La fuerte crítica de Oscar Ruggeri a Claudio Úbeda: “El hincha de Boca le tiene cero confianza”

El Cabezón disparó contra el trabajo del entrenador xeneize, que afrontará otra prueba este domingo ante Newell’s

En Boca Juniors todavía dura el sabor amargo por la derrota ante Estudiantes de La Plata que frenó el envión anímico causado por el triunfo en el debut contra Deportivo Riestra. El siguiente compromiso será este domingo, cuando el Xeneize reciba a Newell’s desde las 19:15 por la tercera jornada de la Zona A (dirigirá Darío Herrera). Aunque cuenta con el respaldo de la dirigencia y el plantel, muchos miran de reojo a un Claudio Úbeda que es cuestionado por su trabajo. Y Oscar Ruggeri dio su mirada al respecto.

La gente de Boca le tiene cero confianza a Úbeda. El hincha va a la cancha a alentar a su equipo, pero no tiene confianza en el entrenador. No lo ve que pueda dar un posible cambio de rumbo en un partido en el que la lleva mal. Esto es desde el día que hizo el cambio (Alan Velasco por Exequiel Zeballos ante Racing en las semifinales del torneo pasado), que se le tiraban de la tribuna. Es lo que veo desde afuera”, fue la sentencia del Cabezón en ESPN.

El ex futbolista también remarcó que Leandro Paredes tuvo vital importancia para acomodar a Boca en el último tiempo: “¿Úbeda le dio serenidad a Boca? Paredes le dio eso. Adentro de la cancha el técnico es Paredes. Y en el vestuario también. ¿Vos creés que Paredes no habla con el entrenador?”. Y, cuando Sebastián Vignolo opinó que Úbeda debería preguntarle a Paredes con qué compañeros le gustaría jugar en el mediocampo, Ruggeri arremetió: “¿Vos te pensás que no pasó eso? No tengas dudas. El que respaldó a Úbeda, más que Riquelme, fue Paredes”.

Ruggeri también enfatizó que el respaldo público de Paredes para con el entrenador fue fundamental para su continuidad: “Si no sale a bancarlo, ¿a vos te parece que Úbeda estaba dirigiendo hoy? ¿A vos te parece que en Boca no le preguntaron a Paredes si tenía que seguir Úbeda?”. El campeón del mundo en México 86 también diferenció su opinión sobre lo que debería ser la relación del DT con Juan Román Riquelme: “Si Úbeda se deja que venga alguien y le diga que no ponga a tal jugador y ponga a otro, es más responsable todavía”.

Aunque todavía no existen confirmaciones, Úbeda pondría a los dos refuerzos de Boca en este mercado el domingo contra Newell’s: Santiago Ascacíbar y Ángel Romero. El once probable es con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Romero y Exequiel Zeballos. “El de Ascacíbar es el mejor pase del mercado”, había dicho Ruggeri hace algunos días cuando se concretó la operación del Rusito de Estudiantes a Boca.

El debate en el programa F90 fue si Boca tenía que plantear el partido del domingo en condición de local de igual forma que cuando visita a un equipo con mejor plantel de visitante. Ruggeri fue categórico otra vez: “Si Boca, River y Racing no van a cualquier cancha y salen como tienen que jugar… No podés estar cambiando de acuerdo al rival si sos uno de estos equipos”.

El fixture boquense marca que después de jugar con la Lepra en la Bombonera, visitará a Vélez en Liniers y luego recibirá a Racing. Antes de visitar a Lanús, se enfrentará en Salta Contra Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina. Más tarde se le vendrán Gimnasia de Mendoza (local), Central Córdoba (en Santiago), San Lorenzo (Bombonera), Unión (en Santa Fe) e Instituto (en casa). Estos encuentros mencionados serán hasta fines de marzo, antes de iniciar la fase de grupos de la Libertadores que comenzará en abril (el sorteo será el 18/3).

