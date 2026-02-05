Deportes

La cruda confesión de una de las figuras de Francia sobre la final que perdió ante Argentina en el Mundial 2022

Marcus Thuram reveló que tiene borrada de la mente la definición en el Estadio Lusail, que terminó con la conquista albiceleste en los penales: “No tengo ni un recuerdo. Cero”

Marcus Thuram marca a Messi
Marcus Thuram marca a Messi en la final de Qatar 2022, considerada por muchos como la mejor de la historia de los Mundiales (REUTERS/Paul Childs)

El delantero francés Marcus Thuram compartió sus sentimientos sobre la definición del Mundial de Qatar 2022 que perdió por penales ante Argentina. “De la final lo que recuerdo es salir y ver todos estos hinchas argentinos. Parecía que estábamos jugando en Argentina”, expresó el atacante del Inter, de 28 años, en una entrevista con Kickin’ It, por CBS Sport.

Al rememorar aquel 18 de diciembre en el Estadio Lusail, el futbolista insistió en la sensación de localía argentina. “Recuerdo haber entrado y ver a todos los hinchas de Argentina en el estadio. Nos sentimos como si estuviéramos jugando en Argentina”, reiteró, retratando el fuerte impacto que tuvo el aliento masivo de la hinchada rival, que sostuvo al conjunto capitaneado por Lionel Messi en los peores momentos, como luego del sorprendente empate 2-0, luego de que fuera ganando 2-0 con comodidad.

El punta, compañero de Lautaro Martínez en el Neroazzurro, señaló que esa noche, pese al ambiente adverso, el equipo francés tenía un anhelo claro. “Nuestro deseo era ganar la Copa del Mundo frente a sus hinchas, pero sabemos cómo terminó”, lamentó el delantero, luego de que el objetivo de defender la corona que los galos habían obtenido en Rusia 2018 se les escapara en los penales.

La derrota dejó en Thuram secuelas emocionales profundas, hasta el punto de que, según confesó, no conserva ningún recuerdo mental del partido. “La final es el único partido donde no tengo ningún recuerdo”, reconoció. “Tengo muy buen recuerdo de todos los partidos que juego, puedo darte detalles de partidos de hace cinco años o de cuando jugaba en el Sochaux. Pero de ese partido, es el único del que no tengo ni un recuerdo. Cero”, explicó sin tapujos en la entrevista.

Durante la final, Thuram ingresó al campo antes del descanso por Olivier Giroud y asistió a Kylian Mbappé para el segundo gol, hecho que llevó el cruce al alargue. Sin embargo, ni esa intervención decisiva permanece en su memoria. “Incluso puedo darte detalles de encuentros específicos de cuándo jugaba en el Sochaux... pero de ese partido, no tengo ningún recuerdo”, insistió.

El delantero remató que esa noche dejó una marca tan intensa que todo lo vivido parece haberse esfumado, como si un velo emocional le impidiera volver a ese instante, dándole a la derrota una dimensión más difícil de superar que cualquier resultado deportivo.

"Recuerdo haber entrado y ver a todos los hinchas de Argentina en el estadio", expresó (REUTERS/Carl Recine/File Photo)

No es el único futbolista francés que siente aquel duelo como una herida lacerante. El más afectado fue Randal Kolo Muani, a quien Dibu Martínez le tapó un mano a mano clave cuando el duelo estaba 3-3 y se encaminaba a los remates desde los 12 pasos.

Siempre seré el tipo que falló un mano a mano en la final del Mundial. Así es la vida, incluso cuando termine mi carrera, la gente seguirá hablándome de ella. Obviamente, todavía estoy disgustado por este fracaso”, supo revelar hace un par de años.

“La gente dice ‘se la podría haber dado a Kylian -Mbappé-’. Él nunca me ha vuelto a hablar de la acción. Y en aquel momento era imposible hacerlo. El fútbol no se juega en cámara lenta , sólo el VAR podría haberlo visto”, se defendió de las críticas el ex Eintracht Frankfurt.

