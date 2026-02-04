Deportes

Francia e Irlanda abrirán el Seis Naciones 2026: las formaciones confirmadas y las bajas clave

Fabien Galthié anunció el regreso de Antoine Dupont como líder del seleccionado francés, mientras Andy Farrell presenta un equipo irlandés con importantes ausencias para el debut en París

Antoine Dupont volverá a la
Antoine Dupont volverá a la capitanía en Francia (REUTERS/Peter Cziborra/File Photo)

La edición 2026 del Seis Naciones abrirá su calendario el jueves con el enfrentamiento entre Francia e Irlanda en el Stade de France de París desde las 17:00 (hora local), transmisión anunciada para Disney+ Plan Premium y ESPN 2.

En la previa, ambas selecciones confirmaron sus formaciones, marcando el regreso de Antoine Dupont como capitán del seleccionado galo y varias bajas relevantes en el equipo visitante. La vuelta de Dupont genera expectativa en el público local tras su prolongada ausencia por lesión en su rodilla derecha.

Fabien Galthié, entrenador de Francia, oficializó la lista de 23 jugadores para el debut. El medio scrum de Toulouse retorna tras superar una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida ante el mismo rival en la edición 2025.

El crack francés sufrió la
El crack francés sufrió la rotula del ligamento anterior de su rodilla (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Por otro lado, el staff francés resolvió que, ante la lesión de Romain Ntamack, la pareja de medios estará compuesta por Dupont y Matthieu Jalibert, de destacado rendimiento en Bordeaux.

En el pack de forwards, la ausencia de Grégory Alldritt por lesión deja a Anthony Jelonch en la posición de octavo, mientras que Charles Ollivon asumirá un rol en la segunda línea debido al acompañamiento de Thibaud Flament a su esposa en un tratamiento médico.

El XV inicial francés queda integrado por:

1. Jean-Baptiste Gros, 2. Julien Marchand, 3. Dorian Aldegheri, 4. Charles Ollivon, 5. Mickaël Guillard, 6. François Cros, 7. Oscar Jégou, 8. Anthony Jelonch, 9. Antoine Dupont (C), 10. Matthieu Jalibert, 11. Louis Bielle-Biarrey, 12. Yoram Moefana, 13. Nicolas Depoortere, 14. Théo Attissogbe, 15. Thomas Ramos.

Como suplentes estarán:

16. Peato Mauvaka, 17. Rodrigue Neti, 18. Régis Montagne, 19. Hugo Auradou, 20. Emmanuel Meafou, 21. Lenni Nouchi, 22. Baptiste Serin, 23. Kalvin Gourgues.

Andy Farrell, entrenador principal de
Andy Farrell, entrenador principal de Irlanda (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Por su parte, Irlanda llega a París con una alineación condicionada por lesiones y sanciones. El seleccionador Andy Farrell definió el equipo sin figuras como Hugo Keenan, Bundee Aki y James Lowe, mientras que Mack Hansen permanece fuera de las canchas. La primera línea tampoco contará con Andrew Porter ni Tadhg Furlong, lo que modifica la estructura del pack.

El XV inicial del Trébol será:

1. Jeremy Loughman, 2. Dan Sheehan, 3. Thomas Clarkson, 4. Joe McCarthy, 5. Tadhg Beirne, 6. Cian Prendergast, 7. Josh van der Flier, 8. Caelan Doris (C), 9. Jamison Gibson-Park, 10. Sam Prendergast, 11. Jacob Stockdale, 12. Stuart McCloskey, 13. Garry Ringrose, 14. Tommy O’Brien, 15. Jamie Osborne.

Los suplentes designados son:

16. Rónan Kelleher, 17. Michael Milne, 18. Finlay Bealham, 19. James Ryan, 20. Jack Conan, 21. Nick Timoney, 22. Craig Casey, 23. Jack Crowley.

James Lowe, el desequilibrante wing
James Lowe, el desequilibrante wing irlandés no estará presente (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

El Seis Naciones 2026 se presenta con interrogantes y expectativas tras una temporada marcada por recuperaciones físicas y cambios en los planteles de los equipos europeos. El encuentro inaugural en París servirá como termómetro para medir el estado de dos de los principales favoritos al título, una final anticipada.

