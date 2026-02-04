Deportes

El insólito blooper que definió el partido en Sharks-Stormers por el United Rugby Championship

El wing de Sharks aprovechó una distracción de Warrick Gelant en el ingoal y apoyó el try que sentenció el duelo a ocho minutos del final

Guardar
La insólita jugada de Jaco Williams en Stormers vs. Sharks por el United Rugby Championship.

En Durban, la fecha 11 del United Rugby Championship quedó marcada por una jugada que definió el triunfo de los Sharks sobre los Stormers en lo que será sin dudas uno de los bloopers del año. A solo ocho minutos del final, Jaco Williams aprovechó un error de Warrick Gelant y apoyó un try que selló la victoria local. El encuentro, disputado en el estadio Kings Park, terminó con un contundente 36-24 a favor de los anfitriones.

El partido mantuvo la atención de los aficionados por la intensidad y la incertidumbre en el marcador. Los Sharks se colocaron en ventaja y resistieron los intentos de los Stormers por igualar el resultado hasta el desenlace. El momento determinante llegó cuando Gelant, quien había ingresado en el segundo tiempo, tomó la pelota dentro de su propio ingoal y optó por no anular la jugada. Su intención era darle tiempo a sus compañeros para reorganizarse, pero no percibió la presión constante de Williams.

Warrick Gelant defendido por Marcos
Warrick Gelant defendido por Marcos Kremer cuando Jaguares jugó frente a Bulls en 2020 por el Rugby Championship. (Photo by Christiaan Kotze / AFP)

La jugada sorprendió tanto a los jugadores como a los espectadores.El jugador defensor no abandonó la acción luego de su largo kick y se lanzó sobre la pelota antes de que Gelant pudiera concretar la anulación. De esta manera, el wing del conjunto de Durban sumó cinco puntos vitales y amplió la diferencia en el marcador cuando más lo necesitaba su equipo.

El try de Williams definió el resultado y dejó sin respuestas a los visitantes, que, hasta ese momento, buscaban igualar con ataques reiterados. El error de concentración de Gelant resultó determinante y fue aprovechado de inmediato por el atacante rival. La maniobra generó debate en redes sociales y entre especialistas, quienes analizaron la decisión del fullback y el oportunismo del jugador local.

El United Rugby Championship continúa entregando partidos de alto impacto y resultados ajustados. El triunfo de los Sharks le da aire a un equipo que tuvo altibajos en la temporada pero que aspira con esta victoria ingresar a los puestos de play-off. Este episodio quedará en la memoria de los seguidores por el desenlace inesperado y la capacidad de Williams para capitalizar una oportunidad mínima.

A pesar de la derrota,
A pesar de la derrota, Stormers continúa siendo el equipos más fuerte de Sudáfrica (Images via Reuters/Cat Goryn)

Sharks sumó su cuarta victoria en la competencia y se acercan a los puestos de clasificación, mientras que los Stormers deberán corregir errores para mantenerse en carrera, a pesar de la derrota es el mejor de los sudafricanos en la competencia ocupando el tercer puesto de la tabla. En la próxima fecha el Tiburón se enfrentará a Lions en Johannesburgo y Stormers tendrá fecha libre.

Temas Relacionados

united rugby championshipRugbySudáfricaSharksJaco Williams

Últimas Noticias

El ejemplo sexual que dio la pareja de Vinícius Junior para defenderlo ante los cuestionamientos sobre su profesionalismo

La influencer y conductora brasileña Virginia Fonseca reveló cómo debe consultar cada medicamento con el equipo médico del delantero del Real Madrid, incluso si es aplicado en sus zonas íntimas

El ejemplo sexual que dio

La selección argentina confirmó dónde concentrará durante el Mundial 2026

La AFA informó que el equipo que lidera Lionel Scaloni hará base en la ciudad de Kansas, aunque por el momento se desconoce el centro de entrenamiento que utilizarán

La selección argentina confirmó dónde

Giuliano Simeone reveló por qué no usa su apellido en la camiseta: “Fue una decisión que me costó”

El hijo del Cholo dio detalles de por qué tomó la determinación de estampar solo su nombre de pila

Giuliano Simeone reveló por qué

Juan Pablo Ficovich, del Challenger en Chile al debut en la Copa Davis: “No llegaron ni a cambiar los carteles del estadio”

El tenista de Berazategui, convocado a último momento tras la baja de Andrés Molteni, vive en Busan su primera experiencia con la Selección Argentina en la serie ante Corea del Sur por los Qualifiers 2026

Juan Pablo Ficovich, del Challenger

Sorpresiva advertencia de una escudería a su piloto estrella antes del inicio de la Fórmula 1: “Nadie está satisfecho con sus resultados”

Tras los tests privados que inauguraron la nueva era, el jefe de Haas Ayao Komatsu reconoció que el rendimiento de Esteban Ocon en 2026 estuvo bajo debate

Sorpresiva advertencia de una escudería
DEPORTES
El ejemplo sexual que dio

El ejemplo sexual que dio la pareja de Vinícius Junior para defenderlo ante los cuestionamientos sobre su profesionalismo

La selección argentina confirmó dónde concentrará durante el Mundial 2026

Giuliano Simeone reveló por qué no usa su apellido en la camiseta: “Fue una decisión que me costó”

Juan Pablo Ficovich, del Challenger en Chile al debut en la Copa Davis: “No llegaron ni a cambiar los carteles del estadio”

Sorpresiva advertencia de una escudería a su piloto estrella antes del inicio de la Fórmula 1: “Nadie está satisfecho con sus resultados”

TELESHOW
El mensaje de Fede Bal

El mensaje de Fede Bal por el Día Mundial contra el Cáncer: “Es un día para pensar en los que se fueron por esta enfermedad”

Chano y Tami Bianchi viven sus vacaciones en las playas de José Ignacio a más de un mes de confirmar su romance

Pampito presentó a su novio en vivo y su reacción sorprendió a todos: “¿Me vas a proponer casamiento?"

Entre risas y tropiezos, Marley celebró la primera caminata de Milenka: “Muy bien, chiquita”

La misteriosa publicación de Sarah Borrell, la mesera del “Hola, guapa”, con un guiño para Luciano Castro

INFOBAE AMÉRICA

¿Hacia dónde nos lleva la

¿Hacia dónde nos lleva la IA?

Moody’s evalúa impacto del fallo portuario y Cancillería panameña responde a advertencias de China

Estados Unidos se declaró listo para reunirse con Irán esta semana

Trump y Xi Jinping acordaron reforzar la agenda comercial tras una llamada centrada en defensa y las tensiones por Taiwán

El CNR busca mayor conexión con la Superintendencia de Regulación Sanitaria en El Salvador por trámites con comercios gastronómicos