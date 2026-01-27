Deportes

La increíble reacción del Colo Barco por el gol que le hicieron a su equipo pese al triunfo por 4-1: “Tenemos que jugar serio”

El ex Boca Juniors reprochó los errores del Racing de Estrasburgo en el final ante el Lille. “No podemos conceder un gol”, disparó

Guardar
La brutal autocrítica de Valentín Barco pese a que su equipo venció 4-1 por la Ligue 1

La destacada actuación de Valentín Barco como mediocampista en el Racing de Estrasburgo ha impulsado al club francés a una posición expectante en la Ligue 1. El equipo dirigido actualmente por Gary O’neil logró una contundente victoria 4-1 sobre el Lille en condición de visitante en el estadio Pierre-Mauroy, lo que elevó su puntaje a 30 unidades y lo ubicó en el séptimo puesto de la tabla general. Con este resultado, el club mantiene sus aspiraciones intactas para acceder a alguna de las plazas de la próxima temporada de competencias de la UEFA.

A pesar del abultado triunfo, la autocrítica de Barco marcó la jornada en Estrasburgo. El argentino, en diálogo con la transmisión oficial postpartido, mostró su descontento por la acción que culminó en el descuento del Lille en tiempo de adición. El futbolista fue contundente: “Las últimas dos jugadas no me gustaron para nada. Si queremos pelear por cosas grandes, tenemos que jugar serio aunque estemos ganando 1 a 0 ó 4 a 0”, afirmó Barco. A lo que añadió: “Estoy muy contento con el equipo en general, pero no podemos conceder un gol así por no jugar serio”.

El Colo, que suma ya 1988 minutos, 8 asistencias y un gol en 26 partidos de la temporada con el Racing de Estrasburgo, es superado en tiempo de juego solo por el arquero titular Mike Penders. Su polivalencia lo llevó a destacarse más allá del lateral izquierdo, adaptándose al centro del campo con influencia creciente en la elaboración de jugadas y el aporte ofensivo. Junto a Joaquín Panichelli —quien acumula 13 goles en 27 encuentros— protagonizó una de las acciones más elogiosas del partido, que habilitó el gol del paraguayo Julio Enciso.

Barco, sin embargo, no podrá participar en el próximo compromiso ante París Saint-Germain el domingo 1 de febrero. El argentino recibió su quinta amarilla, luego de una acumulación que incluyó una amonestación frente al Metz el 18 de enero que, por irregularidades administrativas, no fue debidamente registrada. Así, deberá cumplir con la fecha de suspensión durante este decisivo enfrentamiento frente al PSG, que lidera el campeonato.

El rendimiento del jugador de 25 de Mayo mereció la atención del cuerpo técnico de la Selección Argentina, que lo incluyó en las últimas convocatorias. Su creciente protagonismo en Francia lo perfila como una alternativa para el carril zurdo, sector en el que destacan futbolistas como Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y, en ocasiones, Facundo Medina según decisiones del entrenador, Lionel Scaloni. Su capacidad para desempeñarse tanto en los costados como en el círculo central del campo podría ser determinante para su inclusión de cara al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

En tanto que en las redes sociales, aficionados del Racing de Estrasburgo y fanáticos del fútbol francés celebraron la actuación de Barco y anticiparon su salto a clubes de mayor envergadura. Entre los mensajes se destacaron frases como: “Valentín Barco va muy sobrado en la Ligue 1”, “No hay un mediocentro esta temporada en la Ligue 1 a su nivel” y “Está en otra liga ahora mismo”.

El aporte del futbolista surgido en Boca Juniors, con un golazo y ocho asistencias hasta el momento, llevó a comparaciones con jugadores de la talla de Vitinha, figura emblemática del PSG. Los comentarios elogiosos resaltaron el nivel alcanzado por el Colo luego de sus pasos truncos por el Brighton de Inglaterra y el Sevilla de España.

De la mano de Valentín Barco, el Racing de Estrasburgo es octavo luego de 19 fechas de la Ligue 1 y quedó cerca de la zona de clasificación a los torneos internacionales.

Temas Relacionados

deportes-internacionalRacing de EstrasburgoValentín BarcoLilleLigue 1

Últimas Noticias

El tenis argentino retoma el calendario con acción en Sudamérica y Asia: quiénes juegan esta semana

Con un Challenger en Chile y torneos en Baréin, Vietnam y Filipinas, los jugadores albicelestes comienzan una semana clave rumbo a la Copa Davis

El tenis argentino retoma el

De película: se entrenó con su nuevo equipo, pero antes de firmar contrato recibió otra oferta y se escapó de la concentración

Kevin López estaba a punto de oficializar su llegada a Colón de Santa Fe y un llamado de Instituto cambió sus planes por completo. Los detalles

De película: se entrenó con

La pasión de Ricardo Darín por el tenis: de Gastón Gaudio y Gaby Sabatini a Roger Federer y la deuda pendiente con Guillermo Vilas

Entre recuerdos personales, historias compartidas y mirada crítica, el actor abre la intimidad de su relación con el deporte que lo acompaña desde hace décadas

La pasión de Ricardo Darín

Insólito: tras dos fechas del Torneo Apertura, ya echaron a un entrenador por perder los primeros partidos

Instituto de Córdoba hizo oficial la destitución de Daniel Oldrá luego de la derrota por 2-1 contra Platense

Insólito: tras dos fechas del

Oficial: Boca Juniors anunció la llegada del primer refuerzo del mercado de pases

El futbolista arribará al país en las próximas horas y se convertirá en la primera cara nueva del Xeneize de 2026

Oficial: Boca Juniors anunció la
DEPORTES
El tenis argentino retoma el

El tenis argentino retoma el calendario con acción en Sudamérica y Asia: quiénes juegan esta semana

De película: se entrenó con su nuevo equipo, pero antes de firmar contrato recibió otra oferta y se escapó de la concentración

La pasión de Ricardo Darín por el tenis: de Gastón Gaudio y Gaby Sabatini a Roger Federer y la deuda pendiente con Guillermo Vilas

Insólito: tras dos fechas del Torneo Apertura, ya echaron a un entrenador por perder los primeros partidos

Oficial: Boca Juniors anunció la llegada del primer refuerzo del mercado de pases

TELESHOW
El elogio de Natalie Portman

El elogio de Natalie Portman a Dolores Fonzi que revivió un escándalo de hace 20 años con Gael García Bernal en el medio

Lucía Celasco, de paseo en Buenos Aires con su novio: entre flashes, rumores y vida privada

Oriana Sabatini lució su pancita embarazada de 7 meses y desató una ola de ternura: “Casi mami”

Mirtha Legrand, de Mar del Plata a Buenos Aires: “Vuelvo para organizar mi cumpleaños”

Fátima Florez visitó la Fragata Libertad en Mar del Plata: “Estoy orgullosa como argentina”

INFOBAE AMÉRICA

El grupo terrorista Hezbollah amenazó

El grupo terrorista Hezbollah amenazó con responder a cualquier ataque contra Irán: “Elegiremos cómo actuar”

Trump y Netanyahu dijeron que la siguiente etapa del acuerdo de paz en Gaza se centra en el desarme total de Hamas

El régimen chavista liberó a un adolescente condenado a 10 años por tener imágenes contra Maduro en su teléfono

Trump dijo que elevará los aranceles a Corea del Sur por el bloqueo legislativo al acuerdo comercial

Inicia el proceso de integración de los servicios de salud en Panamá