María

El jugador de fútbol americano días atrás decidió devolverle el gesto al delantero argentino al enviar una camiseta suya del equipo que compite en la NFL. “Y llegó el mensaje esperado para Andy Borregales. El gran Ángel Di María ya recibió su jersey y le mandó este gran mensaje previo al Super Bowl. Sueño cumplido”, postearon en las redes del club en español. Esa acción tuvo su respuesta, ‘Fideo’ agradeció el gesto y le dedicó unas palabras en la previa a la final: “Está buenísima”, comentó el futbolista canalla con la camiseta de los Patriots en las manos.

El mensaje continuó con: “Bueno, Andy. Muchas gracias, acá me llegó tu camiseta, te agradezco muchísimo. Fue un placer cambiar la camiseta con vos y te deseo lo mejor en Super Bowl. Muchos éxitos”, expresó Di María en agradecimiento a su admirador de 23 años. El acto generó sensaciones de emoción y alegría en Andy Borregales por ser reconocido por su ídolo y por la dedicatoria especial en relación al importante evento que disputará este domingo ante los Seattle Seahawks.

Temas Relacionados

Ángel Di MaríaAndrés BorregalesNFLSuper BowlDeportes-Argentina

Últimas Noticias

Discusión, un vidrio roto y sangre: la pelea entre los jugadores de Barracas que terminó con Rodrigo Insua vendado ante Temperley

El Celeste se marchó al descanso en ventaja por dos goles en el duelo por Copa Argentina y la tensión dominó a los hombres del Guapo camino al vestuario. El equipo que milita en Primera terminó imponiéndose en los penales

Discusión, un vidrio roto y

Iba a ser titular, pero no tuvo minutos: la razón detrás de la ausencia de Julián Álvarez en la goleada del Atlético de Madrid

El Colchonero venció 5-0 al Betis y accedió a las semifinales de la Copa del Rey

Iba a ser titular, pero

Barracas Central y Deportivo Riestra avanzaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

Tras el empate 2-2, el Guapo se impuso desde los doce pasos ante Temperley. Antes, el Malevo le ganó 1-0 a Deportivo Maipú. Los detalles

Barracas Central y Deportivo Riestra

El sugerente comentario de Mastantuono al repasar junto a Davoo Xeneize su golazo a Boca en el Superclásico

El streamer realizó una seguidilla de entrevistas a futbolistas argentinos que compiten en ligas europeas y surgió un análisis particular con el mediocampista del Real Madrid

El sugerente comentario de Mastantuono

Investigan supuestas trampas mediante el agrandamiento del pene de los esquiadores en los Juegos Olímpicos de invierno

El escándalo salpicó el evento que comenzará este viernes en Milán. Los competidores se aplicarían inyecciones en la zona de la ingle para sacar ventaja. Interviene la Agencia Mundial Antidopaje

Investigan supuestas trampas mediante el
DEPORTES
Discusión, un vidrio roto y

Discusión, un vidrio roto y sangre: la pelea entre los jugadores de Barracas que terminó con Rodrigo Insua vendado ante Temperley

Iba a ser titular, pero no tuvo minutos: la razón detrás de la ausencia de Julián Álvarez en la goleada del Atlético de Madrid

Barracas Central y Deportivo Riestra avanzaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

El sugerente comentario de Mastantuono al repasar junto a Davoo Xeneize su golazo a Boca en el Superclásico

Investigan supuestas trampas mediante el agrandamiento del pene de los esquiadores en los Juegos Olímpicos de invierno

TELESHOW
La noche de terror de

La noche de terror de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef: su torta se desmoronó por completo y sufrió un robo

La foto sexy de Ova Sabatini que encendió las redes y sorprendió a Catherine Fulop: “Un abuelo activo”

Polémica versión sobre la pelea del Chino Leunis con Ian Lucas en MasterChef Celebrity: “Habla mal de él”

Sabrina confesó el error que cometió durante su relación con Luciano Castro: “Lo materné y eso nos deserotizó”

Se viralizó un ranking de los hombres más lindos de Argentina: la reacción de Gonzalo Heredia al descubrir que no estaba

INFOBAE AMÉRICA

Pacho O’Donnell: “El sable de

Pacho O’Donnell: “El sable de San Martín fue robado dos veces y él nunca lo usó, pero trasladarlo es militarizar su memoria”

La urgencia de la fragilidad, la memoria y el cuerpo, en una expo nada predecible

Más allá de la felicidad: repensar la vida humana a la luz de la búsqueda de sentido

Estados Unidos atacó una nueva narcolancha en el Pacífico oriental: dos muertos

La Lotería Fiscal cambia de formato tras impulsar el pedido de factura en comercios