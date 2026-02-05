Con Bad Bunny como máximo protagonista: todos los detalles del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX

Bad Bunny durante la conferencia de prensa previa al Super Bowl LX (REUTERS/Carlos Barria)

La edición LX del Super Bowl se disputará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La final anual de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de Estados Unidos será el escenario del duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. El siempre esperado medio tiempo tendrá como figura principal al cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Once años después se vuelven a enfrentar los rivales de la edición número 49, que concluyó con la consagración de New England Patriots, un hecho que aún los Seattle Seahawks recuerdan como un episodio traumático. En una entrevista reciente de la revista Sports Illustrated, Doug Baldwin jugador de los Seahawks compartió: "Que el rival sea Nueva Inglaterra, la verdad, no me trae buenos recuerdos“. Aunque regresan con el espíritu de tener su revancha por el título de la liga.

En las últimas décadas el espectáculo de medio tiempo incrementó las expectativas del público en cuanto a las presentaciones que proponen los distintos artistas que pisaron el escenario. Según la NFL, el tráfico en plataformas digitales vinculadas al Super Bowl aumentó un 12% entre 2024 y 2025, de esa forma esperan que se amplíen los registros durante esta edición de 2026.

La vista del Levi's Stadium donde New England Patriots y los Seattle Seahawks serán protagonistas (REUTERS/Carlos Barria)

El comienzo del partido está previsto para las 20:30 (hora argentina) y se trata de la segunda actuación de Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, debido a que fue invitado por Shakira y Jennifer López en 2020. Incluso surgieron nombres de los artistas que podrían acompañar a la presentación del cantante puertorriqueño, entre ellos Mambo Kingz, Farruko u Ozuna, Arcángel, De La Ghetto, Kendo Kaponi o Ñengo Flow.

Bad Bunny logró posicionarse en el puesto número uno de las listas musicales a nivel global y marcó un hito en la historia convirtiéndose en el primer artista de habla hispana en encabezar la ceremonia de medio tiempo. El cantante demostró el impacto de su música luego de recibir tres premios Grammy. Uno de ellos fue a Álbum del Año, uno de los reconocimientos más relevantes de la premiación, con el álbum Debí Tirar Más Fotos, el primero escrito únicamente en español que ganó la categoría.

El espectáculo abre sus puertas al estilo de música urbana contemporánea, con el objetivo de ampliar el público y reforzar la proyección internacional del evento, de acuerdo a la estrategia de la NFL. También contará con la participación de la banda norteamericana Green Day, que es la encargada de abrir el evento con una conmemoración al 60 aniversario de la competencia.

Posteriormente, actuarán otros artistas estadounidenses que interpretarán las canciones tradicionales previo al inicio del partido. Brandi Carlile cantará America the Beautiful, una de las melodías más conocidas por los estadounidenses. Coco Jones entonará Lift Every Voice and Sing. Además estará presente Charlie Puth a cargo del himno nacional de Estados Unidos.

Bad Bunny compartió sus sensaciones previas al show en San Francisco este jueves (REUTERS/Carlos Barria)

En la previa a la celebración, Bad Bunny brindó algunas palabras en la conferencia de prensa que se llevó a cabo este jueves. "Hay mucho agradecimiento en todo el año, me siento muy agradecido y aunque a veces me vean serio, estoy muy feliz, lo estoy procesando, un día a la vez y viviéndolo, estoy emocionado por este show y al mismo tiempo, como dije antes, estoy emocionado por la gente, mi familia, mis amigos, gente que siempre ha creído en mí porque este momento, la cultura, es lo que hace este show muy especial“, manifestó el artista.

Además compartió detalles sobre cómo transita los días previos a la expectante presentación: “Como dije, solo trato de estar calmado, despertar, ejercitar, mi café, no pensar mucho en eso, anoche no pude dormir porque pensaba en eso, quiero pensar que solo son algunos minutos haciendo lo que amo, nos divertiremos“.

También habló de las sensaciones respecto a los premios Grammy que recibió el domingo pasado: "No buscaba que fuese el álbum del año en los Grammys, en los Grammys latinos o el show de medio tiempo del Super Bowl, solo buscaba conectar con mis raíces, con mi gente más que nunca, conectar conmigo, con mi historia, con mi cultura y lo hice en una forma muy honesta”.

Por último expresó sus expectativas para el show: “Como dije, quiero que la gente se divierta, habrá una gran fiesta, será lo que la gente espera de mí, no sé si eso signifique algo”. Y agregó: "Quiero llevar al escenario mi cultura, pero realmente no quiero dar adelantos, será una fiesta, será sencillo y la gente solo se tiene que preocupar de bailar. Sé que dijeron que tenían meses para aprender español, pero no es necesario, solo que bailen y se preocupen por divertirse y disfrutar".