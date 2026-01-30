Deportes

La pesada broma que le costó una millonada a Paul Gascoigne: “Me obligó a comprarle uno nuevo”

Una travesura en el vestuario del Rangers terminó con una sanción inesperada, marcando así uno de los episodios más recordados y costosos en su carrera profesional

Guardar
Paul Gascoigne relató cómo su
Paul Gascoigne relató cómo su famosa travesura en Escocia pasó del humor al escándalo (REUTERS)

Paul Gascoigne es considerado uno de los futbolistas más talentosos que ha dado Inglaterra. Su capacidad para desequilibrar en el campo y su carisma fuera de él lo convirtieron en una figura tan admirada como polémica. Desde sus inicios en el Newcastle United, pasando por su brillante etapa en la selección inglesa y su paso por clubes como Tottenham Hotspur y Lazio, su carrera siempre estuvo marcada por un equilibrio inestable entre el genio futbolístico y la imprevisibilidad de su personalidad.

Durante sus 20 años de carrera, Gascoigne defendió los colores de nueve clubes en cuatro países y disputó 57 partidos con la selección de Inglaterra, dejando una huella imborrable en cada destino. En ese tiempo, el apodo Gazza se volvió sinónimo de travesuras y anécdotas, muchas de ellas relatadas por él mismo.

Específicamente, en su llegada al Rangers en 1995, que representó un capítulo especial. Ahí, Gascoigne vivió tres temporadas (1995-1998) llenas de éxitos deportivos y, como era de esperarse, de situaciones insólitas que amplificaron su fama de bromista. En Escocia, el inglés no solo conquistó títulos, sino que también dejó una serie de historias que, hasta el día de hoy, se siguen recordando en los pasillos de Ibrox.

Una broma que salió demasiado cara

Una de las anécdotas más recordadas de Gascoigne durante su paso por el Rangers tuvo como protagonista a su compañero Gordon Durie y al presidente del club. El propio jugador la relató años después, donde confesó cómo una de sus clásicas bromas terminó costándole una suma considerable de dinero. “Tuve que comprarle un auto nuevo a Gordon Durie. Puse dos truchas en su coche después del entrenamiento, y el olor fue tan insoportable que el presidente me obligó a comprarle uno nuevo”, explicó el inglés a FourFourTwo.

Lejos de arrepentirse, Gascoigne recordó el episodio con el humor ácido que lo caracteriza: “¡Diecisiete mil libras me costó! Aun así, fue más barato que la otra trucha de la que me divorcié…”, bromeó, haciendo gala de su inconfundible estilo.

Gascoigne tuvo que comprarle un
Gascoigne tuvo que comprarle un auto nuevo a su compañero del Rangers, Gordon Durie, tras una pesada broma (Composición fotográfica)

La historia, relatada con detalle por el propio futbolista, resume la esencia de su paso por el fútbol y la manera en que sus travesuras traspasaron los límites de las bromas habituales entre compañeros. En esta ocasión, el desenlace superó cualquier expectativa:el presidente del Rangers no solo intervino, sino que impuso una sanción económica contundente: GBP 17.000 (unos USD 21.500 en valores actuales).

Entre el genio y el caos

La “broma del pescado” no es una excepción en la carrera de Paul Gascoigne, sino parte de una larga lista de situaciones en las que su personalidad extrovertida se mezcló con el profesionalismo del fútbol de élite. Para muchos aficionados y excompañeros, Gazza representó la figura del jugador capaz de brindar magia en el campo y risas fuera de él, aunque a veces el costo fuera inesperado.

Durante su estadía en Escocia, Gascoigne se consolidó como una pieza clave en el esquema del Rangers, contribuyendo a la obtención de títulos y al fortalecimiento de la rivalidad con el Celtic. Sin embargo, sus historias extradeportivas, terminaron por construir una leyenda que va más allá de sus logros futbolísticos.

