Se desmayó, chocó, tumbó un muro y perdió el casco: el video y revelaciones exclusivas del espeluznante accidente en el Turismo Pista

El terrible accidente de Lautaro Berot en la Clase 2 del Turismo Pista

Lautaro Berot recorrió 1.800 kilómetros con toda la ilusión desde su Esquel natal hasta el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. A sus 21 años debutaba a nivel nacional, en la Clase 2 del Turismo Pista con un Volkswagen Up atendido por el equipo Arabia Competición. Sin embargo, este viernes, en la tercera práctica sufrió un fuerte accidente en el que el propio piloto reconoció que se desmayó, lo que le hizo perder el control del auto e impactó contra uno de los muros y lo tumbó. El corredor patagónico sufrió una fisura en la pelvis. La cámara a bordo es impresionante, porque se ve cómo se le suelta el casco, algo que es investigado por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), que fiscaliza a la categoría.

Lautaro ya regresó a su casa y se encuentra haciendo reposo. En su cuenta de Instagram explicó que “me desmayé por inhalación de gases y se quedó el acelerador a fondo. No me enteré nunca del choque”. Cuando le preguntaron qué había pasado con el casco respondió con el emoji de la duda.

Infobae habló con su padre, Leonardo, quien lo acompañó el fin de semana. “Él lo que me comenta es que le pican los ojos. Ve un auto que iba delante de él y de repente se le apagó la luz completa. El golpe no lo tiene en mente. Cuando se despista, todavía tiene la mano en el volante, hasta el final. El golpe que se dio no tiene nombre”.

El equipo de rescate en el coche de Lautaro Berot (@ElfantasmadelT3)

Acerca de la soltura del casco, asevera que “en principio, estuve mirando el casco y tiene los clips del HANS (elemento que protege el cuello) arrancados. No entendemos el porqué. El broche se lo terminaba de poner el ingeniero cuando se estaba por subir al auto. Él en la cabeza no tiene ni siquiera un rasguño”, afirmó.

Aclara que “respondieron todas las medidas de seguridad, se llegaron a doblar los caños de donde agarra el cinto atrás. Fue un garrotazo impresionante”. También subraya que “yo le había pedido al equipo que no subiera las imágenes, porque la cámara la tenían ellos”. Este medio pudo averiguar que la categoría no pidió la cámara a bordo. Lo cierto es que las imágenes se filtraron y fueron subidas en las redes sociales.

El competidor chubutense comenzó a correr a los seis años en el Karting Cordillerano, con buenos resultados en las categorías 110, 150 y 125 cm3. En el Turismo Pista usó el número 110 en homenaje a la categoría en la que logró su primer título, según informó Canal 4 Esquel. El año pasado, ante la falta de actividad en el kartódromo local, pasó a los autos con techo, en Mar y Valle, uno de los zonales más fuertes de la región. Su padre destaca que “él no ha parado ningún año de correr. Aún en pandemia, corríamos karting igual. Todos los años se hace la licencia. En sus antecedentes de salud, él no tiene ningún infarto, nada. Eso es lo que más me preocupa es saber qué pasó, porque yo a él lo tengo como un atleta. Se entrena de una manera muy estricta todos los días. No había manera de que él fallara en ese sentido. Estaba todo preparado: había probado el auto el 10 de diciembre en Buenos Aires para aclimatarse al calor. Habíamos ido el jueves con tiempo para no andar a las apuradas. Alquilamos un motorhome para ir al circuito. Comimos, cenamos, dormimos bien, descansamos. Al otro día nos pasó todo eso”.

El muro derribado tras el impacto (@ElfantasmadelT3)

Berot estuvo internado en el Sanatorio Bazterrica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde le hicieron todos los estudios de rigor. Una vez que se constató que la fisura en la pelvis, fue dado de alta y regresó a Esquel. Su padre reconoce: “Estoy muy agradecido a la categoría, que se portó espectacular con el sanatorio. En quince días le vamos a hacer unos estudios completos nuevamente. Ayer a la noche me llamó el Doctor Rodolfo Balinotti (médico de la ACTC) y se puso a completa disposición”.

