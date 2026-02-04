Deportes

La frase sobre la nueva Fórmula 1 que preocupa: el detalle sobre el acelerador

Esteban Ocon analizó el rendimiento de los flamantes autos. Los puntos a favor y en contra del reglamento que se estrenó

Guardar
Oliver Bearman y Esteban Ocon
Oliver Bearman y Esteban Ocon sonríen en los ensayos llevados a cabo en Montmeló (@HaasF1Team)

El automovilismo es sinónimo de velocidad. Sin ese condimento, el deporte pierde su esencia. La nueva Fórmula 1 obligará a los pilotos a controlar el uso del acelerador y así lo reveló el francés Esteban Ocon tras completar una exigente sesión privada de pruebas en Barcelona la semana pasada, en la que diez de los once equipos empezaron a sacar conclusiones sobre esta nueva era.

Según relató el corredor de Haas con L’Equipe, “el coche es divertido de conducir, sobre todo en curvas rápidas. Es más ligero, más maniobrable y acelera más rápido que antes. Sin duda, va por buen camino. Alcancé los 350 km/h al final de la recta, algo que nunca me había pasado. La sensación de velocidad es increíble; nunca había experimentado algo igual”.

A pesar del entusiasmo por el avance técnico, Ocon manifestó reservas respecto a la aerodinámica activa (los alerones móviles delanteros y traseros) de los nuevos coches y a sus consecuencias sobre el espectáculo. El francés reconoció: “No quiero sacar conclusiones precipitadas porque aún no está todo decidido, pero mi primera impresión es que será difícil adelantar. Es solo mi valoración inicial, pero espero que mejore”.

En la primera jornada de pruebas, la escudería Haas completó 390 vueltas en tres días, lo que la ubicó en tercer lugar de kilometraje, solo por detrás de Mercedes y Ferrari. Ocon detalló que “todo se decidió en el último momento, con una vuelta en Fiorano el sábado por la noche. Estaba convencido de que no llegaríamos a tiempo, pero al final el coche estuvo listo a las 9 AM del lunes y pude completar 150 vueltas ese día”.

Un coche del equipo Haas
Un coche del equipo Haas F1 Team circula por la pista del Circuito de Barcelona-Cataluña bajo un cielo azul, con montañas nevadas de fondo, durante las pruebas privadas (@HaasF1Team)

El piloto francés destacó también la fiabilidad del motor Ferrari empleado por los monoplazas de su equipo: “El motor (Ferrari) era fiable, que era lo más importante, y el coche también. Pudimos dar muchas vueltas; fue una prueba muy positiva para nosotros.”

Este año ya no se usará el DRS, que era el sistema que permitía el movimiento del alerón trasero para que ingrese mejor el aire y el auto que venía detrás ganara velocidad para efectuar el sobrepaso. Ahora, los pilotos contarán con una energía extra debido a que el motor eléctrico erogará el 50 por ciento de la potencia y la otra mitad el de combustión. El proceso de adaptación a la nueva generación de vehículos destacó por la diferencia tecnológica respecto al pasado reciente. Ocon explicó que el reparto de potencia ha cambiado de forma notable: “La mitad de la potencia proviene del motor de combustión y la otra mitad del motor eléctrico, mientras que el año pasado era más bien de 85/15. Como la batería no dura toda la vuelta, hay que controlar el acelerador y levantar el pie del acelerador para recargarla antes de frenar”. Sobre el tema, Ocon amplió que “en las vueltas de clasificación hay que hacer el Lift & Coast. Es la forma más rápida de conducir”. El Lift & Coast es una técnica de ahorro en la que el piloto levanta el pie del acelerador (lift) metros antes de la zona de frenado y deja rodar el coche por inercia (coast), sin tocar el freno inmediatamente. Otro detalle de la nueva Fórmula 1 que genera nuevos desafíos a los protagonistas.

Para el corredor galo, esta exigencia añade una complejidad estratégica inusual: “Es muy diferente a todo lo que hemos aprendido desde nuestros tiempos en el karting, pero sigue siendo un monoplaza de F1”.

