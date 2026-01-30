Benzema estalló contra su club en Arabia Saudita por una “humillante e insultante” oferta de renovación del contrato

Karim Benzema estalló por la propuesta que recibió para renovar su contrato (REUTERS/Stringer)

La relación entre Karim Benzema y el Al-Ittihad atraviesa una crisis que amenaza con sellar una salida anticipada del delantero francés del club saudita. La tensión estalló luego de que el capitán, figura principal del plantel, recibiera lo que él mismo calificó como una “oferta humillante e insultante” para renegociar su contrato,

Según informó L’Équipe, este desacuerdo, a pocos días del cierre del mercado de pases y con la temporada en curso, podría provocar el alejamiento del futbolista antes del final de su vínculo, que caduca el 30 de junio. Una propuesta salarial “muy inferior a los 108 millones de euros al año” que percibe actualmente fue el detonante de este quiebre.

Esta situación derivó en un conflicto entre Benzema y el Al-Ittihad, cuya directiva se ve impotente. Esto supone un duro golpe para el equipo dirigido por Sergio Conceição, que pierde a su capitán, principal artífice del doblete de liga y copa de la temporada pasada. “Estoy aquí para entrenar, prepararme para el partido, obtener resultados, ganar títulos. El resto va más allá de mi trabajo. Lo que puedo decir es que Karim es un excelente profesional, un jugador fantástico al que estoy orgulloso de entrenar”, dijo el DT.

Las señales del deterioro se reflejaron rápido en el presente deportivo de Benzema: ya se perdió el compromiso frente a Al-Fateh y su nombre quedó fuera de los 20 convocados para el cruce ante ese mismo rival en la 18° fecha de la liga saudita, una situación que acrecentó los rumores sobre su posible salida y ensombreció el futuro inmediato del club de Jeddah.

El Gato marcó 54 goles y asistió en 17 ocasiones en 83 partidos con el Al-Ittihad (X/ @ittihad)

Fuentes cercanas al entorno del jugador afirmaron que la propuesta recibida por la dirigencia “equivalía a jugar gratis”, subrayando el nivel de malestar que provocó la postura adoptada por la directiva encabezada por Michael Emenalo, director de fútbol de la Saudi Pro League,

La falta de comunicación oficial tanto del Al-Ittihad como del propio delantero no contribuyó a despejar la incertidumbre, mientras la lista de ausencias empieza a pesar en la campaña. El malestar habría llevado a Benzema a considerar incluso la opción de no jugar el partido contra Al-Najma este domingo, una posibilidad impensable hace unos meses. Todo esto sucede mientras el club transita una temporada muy por debajo de las expectativas: marcha sexto y ya está a 15 puntos del líder, Al Hilal.

El conflicto entre el delantero francés y el club de Arabia Saudita coincidió con la apertura del mercado invernal europeo, lo que estimula especulaciones sobre un eventual regreso de Benzema a Europa en caso de no encontrar una solución en las próximas semanas. La situación convierte al goleador en un posible objetivo para clubes de primer nivel, a la espera de definir su futuro mientras mantiene un perfil bajo y no se pronuncia públicamente sobre el tema.

Desde su arribo a Arabia Saudita en 2023, el impacto de Benzema en el club de Jeddah fue contundente: disputó 83 partidos, anotó 54 goles y asistió en 17 ocasiones, totalizando más de 7.100 minutos en cancha. Tras haber conquistado liga y copa en la pasada temporada, ahora tanto el club como su hinchada observan con inquietud el desenlace de una situación que amenaza con debilitar aún más la estructura deportiva del Al-Ittihad.