En la entrevista con FourFourTwo, Gascoigne mostró que, pese al paso del tiempo, mantiene intacto su espíritu irreverente y una memoria prodigiosa para las anécdotas. “Es solo una de las muchas historias que tengo de aquellos años”, afirmó, dejando en claro que su legado no solo se mide en goles o asistencias, sino en momentos que marcaron a quienes compartieron vestuario con él.

El propio medio británico destaca que el carácter de Gascoigne se tradujo, para bien o para mal, en una serie interminable de episodios que combinan talento, desparpajo y, en ocasiones, consecuencias inesperadas. Así, la broma que comenzó como un simple acto de camaradería terminó convirtiéndose en una lección costosa pero inolvidable para uno de los personajes más icónicos de la historia del fútbol británico.

Temas Relacionados

Paul GascoigneRangers Football ClubGordon DurieSelección de InglaterraFútbol británicoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Novak Djokovic derrotó a Jannik Sinner en un vibrante partido y se clasificó a la final del Abierto de Australia

El serbio se impuso en cinco sets y ahora definirá el título frente al español Carlos Alcaraz

Novak Djokovic derrotó a Jannik

Sonríe Marcelo Gallardo: Kendry Páez se realiza la revisión médica y se convertirá en el cuarto refuerzo de River Plate

El habilidoso futbolista ecuatoriano arribó a Buenos Aires para firmar su vínculo con el Millonario. Su pase pertenece al Chelsea de Inglaterra

Sonríe Marcelo Gallardo: Kendry Páez

El argentino Gustavo Fernández se consagró campeón en el dobles del Abierto de Australia

El argentino jugó con el japonés Tokito Oda: vencieron en dos sets al español Caverzaschi y el neerlandés Spaargaren en la modalidad tenis adaptado

El argentino Gustavo Fernández se

El crudo relato del ex River Augusto Batalla sobre la depresión: “Tomaba dos vasos de vino para dormir”

El futbolista surgido en Núñez y actualmente en Rayo Vallecano contó las dificultades que afrontó al no poder sostenerse en la élite, las conductas autodestructivas y la importancia de buscar ayuda para salir adelante

El crudo relato del ex

La increíble “atajada escorpión” del arquero rival del Dibu Martínez en la Europa League

Alexander Schlager dio la nota con una acción involuntaria que salvó la caída de la valla del Salzburgo

La increíble “atajada escorpión” del
DEPORTES
El show de Djokovic tras

El show de Djokovic tras avanzar a la final del Australian Open: qué le dijo a Sinner, la broma a Alcaraz y la videollamada con Del Potro

Novak Djokovic derrotó a Jannik Sinner en un vibrante partido y se clasificó a la final del Abierto de Australia

Sonríe Marcelo Gallardo: Kendry Páez se realiza la revisión médica y se convertirá en el cuarto refuerzo de River Plate

El argentino Gustavo Fernández se consagró campeón en el dobles del Abierto de Australia

El crudo relato del ex River Augusto Batalla sobre la depresión: “Tomaba dos vasos de vino para dormir”

TELESHOW
Así fue el exclusivo festejo

Así fue el exclusivo festejo de Susana Giménez por sus 82 años en Madrid: cena íntima, flores y brindis

Andrea Rincón criticó al pastor que difundió el audio de la joven asesinada en Los Ángeles: “Fue una traición”

La escapada de Dolores Barreiro a Jujuy: estilo boho chic, gastronomía regional y la previa del carnaval

La desopilante discusión en italiano entre Wanda Nara y Maxi López: ironías, reproches y un exabrupto

Pilar Gamboa recordó cómo fue su romance con Rodrigo de la Serna: “No lo sabe mucha gente”

INFOBAE AMÉRICA

El Super Bowl LX apuesta

El Super Bowl LX apuesta en grande por Bad Bunny y la explosión de la música latina

Multinacionales evalúan nuevas inversiones en Panamá

Indignación en São Paulo: mataron a tiros a un perro callejero durante una discusión frente a un centro comercial

De Moscú a Ciudad de México: ¿quiénes proveen petróleo a Cuba?

Un destructor de misiles de Estados Unidos ancló en Eilat en medio de tensiones con Irán