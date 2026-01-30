Deportes

Novak Djokovic derrotó a Jannik Sinner en un vibrante partido y se clasificó a la final del Abierto de Australia

El serbio se impuso en cinco sets y ahora definirá el título frente al español Carlos Alcaraz

Novak Djokovic derrotó en cinco sets a Jannik Sinner y se clasificó a la final del Abierto de Australia. En un partido vibrante, que comenzó favorable al italiano, Nole mostró su mejor versión en los últimos dos sets e inclinó la balanza a su favor. Ahora se medirá frente al español Carlos Alcaraz en la gran final de Melbourne este domingo.

La victoria de Djokovic, obtenida tras sobreponerse a una desventaja en sets y neutralizar todos los intentos de ruptura en la manga decisiva, no solo confirma su vigencia, sino que refuerza la magnitud del logro ante un adversario que había acumulado 19 victorias consecutivas en el certamen. Para el N°1 mundial y vigente campeón, Sinner, la derrota llega tras verse superado por la fortaleza física y mental del tenista más laureado de Melbourne, quien, a sus 38 años, regresa a la lucha por el trono australiano con la oportunidad de ampliar su historial.

Durante el desenlace del encuentro, la Rod Laver Arena vivió una atmósfera de máxima tensión. El quinto set fue testigo de la resiliencia extrema de Djokovic: el serbio salvó las ocho pelotas de rotura enfrentadas en el último parcial, defendiendo de forma impecable su servicio frente al asedio constante de Sinner. Este desenlace no solo revirtió una tendencia histórica —Djokovic había perdido los últimos cinco duelos contra el italiano—, sino que equilibró el enfrentamiento particular entre ambos tenistas hasta un 5-6 en el historial.

El saludo entre Djokovic y
El saludo entre Djokovic y Sinner tras el match (REUTERS/Jaimi Joy)

La progresión del partido evidenció el carácter y la estrategia de Djokovic, quien, afectado por ampollas en el pie acumuladas en rondas anteriores, adaptó su juego apostando a la ofensiva y acortando los intercambios. Conforme Sinner impuso ritmo en los primeros parciales con derechas y dejadas que llevaron el duelo a un clima de alta exigencia física, el serbio respondió afinando el saque y protegiendo con decisión su ventaja tras conseguir romper el servicio del italiano en momentos críticos. La victoria final, obtenida por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, se produjo en el marco de un torneo que vio a Djokovic erigirse como figura histórica.

Ante este escenario, el horizonte inmediato señala el enfrentamiento con Carlos Alcaraz, quien llegó a la final tras sobrevivir al tercer partido más largo de la historia del torneo frente a Alexander Zverev y ahora desafiará a Djokovic con apenas 22 años. El encuentro no solo representará la posibilidad de que el serbio recupere la corona en Australia, sino también el intento del murciano por sumar el único Grand Slam que falta en su palmarés. La dimensión de esta final, determinada por el cruce de generaciones y estilos, coloca a Melbourne en el foco del tenis mundial.

“No encuentro palabras para ser honesto. Por Dios, por dónde comienzo. Es increíble. Cuatro horas, casi las 2 de la madrugada. Recuerdos del 2012 cuando jugué casi seis horas contra Rafa (Nadal), el nivel de intensidad, la calidad de tenis fue muy alta, sabía que la única forma que tenía que jugar para ganarle. Ya me había ganado los últimos cinco partidos y tenía mi número, se lo tuve que cambiar. Aparte de eso, le agradecí por dejarme ganar. Tengo que felicitarlo (a Sinner), es un gran jugador, me llevó al límite. Hay que aplaudirlo a él también”, declaró Nole.

“Me encanta nuestra pasión y la relación que tenemos, todos los años son increíbles. Esta noche fue sin dudas una de las mejores y donde sentí que más apoyo recibí aquí en Australia”, fue el agradecimiento del serbio para el público presente, que lo vitoreó.