Respecto a la competitividad de la categoría para esta temporada, Ocon indicó que aún es prematuro prever posiciones, aunque observó que “Mercedes fue muy rápido en todas las pruebas, Ferrari también estaba bien posicionado, Red Bull estuvo bien, los McLaren están en la pelea”. Añadió que espera una disputa reñida entre Racing Bull, Alpine y Haas en la parte media y baja, y concluyó: “Audi y Cadillac están un poco más atrás ahora mismo, pero es pronto para hablar de eso. Ya veremos en Bahréin”.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFórmula 1Esteban OconHaas F1 Teamdeportes-argentina

Últimas Noticias

Talleres venció 2-0 a Argentino de Merlo y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

El equipo de Carlos Tevez ganó en Rosario con los tantos de Giovanni Baroni y Valentín Depietri. Ahora, Platense se enfrenta a Argentino de Monte Maíz

Talleres venció 2-0 a Argentino

Ocho jugadores involucrados, incluida una megaestrella: el megacanje que revoluciona a la NBA

Dallas y Washington protagonizaron un intercambio para redefinir sus planteles. Anthony Davis, campeón de la liga y diez veces elegido para el All Star Game, se muda a la capital de Estados Unidos

Ocho jugadores involucrados, incluida una

El secreto detrás de las canchas de tenis más llamativas: cómo los nuevos tonos conquistan torneos y dividen opiniones

Nuevas reglas de contraste, estudios de percepción y estrategias de marketing impulsan una revolución estética en el deporte, mientras jugadores y fanáticos se adaptan al desafío de competir y disfrutar en entornos más distintivos

El secreto detrás de las

“No soy trans, soy una chica”: la campeona olímpica Imane Khelif volvió a responder a los cuestionamientos sobre su género

La boxeadora, medalla de oro en París 2024, advirtió que intentará volver a competir en Los Ángeles 2028. Y reveló que se sometió a un tratamiento hormonal

“No soy trans, soy una

La razón por la que Kendry Páez no debutará este sábado en River Plate: el plan especial que acordó con Marcelo Gallardo

El juvenil de 18 años seguirá un proceso de acondicimiento físico por los próximos 10 días. Se espera su estreno contra Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina

La razón por la que
DEPORTES
Talleres venció 2-0 a Argentino

Talleres venció 2-0 a Argentino de Merlo y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Ocho jugadores involucrados, incluida una megaestrella: el megacanje que revoluciona a la NBA

El secreto detrás de las canchas de tenis más llamativas: cómo los nuevos tonos conquistan torneos y dividen opiniones

“No soy trans, soy una chica”: la campeona olímpica Imane Khelif volvió a responder a los cuestionamientos sobre su género

La razón por la que Kendry Páez no debutará este sábado en River Plate: el plan especial que acordó con Marcelo Gallardo

TELESHOW
Nicolás Behringer, el campeón de

Nicolás Behringer, el campeón de La Voz Argentina, se sometió a una cirugía clave para seguir cantando

Cómo fue el segundo round de Wanda Nara y la China Suárez en TV: los posteos de la conductora de MasterChef Celebrity

Nicole Neumann mostró su apoyo a Manu Urcera en la previa de su primera carrera del año: “Con compañía especial”

Virginia Gallardo reutilizó sus carteles de propaganda política para hacer refugios para perros callejeros

Murió Juan Carlos Velázquez, recordado como El Mini de Duro de domar

INFOBAE AMÉRICA

Transición en Venezuela: al menos

Transición en Venezuela: al menos 22 presos políticos fueron excarcelados

Por qué proteger los microbios puede cambiar el futuro de la salud y el clima

Israel imputó a doce personas, incluidos reservistas, por contrabandear bienes a Gaza durante la tregua

La Eurocámara reanudó la tramitación del acuerdo comercial con Estados Unidos tras el repliegue de Trump sobre Groenlandia

Proyecto académico en Galápagos reveló rutas migratorias del tiburón ballena en el Pacífico oriental