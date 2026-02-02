Deportes

Del penal para Riestra al penal para Barracas: el análisis de la intervención del VAR que abrió el debate en el Torneo Apertura

El Malevo se imponía 1-0 y contaba con un remate desde los 12 pasos. Pero la tecnología advirtió una mano en el inicio de la acción, el árbitro Bruno Amiconi modificó su decisión y el Guapo selló el 1-1

El Estadio Claudio Fabián Tapia fue escenario este domingo de un episodio inusual durante el enfrentamiento entre Barracas Central y Deportivo Riestra, correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. Sucedió en el final, cuando el árbitro Bruno Amiconi sancionó un penal para la visita, que ganaba 1-0. Pero el VAR lo llamó a revisar y la secuencia culminó con un remate desde los 12 pasos para el local, gracias al que Rodrigo Insua rubricó el 1-1.

El arbitraje del partido tomó protagonismo desde los 75’ tras la anulación de un gol de Jonathan Herrera a favor de Riestra. Desde la cabina VAR se advirtió que, antes del desarrollo de la jugada, existió un pisotón sobre Enzo Taborda. Por lo tanto, Héctor Paletta invitó a Amiconi a observar la jugada desde distintos ángulos y derivó en la sanción al delantero por una infracción previa en el inicio de la fase de ataque.

Sobre el final, la controversia resurgió. En una contra, hubo penal de Kevin Jappert a Nicolás Benegas, pero la curiosidad es que, en el inicio de la secuencia, un rechazo de Pablo Monje dio en el brazo de Nicolás Watson, quien estaba en el borde del área. Ante las protestas cruzadas, Amiconi tuvo que volver frente a la pantalla.

Las imágenes televisivas dejaron en evidencia un hecho técnico clave: la pelota impactó en una mano claramente extendida sobre la línea del área penal. El brazo, separado del cuerpo y en una postura antinatural, amplió el volumen y supuso un riesgo sancionable.

Los tres elementos se cumplieron en la acción: la mano existió, la posición fue antinatural y el contacto tuvo lugar dentro del área penal. Según la Regla 12, este tipo de infracción debe sancionarse con tiro penal. Respecto al rol del VAR, la jugada no fue una cuestión puramente factual, sino que requirió interpretación: la evaluación del gesto del brazo y su relación con el cuerpo.

El Protocolo VAR establece que el sistema no impone la decisión, sino que invita al árbitro a una revisión en campo cuando detecta un posible error claro y manifiesto en una acción relevante. Ante una posible mano no advertida y con impacto directo en el resultado, el VAR actuó conforme a las reglas, al convocar al juez principal para revisar la jugada. La particularidad es que, de tener un remate desde los 12 pasos a favor, la visita terminó con uno en contra, con la posibilidad concreta de sufrir la igualdad en el tiempo de descuento.

A pesar de los reclamos por la decisión, Rodrigo Insua fue el encargado de patear el penal y marcó el empate con un disparo contundente al ángulo del arco defendido por Ignacio Arce. El primer gol del encuentro lo había convirtido Antony Alonso a favor de la visita. Así, con el 1-1, ambas escuadras continúan sin conocer la victoria, disputadas tres jornadas del Torneo Apertura. El Malevo suma apenas un punto en la Zona A, mientras que el Guapo acumula dos en el Grupo B del certamen.

