Banfield recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en un duelo de necesitados: los otros partidos que completan la fecha

Banfield se medirá ante Estudiantes de Río Cuarto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Banfield recibirá desde las 19 en el estadio Florencio Sola a Estudiantes de Río Cuarto por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura. Sebastián Zunino será el árbitro del encuentro que se televisará por TNT Sports.

En el sur bonaerense se dará un duelo de necesitados. El Taladro que comanda Pedro Troglio buscará su primera victoria en el primer certamen del año luego de su empate ante Huracán en el debut y la derrota en Junín ante Sarmiento en la fecha anterior.

Por su parte, los dirigidos por Iván Delfino, que se estrenan en la máxima categoría del fútbol argentino, vienen de igualar 0-0 en Córdoba frente a Argentinos Juniors y en su primer encuentro cayeron 2-0 ante Tigre, en Victoria.

Probables formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti, Marcos López, Sergio Vittor, Danilo Arboleda, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham, Juan Alfaro, Lautaro Ríos, Santiago López García, Bruno Sepúlveda y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Estudiantes (Río IV): Renzo Bacchia; Tobías Ostchega, Sergio Ojeda, Gonzalo Maffini, Matías Ruíz Díaz; Alejandro Cabrera, Martín Ganerone, Nicolás Talpone, Tomás González, Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.

Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Daniel Edgardo Zamora

Hora: 19

TV: TNT Sports

INSTITUTO VS LANÚS

Instituto intentará quebrar su mala racha frente a Lanús (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lanús visitará desde las 21.15 a Instituto en Alta Córdoba en busca de la punta de la Zona A del Torneo Apertura. El partido, correspondiente a la tercera fecha, será arbitrado por Bryan Ferreyra y será televisado por TNT Sports.

El Granate marcha invicto y con puntaje ideal en el comienzo del certamen gracias a las victorias frente a San Lorenzo y Unión de Santa Fe. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino podrían saltar a la cima en caso de ganar (9 puntos) o alcanzar la línea de Vélez y Platense, que lideran con 7 unidades.

En cuanto a la Gloria, que perdió sus dos primeros partidos (ante Vélez y Platense) y se quedó sin director técnico tras la salida del Gato Daniel Oldrá. Bajo el interinato de Bruno Martelotto y Daniel Miliki Jiménez, Instituto intentará sumar por primera vez en el torneo y enderezar su rumbo.

Probables formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato; Jonathan Galván, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Ignacio Méndez, Gastón Lodico, Franco Moyano; Luca Rafaelli, Franco Jara y Alex Luna. DT: Daniel Jiménez y Bruno Martelotto.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Sergio Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Nicolás Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Monumental Presidente Perón

Árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

Hora: 21.15

TV: TNT Sports

INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS SARMIENTO

Independiente Rivadavia recibirá a Sarmiento de Junín en Mendoza por la tercera fecha del Torneo Apertura (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Mendoza, Independiente Rivadavia intentará trepar a la cima de la Zona B cuando reciba desde las 21.15 a Sarmiento de Junín en el cierre de la tercera fecha del Torneo Apertura.

Los dirigidos por Alfredo Berti se encuentran con 6 puntos, producto de sus triunfos frente a Atlético Tucumán y Huracán. En caso de una victoria en el estadio Bautista Gargantini, la Lepra quedará como único puntero de su grupo, superando la línea de River Plate y Tigre, ambos con 7.

Los de Facundo Sava, en tanto, cayeron en su debut frente a Argentinos Juniors pero se recuperaron para derrotar 1-0 a Banfield con el gol de Diego Churin, de penal.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato, Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentin, Matías Fernández y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Sarmiento: Javier Burrai; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Gastón Arturia, Lucas Suárez; Jonatan Gómez, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Yair Arizmendi; Jhon Rentería y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Fabrizio Llobet

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA