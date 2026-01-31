De la profunda rivalidad al respeto mutuo: el día que Pep Guardiola tuvo un gran gesto con José Mourinho

En una conferencia de prensa, previo a un duelo entre ambos, José Mourinho recordó aquel gesto de Pep Guardiola (Youtube / Tottenham Hotspur)

El fútbol, deporte más popular en todo el planeta, construyó su historia a partir de las grandes rivalidades. Tanto selecciones y clubes como jugadores y entrenadores, moldearon a partir de grandes enfrentamientos la dinámica de la disciplina como es conocida hoy en día. De este modo, la competencia entre Pep Guardiola y José Mourinho sumó varias páginas por sus estilos contrastados y el contexto en el que coincidieron.

Pep Guardiola y José Mourinho protagonizaron una de las grandes rivalidades en la historia del fútbol (Reuters/Carl Recine)

Su historia comenzó en la década de los 90′ cuando ambos convivieron en el Barcelona, siendo el español una pieza fundamental en el mediocampo y el portugués como asistente técnico de Bobby Robson y luego de Louis Van Gaal. Durante alrededor de cuatro años, compartieron tácticas, análisis de partido y experiencias. Juntos celebraron títulos y, según el luso, aquellos años fueron especiales para ambos.

Pep Guardiola y José Mourinho coincidieron en el Barcelona, siendo el español jugador y el portugués asistente técnico

La rivalidad entre Pep Guardiola y José Mourinho

El primer encuentro entre ambos como entrenadores fue en 2009, cuando el Inter de Milán y Barcelona empataron en Italia. Sin embargo, el primer gran enfrentamiento fue meses después cuando disputaron las semifinales de la Champions League en 2010. La ida en el Giuseppe Meazza fue para los locales, que se impusieron por 3 a 1 con un gol de Diego Milito y la vuelta fue para el club catalán, que ganó por 1 a 0.

No obstante, ese resultado le alcanzaría al Nerazzurri para llegar a la final y dejaría una imagen que recorrió el mundo: José Mourinhó festejando en el césped del Camp Nou con los regadores prendidos. Allí comenzó una historia que se trasladó al fútbol español tras la firma del portugués con el Real Madrid.

José Mourinho celebrando la victoria global ante el Barcelona y Guardiola en el Camp Nou (AP Foto/Antonio Calanni)

En aquella etapa, el clásico más importante del mundo sumaba un condimento más. Además de la histórica disputa entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, llegaban dos filosofías opuestas: la del control ofensivo total con la solidez defensiva como prioridad. Desde la temporada 2010/11 hasta mediados de 2012, coincidieron en 15 partidos, con un saldo de 9 victorias blaugranas, 4 empates y 2 victorias merengues.

La serie más importante fue la semifinal de la UCL en 2011, cuando los culés se impusieron con un global de 3 a 1. Mientras que, el partido más memorable, fue la histórica goleada del Barcelona por 5 a 0 en 2010, un partido que varios jugadores del Real Madrid describieron como el más complicado en su carrera.

Ambos entrenadores protagonizaron una gran rivalidad en el Clásico de España (REUTERS/Juan Medina)

La feroz competencia se trasladaría al plano inglés, con el traslado del español al Manchester City y las épocas de su colega en el Manchester United y Tottenham Hotspur. Sin embargo, con el correr de los años, la relación entre José Mourinho y Pep Guardiola experimentó una transformación significativa. Una vez superados los duelos, el vínculo se relajó y alejó de la hostilidad que marcó por entonces.

Este cambio de dinámica no solo se reflejó en la ausencia de polémicas, sino también en el reconocimiento mutuo a la trayectoria y los logros de cada uno. El tiempo y la distancia permitieron que la rivalidad deportiva diera paso a una relación más serena, basada en el respeto por el trabajo realizado.

Se enfrentaron en varias oportunidades en la Premier League (REUTERS/Russell Cheyne)

El gesto de Pep Guardiola con José Mourinho

En distintos momentos, José Mourinho ha dejado constancia pública de sus sentimientos hacia Pep Guardiola, sorprendiendo a quienes esperaban resentimiento tras los años de rivalidad. Sus palabras han reflejado una visión madura sobre la competencia deportiva y una valoración positiva de su etapa compartida.

La rivalidad entre Pep Guardiola y José Mourinho redefinió el fútbol europeo con estilos tácticos opuestos y partidos históricos (Cleva Media/Alterphotos)

En 2021, en una conferencia de prensa previo a un duelo entre el City y Tottenham, el portugués se refirió a la rivalidad y también dio a conocer un gesto oculto de su colega. “Pertenezco a esa generación de entrenadores que piensa que lo que pasa en un partido de fútbol se queda allí. Tengo solo buenos recuerdos con Pep”. El técnico portugués subrayó que, pese a los cruces verbales y la presión mediática, los desencuentros propios del fútbol no afectan su perspectiva personal.

Fue en ese momento cuando aprovechó para recordar el llamado que recibió cuando falleció su papá en 2017: “Hay momentos en la vida que no olvidamos. No olvido cuando murió mi padre, sabía lo importante que era para mí. Me llamó. Cuando murió su madre, yo también le llamé. Hay cosas que la gente no ve, que no necesitamos compartir”, señaló, agregando que le quedaron buenos recuerdos cuando estuvieron en el Barcelona.