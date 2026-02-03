Deportes

“El respeto es titular”: la campaña que lanzó la Conmebol de cara a la temporada 2026

La Confederación Sudamericana de Fútbol dio un nuevo paso en la lucha contra la discriminación y violencia en el deporte

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, durante un discurso (REUTERS/Cesar Olmedo)

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) lanzó una nueva campaña institucional destinada a fortalecer los valores fundamentales en el ámbito futbolístico. Bajo el lema “El Respeto es Titular”, la organización que encabeza Alejandro Domínguez busca consolidar el respeto como eje central de la convivencia tanto dentro como fuera de la cancha y promover un entorno seguro, inclusivo y libre de violencia para toda la comunidad del fútbol.

Esta iniciativa se destaca en el contexto de una serie de políticas y acciones sostenidas por la CONMEBOL en los últimos años, en particular aquellas articuladas desde el Task Force contra el racismo y las directrices orientadas a resguardar los valores que caracterizan al deporte. Según informó la entidad sudamericana en su sitio oficial, la campaña —que tiene a los capitanes como embajadores visibles— propone reforzar la idea de que la voz del capitán es escuchada y su liderazgo resulta clave para erradicar las prácticas discriminatorias y fomentar una cultura de respeto.

Una de las frases centrales del mensaje institucional de la CONMEBOL sostiene: “El Respeto es titular”, en clara alusión al carácter protagónico que este valor debe asumir en la actualidad. La organización extiende un llamado explícito a todos los actores del sistema futbolístico: jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, dirigentes, clubes, hinchas y medios de comunicación. El objetivo es que todos, sin distinción de colores, camisetas ni rivalidades, asuman el compromiso de instalar y sostener el respeto como norma y práctica cotidiana.

El respeto es titular, la nueva campaña contra la violencia de la Conmebol (Conmebol)

“El respeto es un valor innegociable y debe estar siempre en el centro de nuestro fútbol. Los capitanes representan liderazgo, ejemplo y compromiso dentro de la cancha, y por eso son la voz ideal para transmitir este mensaje. Con esta campaña enviamos un mensaje claro y contundente: no hay lugar para el racismo, la violencia ni la discriminación. El respeto debe ser siempre titular, antes, durante y después de cada partido”, expresó el presidente Alejandro Domínguez.

Desde la perspectiva de CONMEBOL, la campaña también representa un paso consistente en la profundización de iniciativas preventivas y pedagógicas, alineadas con su compromiso declarado hacia un fútbol más justo y respetuoso. En palabras del comunicado oficial: “El fútbol se vive mejor cuando el respeto es protagonista”.

En vísperas del comienzo de una temporada internacional cargada de eventos en el continente, como la Copa Libertadores y Sudamericana, la institución reafirma así su papel de liderazgo en la región, respaldando acciones que favorecen un fútbol sudamericano más inclusivo y seguro.

