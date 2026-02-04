El insólito blooper que definió el partido en Sharks-Stormers por el United Rugby Championship

La insólita jugada de Jaco Williams en Stormers vs. Sharks por el United Rugby Championship.

En Durban, la fecha 11 del United Rugby Championship quedó marcada por una jugada que definió el triunfo de los Sharks sobre los Stormers en lo que será sin dudas uno de los bloopers del año. A solo ocho minutos del final, Jaco Williams aprovechó un error de Warrick Gelant y apoyó un try que selló la victoria local. El encuentro, disputado en el estadio Kings Park, terminó con un contundente 36-24 a favor de los anfitriones.

El partido mantuvo la atención de los aficionados por la intensidad y la incertidumbre en el marcador. Los Sharks se colocaron en ventaja y resistieron los intentos de los Stormers por igualar el resultado hasta el desenlace. El momento determinante llegó cuando Gelant, quien había ingresado en el segundo tiempo, tomó la pelota dentro de su propio ingoal y optó por no anular la jugada. Su intención era darle tiempo a sus compañeros para reorganizarse, pero no percibió la presión constante de Williams.

Warrick Gelant defendido por Marcos Kremer cuando Jaguares jugó frente a Bulls en 2020 por el Rugby Championship. (Photo by Christiaan Kotze / AFP)

La jugada sorprendió tanto a los jugadores como a los espectadores.El jugador defensor no abandonó la acción luego de su largo kick y se lanzó sobre la pelota antes de que Gelant pudiera concretar la anulación. De esta manera, el wing del conjunto de Durban sumó cinco puntos vitales y amplió la diferencia en el marcador cuando más lo necesitaba su equipo.

El try de Williams definió el resultado y dejó sin respuestas a los visitantes, que, hasta ese momento, buscaban igualar con ataques reiterados. El error de concentración de Gelant resultó determinante y fue aprovechado de inmediato por el atacante rival. La maniobra generó debate en redes sociales y entre especialistas, quienes analizaron la decisión del fullback y el oportunismo del jugador local.

El United Rugby Championship continúa entregando partidos de alto impacto y resultados ajustados. El triunfo de los Sharks le da aire a un equipo que tuvo altibajos en la temporada pero que aspira con esta victoria ingresar a los puestos de play-off. Este episodio quedará en la memoria de los seguidores por el desenlace inesperado y la capacidad de Williams para capitalizar una oportunidad mínima.

A pesar de la derrota, Stormers continúa siendo el equipos más fuerte de Sudáfrica (Images via Reuters/Cat Goryn)

Sharks sumó su cuarta victoria en la competencia y se acercan a los puestos de clasificación, mientras que los Stormers deberán corregir errores para mantenerse en carrera, a pesar de la derrota es el mejor de los sudafricanos en la competencia ocupando el tercer puesto de la tabla. En la próxima fecha el Tiburón se enfrentará a Lions en Johannesburgo y Stormers tendrá fecha libre.