El curioso caso de Aron Anselmino: Chelsea lo repescó, generó la furia del Borussia Dortmund y ahora lo volverían a ceder

Chelsea pretende repescar a Mamadou Sarr y enviaría a Aron Anselmino en su lugar al Racing Estrasburgo (Crédito: Chelsea)

El caso de Aron Anselmino se transformó en uno de los temas del mercado de pases en Europa. El defensor argentino fue repescado a última hora del domingo pasado por el Chelsea, que cortó su cesión en Borussia Dortmund de manera inesperada, generando enojo en la directiva del club alemán y también sorpresa en el propio futbolista. Sin embargo, el tema está dando un giro inesperado: los ingleses podrían darlo otra vez a préstamo sin utilizarlo tras toda la tensión que generó la decisión.

Esto se debe a que la directiva de los Blues se encuentra ante un laberinto de decisiones mientras el cierre del mercado invernal se acerca. El club londinense estudia alternativas y busca avanzar por el posible regreso de Mamadou Sarr, actualmente a préstamo en el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 francesa, con el objetivo de fortalecer su defensa.

De acuerdo con el medio francés RMC Sport, las autoridades del Chelsea contemplan repatriar a Sarr, defensor central de la selección de Senegal y capitán del Estrasburgo, bajo una cláusula contractual con los londinenses hasta 2026. Incluso Liam Rosenior, el entrenador del club inglés, en ocasiones anteriores, mostró su aprecio por el rendimiento del futbolista de 20 años, quien suma 14 partidos en la Ligue 1 esta temporada.

Sin embargo, este movimiento depende de que el Estrasburgo reciba un relevo de garantías. El designado para esa tarea sería Aaron Anselmino, quien recientemente regresó al Chelsea tras finalizar su préstamo con el Borussia Dortmund. El retorno anticipado del argentino tomó por sorpresa a la directiva del club alemán y lamentó la partida del defensor, quien no pudo contener las lágrimas durante su despedida.

Días atrás, el diario alemán Bild aseguró que en Borussia Dortmund están “irritados” por la “inusual decisión” del Chelsea. “Hay una sensación de shock en el Borussia Dortmund, con los directivos furiosos con sus homólogos de Chelsea”, aseguraron los periodistas Jörg Weiler y Yannick Hüber en ese medio

La emoción de Aron Anselmino tras dejar el Borussia Dortmund

La motivación detrás de esa decisión parecería queda expuesta ahora: la estrategia del Chelsea podría ser enviar a Anselmino a Estrasburgo como parte del intercambio. “El Chelsea considera recuperar a Mamadou Sarr (actualmente cedido en el Estrasburgo) y transferir a Aaron Anselmino al club alsaciano. Sin embargo, la operación se presenta compleja”, detallaron en el portal francés RMC Sport.

En paralelo, el club inglés mantiene abiertas negociaciones con el Rennes por Jérémy Jacquet, aunque no logró avances concretos. Según el medio francés, las discusiones entre los dos clubes se centran en la valoración del jugador. Chelsea propone comprarlo ahora y dejarlo cedido en Rennes hasta junio, pero el acuerdo sigue sin concretarse.

El futuro del central francés se mantiene incierto (Crédito: Chelsea)

La relación entre Chelsea y Estrasburgo es mucho más que una simple operación entre clubes. Desde 2023, el equipo francés pertenece al mismo consorcio propietario de los londinenses, BlueCo, encabezado por Todd Boehly y Clearlake Capital, quienes adquirieron el Chelsea en 2022.

A mediados de 2025, el Chelsea concretó la compra de Mamadou Sarr con la mira puesta en el Mundial de Clubes, donde el club inglés terminó consagrándose campeón. El defensa central de 20 años llegó procedente del Racing Club de Estrasburgo por una cifra cercana a 20 millones de dólares con un contrato hasta 2033. Sin embargo, jugó poco en Inglaterra y retornó a la región de Alsacia.

Actualmente, el destino de Mamadou Sarr permanece en suspenso a pocos días del límite en el mercado de fichajes. El Chelsea se ve imposibilitado de repatriar al central senegalés mientras el Estrasburgo no logre sumar un sustituto fiable para su defensa.

Anselmino, surgido de Boca Juniors, fue adquirido por Chelsea en agosto del 2024 y, aunque inicialmente lo dejó cedido en el Xeneize, decidió sumarlo rápidamente para la temporada 2025. Luego de tener pocos minutos en la primera parte de la temporada con los Blues, Anselmino se marchó cedido al Dortmund. Se iba a quedar en la entidad alemana hasta mediados del 2026, pero decidieron repescarlo antes: “El club de la Premier League activó el domingo por la noche una cláusula que pone fin anticipadamente al préstamo del defensa, que inicialmente estaba previsto hasta el 30 de junio de 2026″, fue el comunicado del Borussia.