En qué equipos jugarán los 24 futbolistas de Boca Juniors que se fueron del club por no tener lugar

Una extensa nómina de jugadores xeneizes ya firmaron en otros elencos. Dónde militarán

Oscar Salomón, Santiago Dalmasso, Gonzalo Maroni y Agustín Lastra

Boca Juniors dispone de prácticamente un plantel alternativo al profesional que trabaja bajo las órdenes de Claudio Úbeda. Después de purgarse con la baja de algunos apellidos de renombre como los de Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón a fines de 2025, ahora otros jóvenes también emigraron y hay casos de jugadores mayores que rebotaron en la Ribera y partieron a préstamo a otras instituciones.

Ya son un total de 24 las cesiones que concretó Boca con futbolistas que todavía forman parte de su patrimonio, a la espera de lo que ocurrirá con otros que se mantienen apartados de la plantilla principal. Dentro de este grupo figuran Juan Ramirez (campeón de Sudamericana con Lanús), Nicolás Orsini (campeón local con Platense), que tuvo sondeos de Estudiantes de Río Cuarto y Barracas Central, Agustín Heredia (viene de jugar en Cobreloa de Chile), Pedro Velurtas (Deportivo Madryn), Giovanni Ferraina (Inter Miami B) y Gastón Gerzel (Los Andes).

El plan de la dirigencia es ubicar a todos estos futbolistas en otros equipos para que dispongan de rodaje y, en algunos casos, la chance de ser transferidos de forma definitiva en el futuro. En una última foto que publicó Pedro Velurtas en su cuenta de Instagram, figuraron en el Boca Predio Juan Ramírez, Federico Aguirre (firmó en Camioneros), el paraguayo Bruno Valdez (rescindió su vínculo), Marcelo Weigandt (fue promovido al plantel profesional) y Ferraina. Junto a ellos posó el preparador físico alterno Mirco Salsa.

La foto que compartió Velurtas
La foto que compartió Velurtas

La única venta parcial que se registró en Boca es la de Oscar Salomón a Newell’s, que adquirió el 50% de su ficha en una cifra cercana al millón de dólares. El resto de las transacciones se dieron mediante un préstamo o la renovación de un mismo préstamo con un club, como fueron los casos de Renzo Giampaoli (Gimnasia La Plata), Jabes Saralegui (Tigre) y Gonzalo Morales (Barracas Central), entre otros.

El mediocampista Rodrigo Montes, quien firmó en Deportivo Rincón a préstamo, quedará desvinculado de Boca a fin de año (fecha en la que expiraba su vínculo con el Xeneize). El mismo camino tomaron el delantero Israel Escalante (fue fichado por Deportivo Limeño de El Salvador) y Nazareno Solís (continuará en Deportivo Madryn).

En tanto, Barracas Central es el club que más futbolistas de Boca contrató en el mercado: retuvo al Toro Morales y concretó las cesiones de Norberto Briasco (de último paso por Gimnasia La Plata) y Gonzalo Maroni (ex Newell’s), quien ya había sido dirigido por el Gallego Rubén Darío Insúa en San Lorenzo.

LOS NUEVOS EQUIPOS DE LOS JUGADORES DE BOCA

Agustín Lastra: Estudiantes de Río Cuarto (préstamo por un año).

Ramiro García: Argentino de Quilmes (préstamo por un año).

Oscar Salomón: Newell’s Old Boys (venta del 50%).

Renzo Giampaoli: Gimnasia La Plata (renovación del préstamo por un año).

Mateo Mendía: Platense (préstamo por un año).

Gabriel Aranda: Racing de Córdoba (préstamo por un año).

Nahuel Genez: Patronato de Paraná (préstamo por un año).

Román Rodríguez: Estudiantes de Caseros (renovación del préstamo por un año).

Tomás Díaz: Los Andes (préstamo por un año).

Jabes Saralegui: Tigre (renovación del préstamo por un año).

Santiago Dalmasso: Platense (préstamo por un año).

Agustín Obando: Atlético Rafaela (préstamo por un año).

Rodrigo Montes: Deportivo Rincón (préstamo y fin de contrato).

Gonzalo Maroni: Barracas Central (préstamo por un año).

Julián Ceballos: Gimnasia de Mendoza (préstamo por un año).

Julián Carrasco: Temperley (renovación del préstamo por un año).

Gabriel Vega: Nueva Chicago (préstamo por un año).

Federico Aguirre: Camioneros (préstamo por un año).

Brandon Cortés: Patronato de Paraná (préstamo por un año).

Lucas Brochero: San Miguel (préstamo por un año).

Norberto Briasco: Barracas Central (préstamo por un año).

Gonzalo Morales: Barracas Central (renovación del préstamo por un año).

Valentino Simoni: Gimnasia de Mendoza (préstamo por un año).

Ignacio Rodríguez: Atlanta (préstamo por un año).

