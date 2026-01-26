La decisión que tomó Chelsea con el argentino Aron Anselmino que desató la furia del Borussia Dortmund

Chelsea activó la cláusula de repesca y Aaron Anselmino abandonar el Borussia Dortmund (Foto: Reuters/Mike Segar)

La salida de Aaron Anselmino del Borussia Dortmund hacia el Chelsea generó un intenso malestar dentro del club alemán. La repentina activación de una cláusula contractual por parte del equipo inglés, que permite el retorno inmediato del defensor argentino, tomó por sorpresa a la directiva del club alemán y alteró la planificación deportiva de cara al cierre del mercado de pases.

El club que milita en la Bundesliga oficializó que los Blues optaron por finalizar el préstamo, que originalmente se pactó hasta junio de 2026. En un comunicado, expresaron su pesar por la partida del joven futbolista: “El Borussia Dortmund lamenta la repentina marcha de Anselmino y le agradece su contribución durante los últimos meses”.

El diario alemán Bild aseguró que en Borussia Dortmund están “irritados” por la “inusual decisión” del Chelsea. “Hay una sensación de shock en el Borussia Dortmund, con los directivos furiosos con sus homólogos de Chelsea”, aseguraron los periodistas Jörg Weiler y Yannick Hüber en ese medio. Desde Alemania aseguran que la entidad tenía el deseo de alcanzar un fichaje definitivo del argentino y que la directiva quedó “atónita” y “furiosa” por este desenlace.

La reacción en Dortmund fue de incredulidad y enojo, de acuerdo al medio inglés The Sun. Los responsables del club no recibieron ningún indicio previo de que el Chelsea consideraba terminar la cesión antes de tiempo, aunque reconocen que el club inglés tenía ese derecho. La notificación oficial llegó apenas una semana antes del cierre del mercado de fichajes, lo que dejó a los alemanes con escaso margen de estrategia para buscar un reemplazo.

El diario británico Daily Mail detalló que la decisión impactó más al club alemán por la “falta de comunicación y aviso” desde Inglaterra, ya que no habían dado indicios de antemano de repescar al argentino.

El comunicado oficial que difundió la entidad ya deja ver entre su formalidad algún atisbo de incomodidad remarcando cuándo conocieron la noticia: “El club de la Premier League activó el domingo por la noche una cláusula que pone fin anticipadamente al préstamo del defensa, que inicialmente estaba previsto hasta el 30 de junio de 2026″.

Borussia Dortmund compartió un video emotivo en la despedida de Aron Anselmino

El defensor de 20 años, apodado “El Grätsche” en Alemania tras una memorable entrada deslizante en su debut, se consolidó como pieza clave en la defensa del Dortmund. Su rendimiento incluyó diez partidos oficiales, un gol y una asistencia, datos que respaldaron la intención de la directiva de retenerlo incluso más allá del plazo original.

La situación se agrava por el hecho de que el plantel de defensores del Dortmund queda debilitado. Con la lesión de Niklas Sule y la expiración de su contrato al final de la temporada, el club cuenta ahora con solo tres centrales disponibles para el esquema de tres defensores que utiliza el entrenador Nico Kovac. Esta situación reduce las variantes para competir en la Bundesliga, donde el equipo busca disputarle el título al Bayern de Múnich. Hace apenas unas semanas, el director deportivo, Sebastian Kehl, había asegurado que el BVB estaba “haciendo planes” con el argentino.

El propio Anselmino vivió su despedida de manera muy emotiva. En un video difundido por el club, se lo observó con lágrimas en los ojos, mientras recibía el aplauso del plantel y abrazos por parte de sus compañeros y cuerpo técnico. La institución también le agradeció públicamente: “Gracias, Aaron, por tu tiempo en el BVB y todo lo mejor para tu futuro”.

La emotiva despedida a Anselmino tras la repentina decisión del Chelsea de repescarlo

Desde el lado del Chelsea, la decisión se justifica en la necesidad de fortalecer la defensa tras analizar las opciones disponibles en el mercado de pases. Los directivos londinenses eligieron recuperar a Anselmino en lugar de activar la cláusula de repesca de Mamadou Sarr, quien acaba de regresar tras ganar la Copa Africana con el Estrasburgo.

Si bien el argentino regresa a Londres para integrarse a los entrenamientos y pelear por un puesto, las informaciones sugieren que podría no tener un papel protagónico en lo que resta de temporada, de acuerdo con medios ingleses. La decisión de su vuelta, no obstante, fue considerada “tajante” por parte de los dirigentes del Chelsea, quienes lo ven como una pieza clave para el proyecto deportivo.

El paso de Anselmino por el Dortmund fue breve, aunque tuvo un rendimiento destacado, a pesar de algunas lesiones musculares que limitaron su continuidad. El club alemán intentó negociar una extensión del préstamo, pero el Chelsea no dio lugar a ningún acuerdo adicional.

Con la salida del defensor argentino, el Dortmund deberá replantear su defensa en un tramo crucial del campeonato, mientras los aficionados lamentan la partida de un jugador que se había ganado el reconocimiento y el cariño en apenas medio año de estancia en Alemania.

El marcador surgido de Boca Juniors fue adquirido por Chelsea en agosto del 2024 y, aunque inicialmente lo dejó cedido en el Xeneize, decidió sumarlo rápidamente para la temporada 2025. Luego de tener pocos minutos en la primera parte de la temporada con los Blues, Anselmino se marchó cedido al Dortmund.

Anselmino arribó a préstamo al club alemán a mediados de 2025