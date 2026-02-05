Escándalo con la medallista olímpica que está en OnlyFans: fue suspendida por incumplir controles antidopaje

Ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 (Crédito: Reuters/Aleksandra Szmigiel)

Alysha Newman tuvo su punto más alto de popularidad cuando se dio a conocer en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde la atleta canadiense se quedó con la medalla de bronce en salto con garrocha y explotó su faceta como modelo en su cuenta personal de OnlyFans, pero a casi dos años de ese momento recibió un duro revés en su carrera tras ser suspendida de manera provisional por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU, por sus siglas en inglés).

“La AIU ha suspendido provisionalmente a Alysha Newman (Canadá) por fallos en su paradero”, comunicó el organismo en sus redes sociales. Esta medida implica la imposibilidad de participar “en cualquier competencia o actividad de atletismo antes de una decisión final en una audiencia realizada bajo las Reglas Antidopaje de World Athletics o el Código de Conducta de Integridad“.

El comunicado hace hincapié en el incumplimiento del artículo 2.4 del Código Mundial Antidopaje, enfocado en los fallos de paradero por parte de un atleta: “Cualquier combinación de tres controles fallidos y/o incumplimientos en la presentación de información, según lo definido en el Estándar Internacional para la Gestión de Resultados, dentro de un período de doce meses por parte de un atleta incluido en un Grupo Registrado de Control". No se estimó cuándo habrá un veredicto sobre el caso.

Abrió su cuenta de OnlyFans antes de los JJOO de Tokio 2021 (Crédito: Reuters/Kai Pfaffenbach)

Según explicó el diario inglés The Sun, este tipo de medida ocurre cuando los atletas no envían de forma adecuada los detalles precisos de su ubicación y estos avisos también se pueden emitir si un deportista no se encuentra disponible en la ubicación especificada durante su ventana de prueba designada de 60 minutos. Se toma como una prueba fallida.

La dueña de una presea dorada en los Juegos de la Mancomunidad de Gold Coast en 2018 representó a Canadá en los JJOO de Río 2016, Tokio 2021 y la última cita en suelo francés. Allí, logró que su salto de 4,85 metros se establezca como un nuevo récord nacional y se convirtió en la primera mujer canadiense en ganar una medalla olímpica en salto con pértiga. Ganó la Diamond League de 2019 en París, fue quinta en el Mundial de Doha 2019, séptima en la edición de Londres 2017 y seis veces campeona nacional.

En este sentido, Athletics Canada emitió un comunicado sobre la situación de una de sus figuras: “Si bien Athletics Canada brinda orientación y recordatorios constantes a los atletas sobre los requisitos para declarar su localización, la responsabilidad de proporcionar la información en tiempo y forma recae finalmente en el atleta”. “Se trata de una situación desafortunada. Athletics Canada espera volver a contar con Alysha Newman como parte de nuestro Programa del Equipo Nacional cuando sea elegible”, concluyeron.

La atleta Alysha Newman en la alfombra roja de los premios ESPY 2022 en el Dolby Theatre de Los Ángeles (Crédito: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Vale remarcar que el impacto de Alysha Newman en el mundo del deporte se extiende actualmente mucho más allá de la pista de atletismo. La pertiguista ha logrado consolidar una comunidad de seguidores por un motivo adicional: su presencia en la plataforma OnlyFans. Este canal de contenido, conocido principalmente por su oferta para adultos, le ha permitido compartir una faceta distinta de su vida y monetizar su relación con los aficionados de forma directa y sin intermediarios.

La decisión de abrir su cuenta surgió antes de la cita olímpica de Tokio, cuando Newman sorprendió al sector deportivo y a su medio millón de seguidores anunciando su perfil en la plataforma. Desde entonces hasta hoy, su influencia no ha hecho más que multiplicarse. “Sus deseos son órdenes. Ahora estoy en OnlyFans”, escribió la protagonista en sus redes sociales. A cinco años de esa decisión, posee más de 700.000 followers en Instagram.

