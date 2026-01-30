El show de Djokovic tras avanzar a la final del Australian Open: qué le dijo a Sinner, la broma a Alcaraz y la videollamada con Del Potro

En una de las noches más largas y exigentes del Abierto de Australia, Novak Djokovic volvió a dejar su marca en la historia del tenis. El serbio logró una victoria épica ante Jannik Sinner en cinco sets y avanzó a su undécima final en Melbourne, donde buscará el que sería su título número 25 de Grand Slam. Tras más de cuatro horas de juego y cerca de las 2:00 a. m., el tenista de Belgrado compartió sus sensaciones y reflexiones sobre un partido que desafió sus propios límites.

La semifinal entre Djokovic y Sinner, disputada en la Rod Laver Arena, mantuvo en vilo al público hasta el último punto. El serbio, que llegaba con molestias físicas y sin haber derrotado al italiano en los últimos cinco enfrentamientos, se impuso con parciales de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. “Me he quedado sin palabras, para ser sincero”, reconoció el número cuatro del mundo en la entrevista posterior al encuentro.

El triunfo tuvo un tono especial para el propio Djokovic, quien no dudó en calificar el momento como “surrealista”. El recuerdo de la final de 2012 ante Rafael Nadal, que se extendió casi seis horas, apareció en su memoria al describir la intensidad que se vivió en la pista. “La calidad del tenis era altísima, y sabía que esa era la única manera de tener la oportunidad de ganarle esta noche”, admitió el serbio.

Entre risas, Djokovic bromeó sobre la racha de victorias previas de Sinner: “Me ganó los últimos cinco partidos. Tenía mi número de móvil, así que tuve que cambiarlo para esta noche”. El respeto por el joven rival se hizo evidente cuando le agradeció en la red “por permitirme al menos una”. En sus palabras, “le tengo un respeto enorme. Es un jugador increíble. Te lleva al límite, y eso es lo que me hizo esta noche”.

La noche australiana reunió a leyendas del tenis, como Margaret Court, a quien Djokovic agradeció por acompañar el partido hasta altas horas. La atmósfera en la Rod Laver Arena fue otro de los puntos destacados por el campeón serbio: “No puedo agradecer lo suficiente el apoyo de todos. Han estado increíbles esta noche. Me encanta nuestra apasionada relación. Cada año es diferente. Y esta noche ha sido una de las mejores noches, si no la mejor, en cuanto a atmósfera y apoyo que he tenido en Australia”.

El periodista recordó una declaración de Djokovic en el US Open 2025, en la que el serbio reconocía que los jóvenes estaban jugando “a otro nivel” y que al mejor de cinco sets le sería muy difícil competir. El tenista respondió con claridad: “No me equivoqué. Dije: ‘Sería muy difícil, pero no imposible’. Así que aquí estamos. Simplemente tenía que encontrar ese nivel”.

Sobre el otro finalista, Carlos Alcaraz, el serbio comentó que pudo ver parte de su partido ante Alexander Zverev mientras se preparaba para su propia semifinal. “Intentamos igualar esa calidad e intensidad”, señaló, y bromeó acerca de la duración de los encuentros: “Carlos me dijo: ‘Siento retrasar el comienzo de tu partido’. Y le dije: ‘Soy mayor, necesito irme a dormir más temprano’”.

La expectativa crece ante la final que enfrentará a Djokovic con Alcaraz, número uno del mundo y reciente vencedor de un maratón ante Zverev. El serbio reconoció el reto que representa el joven español y la dificultad de mantener el nivel físico tras un partido tan exigente: “Sé que tengo que volver en un par de días, o menos, y pelear con el número uno del mundo. Solo espero tener suficiente energía para estar a su altura. Ese es mi deseo. Y luego que Dios decida quién es el ganador”.

Las cifras refuerzan la magnitud del logro. A sus 38 años, Djokovic buscará levantar su undécima corona australiana y ampliar su récord absoluto de títulos de Grand Slam. El cierre de la semifinal dejó imágenes de Djokovic sentado en la pista, mirando al cielo, en un gesto de agotamiento y satisfacción. El público australiano volvió a rendirse ante el campeón, que agradeció el cariño y el apoyo de una afición que lo ha visto superar cada obstáculo en Melbourne.

Minutos más tarde, en diálogo con ESPN, el serbio dialogó por videollamada con su amigo Juan Martín del Potro y le agradeció su vaticinio(escribió en X que le gustaría que la final sea entre sus amigos Djokovic y Carlos Alcaraz). “Eres un mago”, soltó Nole entre risas tras agradecer la predicción que recibió por parte del ex tenista argentino. “Te amo amigo, gracias”, remató el oriundo de Belgrado.

“No tengo muchas palabras. Estoy muy feliz, orgulloso. He jugado uno de mis mejores partidos ante uno de los mejores de los últimos años. Sabía que el nivel del tenis de Jannik está muy alto. Preparé el partido con mucha agresividad”, analizó Djokovic.