La increíble reacción del Colo Barco por el gol que le hicieron a su equipo pese al triunfo por 4-1: “Tenemos que jugar serio”

La brutal autocrítica de Valentín Barco pese a que su equipo venció 4-1 por la Ligue 1

La destacada actuación de Valentín Barco como mediocampista en el Racing de Estrasburgo ha impulsado al club francés a una posición expectante en la Ligue 1. El equipo dirigido actualmente por Gary O’neil logró una contundente victoria 4-1 sobre el Lille en condición de visitante en el estadio Pierre-Mauroy, lo que elevó su puntaje a 30 unidades y lo ubicó en el séptimo puesto de la tabla general. Con este resultado, el club mantiene sus aspiraciones intactas para acceder a alguna de las plazas de la próxima temporada de competencias de la UEFA.

A pesar del abultado triunfo, la autocrítica de Barco marcó la jornada en Estrasburgo. El argentino, en diálogo con la transmisión oficial postpartido, mostró su descontento por la acción que culminó en el descuento del Lille en tiempo de adición. El futbolista fue contundente: “Las últimas dos jugadas no me gustaron para nada. Si queremos pelear por cosas grandes, tenemos que jugar serio aunque estemos ganando 1 a 0 ó 4 a 0”, afirmó Barco. A lo que añadió: “Estoy muy contento con el equipo en general, pero no podemos conceder un gol así por no jugar serio”.

El Colo, que suma ya 1988 minutos, 8 asistencias y un gol en 26 partidos de la temporada con el Racing de Estrasburgo, es superado en tiempo de juego solo por el arquero titular Mike Penders. Su polivalencia lo llevó a destacarse más allá del lateral izquierdo, adaptándose al centro del campo con influencia creciente en la elaboración de jugadas y el aporte ofensivo. Junto a Joaquín Panichelli —quien acumula 13 goles en 27 encuentros— protagonizó una de las acciones más elogiosas del partido, que habilitó el gol del paraguayo Julio Enciso.

Barco, sin embargo, no podrá participar en el próximo compromiso ante París Saint-Germain el domingo 1 de febrero. El argentino recibió su quinta amarilla, luego de una acumulación que incluyó una amonestación frente al Metz el 18 de enero que, por irregularidades administrativas, no fue debidamente registrada. Así, deberá cumplir con la fecha de suspensión durante este decisivo enfrentamiento frente al PSG, que lidera el campeonato.

El rendimiento del jugador de 25 de Mayo mereció la atención del cuerpo técnico de la Selección Argentina, que lo incluyó en las últimas convocatorias. Su creciente protagonismo en Francia lo perfila como una alternativa para el carril zurdo, sector en el que destacan futbolistas como Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y, en ocasiones, Facundo Medina según decisiones del entrenador, Lionel Scaloni. Su capacidad para desempeñarse tanto en los costados como en el círculo central del campo podría ser determinante para su inclusión de cara al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

En tanto que en las redes sociales, aficionados del Racing de Estrasburgo y fanáticos del fútbol francés celebraron la actuación de Barco y anticiparon su salto a clubes de mayor envergadura. Entre los mensajes se destacaron frases como: “Valentín Barco va muy sobrado en la Ligue 1”, “No hay un mediocentro esta temporada en la Ligue 1 a su nivel” y “Está en otra liga ahora mismo”.

El aporte del futbolista surgido en Boca Juniors, con un golazo y ocho asistencias hasta el momento, llevó a comparaciones con jugadores de la talla de Vitinha, figura emblemática del PSG. Los comentarios elogiosos resaltaron el nivel alcanzado por el Colo luego de sus pasos truncos por el Brighton de Inglaterra y el Sevilla de España.

De la mano de Valentín Barco, el Racing de Estrasburgo es octavo luego de 19 fechas de la Ligue 1 y quedó cerca de la zona de clasificación a los torneos internacionales.