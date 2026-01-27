Deportes

“Esto es absolutamente ridículo”: el inesperado cortocircuito entre Valentín Barco y el Racing Estrasburgo

El zurdo surgido de la cantera de Boca Juniors protagonizó un cortocircuito con la dirigencia del club francés

Valentín Barco protagonizó un cortocircuito
Valentín Barco protagonizó un cortocircuito con la dirigencia del Estrasburgo (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

El centrocampista argentino Valentín Barco quedó excluido de la convocatoria del Estrasburgo para el partido contra el Paris Saint-Germain tras acumular tarjetas amarillas, una sanción que, según versiones recogidas por L’Equipe, tomó por sorpresa tanto al futbolista como a su entorno. El club francés enfrenta cuestionamientos sobre la comunicación interna de la sanción, mientras la ausencia del Colo supone un desafío deportivo para el equipo.

La suspensión de Barco, de 21 años, se produjo después de que el jugador recibiera una tarjeta amarilla por disentir con el árbitro durante el encuentro ante el Metz. Según el coordinador deportivo del Estrasburgo, Kader Mangane, la acumulación de amonestaciones fue consecuencia directa de una penalización anterior, recibida tras una expulsión en el partido frente al Lens el 22 de noviembre. De acuerdo con declaraciones recogidas por Dernières Nouvelles d’Alsace, Mangane explicó que tras aquella roja, Barco quedó bajo advertencia de suspensión si sumaba otra amonestación en los diez partidos siguientes. Sin embargo, el propio futbolista y personas de su entorno aseguran que el club no le notificó con claridad esa condición, según remarcó el rotativo francés.

L’Équipe detalla que la situación generó molestia en el círculo cercano de Barco. Una fuente anónima citada por el medio francés afirmó: “No fue advertido. Es una falta de profesionalidad por parte del club, y especialmente de Kader Mangane; es su trabajo. Es completamente inaceptable”. Este desencuentro amplió la tensión interna en el Estrasburgo y dejó al futbolista fuera de uno de los partidos más esperados de la temporada.

La versión institucional del Estrasburgo difiere. Voceros del club, citados por L’Equipe, sostienen que la información sobre el riesgo de suspensión sí fue comunicada al jugador, aunque admiten que pudo haber existido una interpretación errónea.

La baja de Barco representa un contratiempo para el técnico Gary O’Neil, quien pierde a un futbolista consolidado en el esquema del equipo. El joven surgido de la cantera de Boca Juniors acumula un gol y ocho asistencias en 26 presentaciones en lo que va de la temporada entre Ligue 1, Conference League y Copa de Francia.

En el último compromiso del Estrasburgo por la Copa de Francia, el entrenador optó por reemplazar a Barco con Rafael Luis, cedido por el Benfica. La actuación de Luis generó dudas, especialmente tras su participación en el gol encajado frente al Lille, hecho que provocó el descontento del cuerpo técnico. Otra alternativa que baraja O’Neil es la inclusión de Abdoul Ouattara, surgido de la cantera, o adelantar la posición de Ismaël Doukouré..

La brutal autocrítica de Valentín Barco pese a que su equipo venció 4-1 por la Ligue 1

Durante el último encuentro ante el Lille, Valentín Barco no ocultó su frustración dentro del campo y fue protagonista de una fuerte reacción tras el gol recibido por el Estrasburgo. El mediocampista expresó su enojo de manera visible hacia sus compañeros, reflejando tanto su compromiso competitivo como el malestar que atraviesa por la situación disciplinaria que lo marginó del próximo encuentro.

“Las últimas dos jugadas no me gustaron para nada. Si queremos pelear por cosas grandes, tenemos que jugar serio aunque estemos ganando 1 a 0 ó 4 a 0. Estoy muy contento con el equipo en general, pero no podemos conceder un gol así por no jugar serio”, manifestó.

La reacción de Barco fue interpretada por el cuerpo técnico y la prensa francesa como una muestra de carácter y de la presión que siente el futbolista por contribuir al equipo en momentos clave.

De esta manera, Valentín Barco estará ausente en un compromiso clave ante el puntero de la Ligue 1. Tras 19 jornadas, el Racing de Estrasburgo acumula 30 unidades y figura en la séptima colocación, a uno del Rennes, último equipo en clasificar a una competencia europea. En la Copa de Francia, en cambio, chocará ante Mónaco el 5 de febrero, por los octavos de final. En la Conference League, por su parte, finalizó en el primer puesto de la fase regular y avanzó de manera directa a los octavos de final.

