Oficial: Maher Carrizo dejó Vélez y fue presentado como nuevo refuerzo del Ajax

El club de Ámsterdam le dio la bienvenida al ex delantero de Vélez

Tras dejar Vélez, Maher Carrizo viajó para los Países Bajos a firmar su nuevo contrato con Ajax, que le dio la bienvenida oficial en sus redes sociales. El delantero argentino de 19 años estará ligado al poderoso club de Ámsterdam por cuatro temporadas y media, hasta el 30 de junio de 2030.

“Encantado, Maher Mauricio Carrizo”, publicó la institución neerlandesa en sus perfiles públicos, con un video de presentación de la joya del fútbol argentino. “Me gusta siempre el uno contra uno, encarar al rival, enganchar y patear”, fueron las primeras palabras del extremo santiagueño para los aficionados del Ajax.

De esta manera, Maher Carrizo se convirtió en el 13° jugador argentino que vestirá la camiseta del Ajax, en una lista que incluye a figuras campeonas del mundo como Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez y Gerónimo Rulli. Otros futbolistas que vistieron la camiseta blanca y roja fueron Lisandro Magallán, Mauro Rosales, Darío Cvitanich, Lucas Ocampos y Gastón Ávila, entre otros.

Con su llegada a Ámsterdam, Carrizo podría establecer una marca inédita: convertirse en el futbolista argentino más joven en disputar minutos en la liga Eredivisie si debuta antes de cumplir los 20 el próximo 19 de febrero. Hasta ahora, el debutante albiceleste más joven en la historia del club neerlandés sigue siendo el actual panelista de ESPN Mariano Juan, quien en agosto de 1996 jugó con 20 años y 98 días. Por su parte, Licha Martínez ostenta el registro como el goleador argentino más joven en la liga neerlandesa, tras anotar en 2019 con 21 años y 253 días frente al FC Groningen.

Entre los detalles que definen al nuevo futbolista del AFC Ajax, destacan tanto sus números en el campo de juego como su personalidad fuera del mismo. Maher Carrizo disputó 52 partidos oficiales con Vélez Sarsfield, en los que marcó 11 goles y asistió en tres ocasiones. Sumó un total de 152 gambetas, una cifra superada únicamente por cuatro futbolistas en la totalidad de clubes argentinos la temporada anterior.

El joven jugador dejó una huella en la última edición de la Copa Libertadores, en el club de Liniers, que alcanzó los cuartos de final tras quedar eliminado con Racing. Carrizo marcó cinco goles en diez encuentros, cuatro de ellos en la fase de grupos. El Fortín le dedicó este martes un video anunciando la despedida y agradeciéndole por su participación en la institución.

El club de Liniers publicó un video anunciando la venta del delantero al Ajax de Países Bajos

Por otro lado, el santiagueño tuvo una destacada participación en el Mundial Sub 20 disputado en Chile con la camiseta de la Argentina, que fue subcampeona tras caer 2-0 con Marruecos. El extremo contribuyó en el camino al partido decisivo con tres goles en seis partidos, incluyendo un tanto ante México en cuartos de final (2-0).

La historia personal de Maher Carrizo se remonta a sus inicios en el Club Atlético Sarmiento de Colonia Dora, en Santiago del Estero. Allí comenzó a formarse bajo la tutela de su entrenador Pinino, a quien el futbolista expresó su gratitud: “Ahí comenzó todo y le debo muchísimo a Club Atlético Sarmiento, especialmente a Pinino. Él me ayudó a llegar hasta acá. Sigo en contacto con él. Es una persona fantástica y quiero dedicarle todo lo que estoy viviendo”, declaró tiempo atrás a la FIFA.

Más allá de sus logros deportivos, el nuevo refuerzo del Ajax se identifica por su gusto por los tatuajes, especialmente uno de gran tamaño en su espalda: “Es la mitad de la cabeza de un león y la mitad del rostro de Jesús. Representa ser un luchador, pelear y nunca rendirse. Amo los tatuajes y me parecen hermosos. La más grande es la más llamativa”, comentó el propio futbolista en el video de presentación en el club neerlandés.

Carrizo vestirá el dorsal 7 y expresó su entusiasmo por compartir vestuario con sus compatriotas ilustres en la institución. Además, manifestó su deseo de conversar con Tagliafico y Martínez sobre su experiencia en Ámsterdam, tras ver videos de ambos durante los últimos días. Con esta incorporación, el Ajax renueva su vínculo con el fútbol argentino mientras la gestión deportiva liderada por Jordi Cruyff, quien inició su labor como director técnico el 1 de febrero, suma a una joven promesa al equipo principal, que se encuentra tercero junto al NEC en la liga neerlandesa.