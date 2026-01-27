Horacio Zeballos va por las semifinales del Australian Open: hora y cómo ver el partido en vivo

Horacio Zeballos sueña en grande en Melbourne Park (Fuente: REUTERS/Mike Segar)

Hay un argentino que sigue en competencia en el Australian Open y sueña en grande: Horacio Zeballos, en dupla con el español Marcel Granollers, enfrentará este martes a la pareja brasileña compuesta por Orlando Luz y Rafael Matos en una de las series de cuartos de final.

El botín es inmejorable para Zeballos-Granollers (3°), que buscan conquistar el tercer título de Grand Slam para sus vitrinas y recuperar el número 1 en el PIF ATP Ranking de la modalidad dobles.

La dupla hispano-argentina tiene mucho margen para sumar debido a que el año pasado, por una lesión de Granollers, no compitió en Melbourne Park. De avanzar a la final, cada integrante de la obtendría 1200 puntos, según el sistema de reparto de la ATP.

Los británicos Lloyd Glasspool y Julian Cash (1° y 2°) le llevan 1035 y 945 puntos -respectivamente- a Zebolla. Ya quedaron eliminados en segunda ronda y perderán más de 200 unidades, dado que el año pasado alcanzaron los cuartos de final.

Zeballos y Granollers ya conquistaron el número 1 del mundo en dobles durante la temporada 2024, un logro histórico para la dupla y especialmente para el argentino, que se convirtió en el primer tenista masculino del país en liderar esa clasificación oficial de la ATP.

El Australian Open representa una oportunidad para reforzar su dominio en la modalidad de dobles y confirmar su lugar entre las parejas más consistentes del circuito, tras lograr el año pasado la doble corona en Roland Garros y US Open, sus dos primeros títulos de Grand Slam.

Zeballos y Granollers demostraron solidez para las grandes citas y buscarán replicar su mejor versión en Melbourne Park. Son favoritos ante la dupla brasileña Luz-Matos e intentarán imponer su experiencia y jerarquía.

El inicio del partido está previsto para las 23.40 en el Accor Stadium. Podrá seguirse en vivo por la pantalla de ESPN y Disney+ Plan Premium.

Zeballos y Granollers festejan tras consagrarse en el US Open 2025 (Fuente: REUTERS/Mike Segar)

Australian Open: el camino de Horacio Zeballos y Marcel Granollers a los cuartos de final

En la primera ronda, la dupla venció a los argentinos Sebastián Báez y Francisco Comesaña por 6-2 y 6-3. En la segunda, fue triunfo categórico frente a los franceses Corentin Moutet y Luca Sánchez por 6-1 y 6-2.

En octavos, en lo que fue la estación más difícil hasta ahora, Zeballos y Granollers consiguieron una importante victoria sobre los estadounidenses Robert Cash y JJ Tracy (14° preclasificados) por 6-3, 3-6 y 6-3.

Un argentino volverá a tener acción en Melbourne Park luego de que, el último domingo, el cuadro de singles masculino se quedara sin representantes nacionales. El que más lejos llegó fue Francisco Cerúndolo, eliminado en octavos de final por el alemán Alexander Zverev.

Pese a la derrota, el 21° del mundo logró su mejor actuación en Australia e igualó su tope de rendimiento en Grand Slams. Luego de tres triunfos al hilo (uno de ellos frente a Andrey Rublev, 15° de la clasificación de varones y ex Top 5) en los que mostró un gran nivel, Cerúndolo no pudo contra la jerarquía de Zverev, número 3 del ranking, que se llevó el encuentro por 6-2, 6-4 y 6-4.