Tras subir al podio en París y celebrar su resultado con una danza de twerk, la presencia digital de la mujer de 31 años registró un crecimiento exponencial y asegura que su actividad en esta plataforma le brinda seguridad y comodidad económica. Ha logrado atraer la atención de alrededor de 65.000 usuarios en la plataforma con una tarifa de suscripción mensual de USD 12,99, que durante los Juegos Olímpicos bajó a USD 7,14. Esta estrategia favoreció la llegada de nuevos suscriptores, que buscan tanto imágenes exclusivas como la posibilidad de interactuar con la medallista.

Disputó los JJOO de 2016, 2021 y 2024 (Crédito: @alyshanewman)

La canadiense suele posar con atuendos mínimos en distintos escenarios —desde yates hasta gimnasios— y ha aclarado en varias ocasiones que nunca se muestra completamente desnuda. En cambio, el contenido abarca rutinas de entrenamiento, consejos de nutrición y material visual que busca incorporar un valor educativo al diálogo con sus seguidores. “Es una manera de mostrar quién soy fuera de la pista”, afirmó Newman al medio alemán BILD. Este enfoque provocó opiniones dispares en la comunidad atlética: mientras muchos valoran su autenticidad y libertad para explotar nuevas fuentes de ingresos, persiste entre otros el estigma sobre el tipo de contenido que caracteriza a la plataforma.

A lo largo de su experiencia en la plataforma, Newman se ha encontrado con pedidos peculiares de sus fans. “Siempre recibo solicitudes extrañas. Muchas personas pidieron fotos de todas mis medallas alineadas”, relató la atleta en charla con The Sun. Esta interacción directa con el público ha permitido a Newman redefinir los horizontes de su alcance mediático y explorar dimensiones poco convencionales de la relación atleta-aficionado.

Alisha Newman tiene 31 años (Crédito: @alyshanewman)

El ingreso de la canadiense a OnlyFans, discutido previamente con su familia, se ha convertido en materia de debate dentro y fuera del ámbito deportivo. “Si no lo intentas, ¿cómo lo sabrías?”, le recordó su hermana antes de iniciar este camino, según contó a SunSport. Hoy, la deportista insiste en el valor de la cercanía con sus seguidores: “Lo he dicho muchas veces: sin fans no habría deporte. Soy muy consciente de eso. Esa medalla que recibí es tanto suya como mía”, explicó en una de sus intervenciones para el medio inglés.

Newman reconoce que esta herramienta digital, inicialmente ideada para compartir contenido privado de distinta índole, le ofrece la posibilidad de expresarse en sus propios términos y apoyar económicamente su carrera atlética. “Puedes ser quien quieras”, declaró sobre la libertad creativa que le concede. Además, remarca la sorprendente afinidad que ha desarrollado: “Ha sido una plataforma que nunca hubiera esperado que me gustara por encima de todas las demás”, celebró después de alcanzar el bronce olímpico en París.

El comunicado completo de Athletics Canada por la situación de Alysha Newman

Athletics Canadá publica una declaración sobre la suspensión provisional de Alysha Newman por fallas en la localización, reafirmando su compromiso con las normas antidopaje y esperando su regreso (Crédito: @athleticscanada/Instagram)

Athletics Canada tiene conocimiento de la suspensión provisional de Alysha Newman por parte de la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) debido a incumplimientos en la presentación de su localización.

Athletics Canada ha adoptado el Programa Canadiense Antidopaje (CADP). Todas las organizaciones que adoptan y respaldan el CADP aceptan sus reglas como condición para participar en el deporte y acuerdan regirse por ellas. Athletics Canada está comprometida con la aplicación de las normas antidopaje establecidas en el Programa Canadiense Antidopaje, por World Athletics y por la Agencia Mundial Antidopaje.

Todos los atletas del Programa Canadian Athletics Performance Pathway (CAPP) de Athletics Canada deben completar anualmente una capacitación sobre el CADP a través de Sport Integrity Canada (SIC).

Si bien Athletics Canada brinda orientación y recordatorios constantes a los atletas sobre los requisitos para declarar su localización, la responsabilidad de proporcionar la información en tiempo y forma recae finalmente en el atleta.

Se trata de una situación desafortunada. Athletics Canada espera volver a contar con Alysha Newman como parte de nuestro Programa del Equipo Nacional cuando sea elegible.