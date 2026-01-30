Novak Djokovic derrotó a Jannik Sinner en un vibrante partido y se clasificó a la final del Abierto de Australia

Novak Djokovic derrotó en cinco sets a Jannik Sinner y se clasificó a la final del Abierto de Australia. En un partido vibrante, que comenzó favorable al italiano, Nole mostró su mejor versión en los últimos dos sets e inclinó la balanza a su favor. Ahora se medirá frente al español Carlos Alcaraz en la gran final de Melbourne este domingo.

La victoria de Djokovic, obtenida tras sobreponerse a una desventaja en sets y neutralizar todos los intentos de ruptura en la manga decisiva, no solo confirma su vigencia, sino que refuerza la magnitud del logro ante un adversario que había acumulado 19 victorias consecutivas en el certamen. Para el N°1 mundial y vigente campeón, Sinner, la derrota llega tras verse superado por la fortaleza física y mental del tenista más laureado de Melbourne, quien, a sus 38 años, regresa a la lucha por el trono australiano con la oportunidad de ampliar su historial.

Durante el desenlace del encuentro, la Rod Laver Arena vivió una atmósfera de máxima tensión. El quinto set fue testigo de la resiliencia extrema de Djokovic: el serbio salvó las ocho pelotas de rotura enfrentadas en el último parcial, defendiendo de forma impecable su servicio frente al asedio constante de Sinner. Este desenlace no solo revirtió una tendencia histórica —Djokovic había perdido los últimos cinco duelos contra el italiano—, sino que equilibró el enfrentamiento particular entre ambos tenistas hasta un 5-6 en el historial.

El saludo entre Djokovic y Sinner tras el match (REUTERS/Jaimi Joy)

La progresión del partido evidenció el carácter y la estrategia de Djokovic, quien, afectado por ampollas en el pie acumuladas en rondas anteriores, adaptó su juego apostando a la ofensiva y acortando los intercambios. Conforme Sinner impuso ritmo en los primeros parciales con derechas y dejadas que llevaron el duelo a un clima de alta exigencia física, el serbio respondió afinando el saque y protegiendo con decisión su ventaja tras conseguir romper el servicio del italiano en momentos críticos. La victoria final, obtenida por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, se produjo en el marco de un torneo que vio a Djokovic erigirse como figura histórica.

Ante este escenario, el horizonte inmediato señala el enfrentamiento con Carlos Alcaraz, quien llegó a la final tras sobrevivir al tercer partido más largo de la historia del torneo frente a Alexander Zverev y ahora desafiará a Djokovic con apenas 22 años. El encuentro no solo representará la posibilidad de que el serbio recupere la corona en Australia, sino también el intento del murciano por sumar el único Grand Slam que falta en su palmarés. La dimensión de esta final, determinada por el cruce de generaciones y estilos, coloca a Melbourne en el foco del tenis mundial.

“No encuentro palabras para ser honesto. Por Dios, por dónde comienzo. Es increíble. Cuatro horas, casi las 2 de la madrugada. Recuerdos del 2012 cuando jugué casi seis horas contra Rafa (Nadal), el nivel de intensidad, la calidad de tenis fue muy alta, sabía que la única forma que tenía que jugar para ganarle. Ya me había ganado los últimos cinco partidos y tenía mi número, se lo tuve que cambiar. Aparte de eso, le agradecí por dejarme ganar. Tengo que felicitarlo (a Sinner), es un gran jugador, me llevó al límite. Hay que aplaudirlo a él también”, declaró Nole.

“Me encanta nuestra pasión y la relación que tenemos, todos los años son increíbles. Esta noche fue sin dudas una de las mejores y donde sentí que más apoyo recibí aquí en Australia”, fue el agradecimiento del serbio para el público presente, que lo vitoreó.

Djokovic ganó hasta ahora las diez finales de Abierto de Australia que disputó en su historia (cuatro al británico Andy Murray, dos al español Rafael Nadal y una al francés Jo-Wilfried Tsonga, al austríaco Dominic Thiem, al ruso Daniil Medvedev y al griego Stefanos Tsitsipas). Con su decena de trofeos, es el máximo exponente en el Abierto australiano (lo siguen el suizo Roger Federer y el australiano Roy Emerson con 6 cada uno). Además, irá por su título número 25 de Grand Slam.

“El año pasado dije que iba a ser difícil, pero no imposible. Yo dije que había rivales que estaban en otro nivel y yo tenía que llegar a ese nivel. El partido entre Alcaraz y Zverev fue tan intenso que tratamos de emularlos, les garantizo que ustedes recibieron el valor de la compra de la entrada hoy. Quiero el 10 por ciento de esta noche, no voy a negociar”, bromeó. En tanto, confesó qué habló con Alcaraz, a quien le recriminó con tono de sorna que él ya está “viejito” y debe acostarse temprano.

Por último, remató: “Hoy siento que gané, pero tengo que regresar en dos días a jugar contra el número uno del mundo. Espero tener suficiente oxígeno y gasolina, por lo menos eso deseo. Y que los dioses decidan el destino”.

TODAS LAS FINALES DE DJOKOVIC EN EL ABIERTO DE AUSTRALIA

2008 - Novak Djokovic a Jo-Wilfried Tsonga

2011 - Novak Djokovic a Andy Murray

2012 - Novak Djokovic a Rafael Nadal

2013 - Novak Djokovic a Andy Murray

2015 - Novak Djokovic a Andy Murray

2016 - Novak Djokovic a Andy Murray

2019 - Novak Djokovic a Rafael Nadal

2020 - Novak Djokovic a Dominic Thiem

2021 - Novak Djokovic a Daniil Medvedev

2023 - Novak Djokovic a Stefanos Tsitsipas

2026 - Novak Djokovic o Carlos Alcaraz