El intercambio de camisetas entre Di María y una figura de la NFL que dirá presente en el Super Bowl: “Fue un placer”

Andy Borregales, futbolista venezolano de los Patriots, recibió una dedicación y un mensaje especial de Ángel Di María

En las últimas horas, antes de disputarse la final de la NFL en el Super Bowl, un gesto emotivo conectó al fútbol argentino con el fútbol americano. El jugador argentino campeón del mundo, Ángel Di María protagonizó un intercambio de camisetas con una de las figuras de los New England Patriots, el venezolano Andrés Borregales. Pese a que fue criado en Estados Unidos, nació en Caracas el 2 de enero de 2003 y se reconoce a sí mismo como fanático del fútbol.

El miércoles 18 de diciembre del año pasado, la cuenta en español de los Patriots compartió un vídeo en la red social X. En el mismo aparece Andy Borregales emocionado por haber recibido la camiseta de Rosario Central que viste Di María. En el posteo describieron el presente como un regalo de Navidad muy especial de su más grande ídolo. El video estaba acompañado por una declaración del venezolano, en la que confiesa que el argentino es su jugador favorito porque él antes jugaba al fútbol en la misma posición y se convirtió en su referente.

“Para Andy, con todo mi cariño”, escribió Di María en la camiseta dedicada a la figura de los Patriots. “Gracias Rosario Central por el enorme detalle”, concluyó el posteo del equipo. Lo que fue un sueño cumplido para el venezolano no finalizó en 2025: este miércoles se completó el intercambio que trascendió fronteras. A días de que Andy Borregales afronte uno de los desafíos más importantes de su carrera junto a la franquicia que conquistó seis Super Bowl, recibió un mensaje especial.

La emoción de Andy Borregales tras recibir la camiseta de Di María

El jugador de fútbol americano días atrás decidió devolverle el gesto al delantero argentino al enviar una camiseta suya del equipo que compite en la NFL. “Y llegó el mensaje esperado para Andy Borregales. El gran Ángel Di María ya recibió su jersey y le mandó este gran mensaje previo al Super Bowl. Sueño cumplido”, postearon en las redes del club en español. Esa acción tuvo su respuesta, ‘Fideo’ agradeció el gesto y le dedicó unas palabras en la previa a la final: “Está buenísima”, comentó el futbolista canalla con la camiseta de los Patriots en las manos.

El mensaje continuó con: “Bueno, Andy. Muchas gracias, acá me llegó tu camiseta, te agradezco muchísimo. Fue un placer cambiar la camiseta con vos y te deseo lo mejor en Super Bowl. Muchos éxitos”, expresó Di María en agradecimiento a su admirador de 23 años. El acto generó sensaciones de emoción y alegría en Andy Borregales por ser reconocido por su ídolo y por la dedicatoria especial en relación al importante evento que disputará este domingo ante los Seattle Seahawks.