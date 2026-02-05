Deportes

Vestuario blindado, hambre de gloria y motivación: la fórmula de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid

La gestión del francés se basó en unión, exigencia interna y disciplina colectiva, factores que impulsaron al club a superar momentos críticos y alcanzar los mayores logros de su historia, según afirmó durante una entrevista con Hamidou Msaidie

La gestión de Zidane en
La gestión de Zidane en el Real Madrid combina confianza, motivación y rotación para construir un vestuario campeón (YouTube: Hamidou Msaidie)

Las estrategias implementadas por Zinedine Zidane y su equipo configuraron un liderazgo innovador y una identidad grupal distintiva. La gestión del entrenador en el Real Madrid se vincula al éxito colectivo y la excelencia futbolística, percepción compartida por los miembros de su cuerpo técnico desde los primeros pasos en el filial hasta alcanzar la cima internacional.

En una conversación para el canal de Hamidou Msaidie en YouTube, tres integrantes del equipo técnico analizaron el valor del trabajo en equipo, la convivencia y el peso del entrenador en la creación de un proyecto exitoso.

“Ese libro que entregamos a los jugadores del filial fue mucho más que un presente, era un recordatorio del espíritu grupal que nos guiaba desde el principio”, afirmó uno de los técnicos durante la charla.

El liderazgo innovador de Zidane
El liderazgo innovador de Zidane y su equipo técnico forja una mentalidad de grupo única y una identidad distintiva en el Real Madrid (YouTube: Hamidou Msaidie)

Recordaron diciembre de 2015 en Castilla como el inicio de una etapa grupal que, poco después, los impulsó hasta el primer equipo, manteniendo el mismo nivel de compromiso.

Transición al primer equipo: exigencia y cohesión

El ascenso al primer equipo, en enero de 2016, supuso un incremento de la exigencia, aunque la confianza interna y la conexión del cuerpo técnico permanecieron intactas.

“La transición fue natural; conocías el vestuario, el funcionamiento de los jugadores y había una base de confianza, aunque la responsabilidad aumentó de inmediato”, explicó uno de los asistentes, quien destacó la experiencia previa con el filial como elemento clave para afrontar el reto.

La preparación física y la exigencia diaria resultaron determinantes, especialmente en las primeras semanas tras el salto al primer equipo.

La transición de Zidane desde
La transición de Zidane desde el filial al primer equipo en 2016 se basó en mantener la confianza interna y la cohesión entre los jugadores (REUTERS/Sergio Perez)

“Tuvimos tres semanas exigentes para recuperar el nivel físico. Hicimos sesiones de fondo, velocidad y resistencia, siempre con balón porque sabíamos que así los jugadores disfrutaban más del esfuerzo”, relató un miembro del cuerpo técnico. La consulta constante con los capitanes reforzó el ambiente colectivo, según detalló el video de YouTube.

Manejo de la presión y mentalidad ganadora

En los momentos difíciles, como las derrotas contra el Atlético de Madrid o el Wolfsburgo, el grupo técnico mantuvo la calma y la constancia.

“Tras el traspié, no cambiamos nuestro enfoque. Nos concentramos en el trabajo diario, evitamos el pánico y mantuvimos el rumbo”, señaló un asistente, quien remarcó la importancia de anticipar, aprender y sostener siempre una mentalidad de mejora.

El cuerpo técnico de Zidane
El cuerpo técnico de Zidane afronta la presión en situaciones adversas enfocándose en el trabajo diario y la mentalidad ganadora constante (REUTERS/Andrew Boyers)

La motivación y las dinámicas de grupo fueron herramientas decisivas en las finales. “Antes de la final, utilicé un vídeo motivacional inspirado en figuras históricas del baloncesto como Michael Jordan y Magic Johnson para que entendieran que podían formar una dinastía en el fútbol”, compartió un técnico durante la conversación en YouTube. El objetivo era apartar la presión externa y canalizar las energías de los jugadores hacia la meta común.

Rotación y sentido de pertenencia

Las historias sobre la convivencia y la preparación para las finales demuestran la atención al detalle y la flexibilidad de la metodología: cambios en los planes de entrenamiento, alternancia de funciones, análisis individual y la convicción de que todos eran indispensables.

La rotación fue clave, no solo en lo táctico, sino también en la prevención de lesiones y la motivación general. “Nadie sabía el lunes quién jugaría el sábado, y eso elevaba la competitividad en cada entrenamiento”, detalló uno de los asistentes.

El legado humano de la
El legado humano de la etapa de Zidane en el Real Madrid destaca la convivencia, el respeto y la suma de aportaciones como claves del éxito colectivo (EFE/Rodrigo Jiménez)

El legado humano de Zidane se resume en el valor de la convivencia y la llamada “aventura humana”. “Vivir este camino, compartir la pasión por el fútbol en grupo, crecer junto a otros profesionales y aprender de distintas personalidades es lo que realmente marca”, resumió uno de los participantes.

La charla finalizó destacando el respeto mutuo, la suma de aportaciones y una confianza que se construye día a día. Para los protagonistas, esa búsqueda diaria de armonía y aprendizaje constituye la base de los mayores triunfos.

