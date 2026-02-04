La razón por la que Kendry Páez no debutará este sábado en River Plate: el plan especial que acordó con Marcelo Gallardo

Kendry Páez hará una puesta a punto de 10 días antes de tener su estreno con River Plate (@RiverPlate/X)

River Plate tuvo un mercado movido en el mediocampo con las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, pero el arribo de Kendry Páez revolucionó al mundo riverplatense por tratarse de la máxima promesa del fútbol ecuatoriano, al punto de vestir la camiseta 10 en su selección y haber emigrado a corta edad al Chelsea de Inglaterra desde Independiente del Valle. Luego de un periodo a préstamo en el Racing de Estrasburgo, el juvenil de 18 años ya firmó su contrato con la entidad de Núñez tras una cesión de 18 meses, pero todavía faltan unos días para que el hincha disfrute de su talento en la cancha.

El mediocampista ofensivo de 1,78 metros ya está a las órdenes de Marcelo Gallardo en el River Camp y este miércoles fue el único futbolista que realizó un segundo turno de entrenamiento para comenzar a ponerse en perfectas condiciones desde lo físico dentro de un proceso de acondicionamiento que tiene el visto bueno del jugador y el Muñeco.

El futbolista no juega un partido oficial desde el 18 de enero pasado, cuando ingresó un minuto en la victoria 2-1 del Estrasburgo sobre Metz por la fecha 18 de la Ligue 1 en condición de local. Debido a esto, ambas partes coincidieron en la preferencia de que su estreno con la camiseta de la Banda sea cuando Páez esté al cien por ciento. La intención es llevar a cabo una puesta a punto de diez días y que su debut ocurra el 17 de este mes contra Ciudad de Bolívar por la primera ronda de la Copa Argentina. Este compromiso seguramente se dispute en San Luis.

Más allá de esto, Kendry Páez podría jugar este sábado desde las 20 ante Tigre en el Monumental si así lo quisiese Gallardo porque venía siendo considerado en el club francés, pero desde ambos lados coincidieron tras la práctica de este miércoles que lo mejor es que lo haga cuando esté y se sienta óptimo para evitar acelerar plazos. Por eso, llevará a cabo esa mini preparación antes de tener su bautismo con el Millonario. Esta decisión conjunta también sorprendió al Mundo River porque todos especulaban con su posible presencia contra el Matador, incluso sus propios compañeros, pero todavía no llegará el momento.

La firma del contrato de Kendry Páez en compañía de Stefano Di Carlo

El jugador había arribado a la Argentina este viernes por la mañana para realizarse la revisión médica y, luego de los exámenes de rigor, firmó su contrato junto con el presidente del Millonario Stefano Di Carlo, el Secretario General del club Agustín Forchieri y el Gerente de Fútbol Mariano Barnao.

Así lo difundió la institución a través de un comunicado publicado en la web del club: “El mediocampista selló su vínculo con el Club a préstamo, sin opción de compra. En la firma del contrato, el futbolista estuvo acompañado por el presidente Stefano Di Carlo”.

En el mismo sentido, Chelsea, dueño de su pase, también emitió un comunicado: “Kendry Páez se ha unido al club argentino River Plate para el resto de este año, tras ser convocado desde Estrasburgo. El centrocampista ofensivo ahora regresa a Sudamérica para continuar su desarrollo con River Plate”.

El convenio se llevó a cabo con la expectativa de que Páez logre una mayor continuidad y desarrollo antes de la próxima Copa del Mundo: Ecuador será parte del Grupo E junto con Alemania, Curazao y Costa de Marfil, seleccionado contra el que debutará el 14 de junio en Filadelfia. El joven es tenido en cuenta por el combinado nacional, ya sea en la gestión de Félix Sánchez Bas, quien lo convocó a la última Copa América, como así también con el nuevo entrenador Sebastián Beccacece, aunque necesita tener minutos en un semestre clave para ganarse su lugar en el plantel mundialista. Con solo 18 años, ya tiene 23 encuentros con su país, en los cuales convirtió dos goles y brindó tres asistencias.

Kendry Páez está a préstamo en River Plate por 18 meses

Chelsea lo prestó al Racing de Estrasburgo a mitad de 2025 para que sume rodaje en Europa y totalizó 21 duelos con un solo gol y un total de 718′ dentro de un equipo que se clasificó a octavos de final de la Conference League y se mantiene en la pelea por el ingreso a las copas internacionales del próximo curso en la Ligue 1.

Por otro lado, River Plate se mantiene invicto en estas primeras tres jornadas del Torneo Apertura. El elenco de Marcelo Gallardo se estrenó con sendas victorias frente a Barracas Central como visitante y Gimnasia en el Monumental, mientras que empató sin goles contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El próximo compromiso de este sábado desde las 20 contra Tigre marcará el cruce de los dos escoltas de la Zona B, que están por detrás del líder Independiente Rivadavia (9).