Este medio también habló con Balinotti, quien dio su opinión. “En octubre del año pasado sacamos un comunicado informando que los pilotos que no tuvieran todos los elementos de seguridad adecuados en el auto tenían responsabilidad, porque prenderte bien un casco o conectar el casco al HANS es responsabilidad de ellos y de su equipo. Los que salieran a la pista sin esos elementos en condiciones, por comodidad o por costumbre, o por lo que sea, iban a tener una pena severa, creo que de cinco fechas de suspensión, más multa. O sea, hemos estado arriba de eso, pero indudablemente hay situaciones que se escapan, más en una categoría como esta, en la que hay tantos autos. Es muy difícil a veces pararte en la salida y andar como ladrón y policía buscando entre cuarenta y cincuenta autos para agarrar en la grilla. Además, lo podés chequear y capaz que el tipo hace cien metros en la pista y se desprende todo”.

El galeno apunta que “para una opinión, hay que estar seguro de la situación, si no se soltó nada, si no se rompió nada de los elementos de seguridad. O sea, que el casco se haya soltado así es que se puede haber roto la cintilla que sostiene abajo del mentón o que no estuviera prendida y que se salga al piso porque las cintas del HANS también se rompieron, algo que es improbable. Yo me inclino a que no estaba nada prendido”.

La explicación de Berot sobre el accidente (@berotlautaro)

El tema derivó en un análisis de la ACTC y Balinotti cuenta que “este martes creo que se llevaban los elementos a la ACTC para chequear y aparte iban a citar a los testigos, a la gente que hizo el rescate, para ver en qué condiciones las vieron en ese mismo momento. Fundamentalmente las cintas del HANS, porque en una condición de desvarío el piloto se pudo haber desprendido antes el casco. Si el piloto pensaba que se estaba descomponiendo dentro del auto y se lo pudo haber desprendido. Hay una imagen en la que él lleva sus manos mucho antes del accidente hacia el casco. Puede que él ya se ha sentido con falta de aire y se haya querido desprender el casco, pero lo que es muy raro es que se haya desprendido también el HANS, porque necesitó un poco más de tiempo y las dos manos, así que se va a chequear todo y después se verá. Pero no es una cosa normal la que ha ocurrido”.

“Otro de los puntos fuertes de los pilotos es que el casco tiene que ir muy apretado y, si no está bien ajustada la cinta debajo del mentón, si el casco está bien ajustado en la cara, y es del tamaño adecuado, tampoco se puede salir con tanta facilidad. O sea, que el casco además le quede medio punto más grande del que le corresponde. Salió muy fácil el casco”, añade.

Lautaro Berot debutaba a nivel nacional (Crédito: Canal 4 Esquel)

El profesional explica que “el chico (Berot) tiene una pequeña fisura de pelvis y hay que estudiarlo mucho, porque es más grave saber qué le ocurrió. A mí me parece que él tuvo una convulsión, no un desmayo, tomando en cuenta la manera en que él se tomó al volante y cómo estiró su pierna. Cuando alguien se desvanece dentro de un auto, se caen los brazos, se cae el mentón, se afloja la pierna, y no es este caso. Él quedó en una situación de un espasmo muscular muy importante. Hay que estudiarlo, porque él tenía los chequeos perfectos hechos, pero hay que estudiarlo con más profundidad. Hay que estudiarlo mucho antes de que vuelva a la actividad”.

El Turismo Pista es una de las categorías nacionales que más creció en la última década y con sus tres divisionales suele tener más de cien autos. En el escenario platense hubo un total de 133 inscriptos. Sus coches carecen de aditamentos aerodinámicos y se parecen mucho a los de calle. Esto permite que haya buenos espectáculos en cada carrera. En la apertura de la temporada los ganadores fueron Joaquín Cortina (Fiat Uno) en la Clase 1, Juan Paulides (Fiat Uno Way) en la Clase 2 y Federico Stieglitz (Renault Clio) en la Clase 3. La segunda fecha será del 27 de febrero al 1 de marzo en el Autódromo de Toay, en La Pampa.