Djokovic ganó hasta ahora las diez finales de Abierto de Australia que disputó en su historia (cuatro al británico Andy Murray, dos al español Rafael Nadal y una al francés Jo-Wilfried Tsonga, al austríaco Dominic Thiem, al ruso Daniil Medvedev y al griego Stefanos Tsitsipas). Con su decena de trofeos, es el máximo exponente en el Abierto australiano (lo siguen el suizo Roger Federer y el australiano Roy Emerson con 6 cada uno). Además, irá por su título número 25 de Grand Slam.

“El año pasado dije que iba a ser difícil, pero no imposible. Yo dije que había rivales que estaban en otro nivel y yo tenía que llegar a ese nivel. El partido entre Alcaraz y Zverev fue tan intenso que tratamos de emularlos, les garantizo que ustedes recibieron el valor de la compra de la entrada hoy. Quiero el 10 por ciento de esta noche, no voy a negociar”, bromeó. En tanto, confesó qué habló con Alcaraz, a quien le recriminó con tono de sorna que él ya está “viejito” y debe acostarse temprano.

Por último, remató: “Hoy siento que gané, pero tengo que regresar en dos días a jugar contra el número uno del mundo. Espero tener suficiente oxígeno y gasolina, por lo menos eso deseo. Y que los dioses decidan el destino”.

TODAS LAS FINALES DE DJOKOVIC EN EL ABIERTO DE AUSTRALIA

2008 - Novak Djokovic a Jo-Wilfried Tsonga

2011 - Novak Djokovic a Andy Murray

2012 - Novak Djokovic a Rafael Nadal

2013 - Novak Djokovic a Andy Murray

2015 - Novak Djokovic a Andy Murray

2016 - Novak Djokovic a Andy Murray

2019 - Novak Djokovic a Rafael Nadal

2020 - Novak Djokovic a Dominic Thiem

2021 - Novak Djokovic a Daniil Medvedev

2023 - Novak Djokovic a Stefanos Tsitsipas

2026 - Novak Djokovic o Carlos Alcaraz

Sonríe Marcelo Gallardo: Kendry Páez se realiza la revisión médica y se convertirá en el cuarto refuerzo de River Plate

El habilidoso futbolista ecuatoriano arribó a Buenos Aires para firmar su vínculo con el Millonario. Su pase pertenece al Chelsea de Inglaterra

El argentino Gustavo Fernández se consagró campeón en el dobles del Abierto de Australia

El argentino jugó con el japonés Tokito Oda: vencieron en dos sets al español Caverzaschi y el neerlandés Spaargaren en la modalidad tenis adaptado

El crudo relato del ex River Augusto Batalla sobre la depresión: "Tomaba dos vasos de vino para dormir"

El futbolista surgido en Núñez y actualmente en Rayo Vallecano contó las dificultades que afrontó al no poder sostenerse en la élite, las conductas autodestructivas y la importancia de buscar ayuda para salir adelante

La increíble "atajada escorpión" del arquero rival del Dibu Martínez en la Europa League

Alexander Schlager dio la nota con una acción involuntaria que salvó la caída de la valla del Salzburgo

Con impactantes duelos, quedaron definidos los cruces de los playoff de la Champions League: Real Madrid chocará contra Benfica

La Orejona dejó atrás la Fase Liga y luego del sorteo quedó definido el camino que deberá trazar cada institución para alzarse con el trofeo

Así fue el exclusivo festejo de Susana Giménez por sus 82 años en Madrid: cena íntima, flores y brindis

Andrea Rincón criticó al pastor que difundió el audio de la joven asesinada en Los Ángeles: “Fue una traición”

La escapada de Dolores Barreiro a Jujuy: estilo boho chic, gastronomía regional y la previa del carnaval

La desopilante discusión en italiano entre Wanda Nara y Maxi López: ironías, reproches y un exabrupto

Pilar Gamboa recordó cómo fue su romance con Rodrigo de la Serna: “No lo sabe mucha gente”

El Super Bowl LX apuesta en grande por Bad Bunny y la explosión de la música latina

Multinacionales evalúan nuevas inversiones en Panamá

Indignación en São Paulo: mataron a tiros a un perro callejero durante una discusión frente a un centro comercial

De Moscú a Ciudad de México: ¿quiénes proveen petróleo a Cuba?

Un destructor de misiles de Estados Unidos ancló en Eilat en medio de tensiones con Irán