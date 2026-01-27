El tenis argentino retoma el calendario con acción en Sudamérica y Asia: quiénes juegan esta semana

Thiago Tirante llegó a la segunda ronda del Australian Open (Fuente: REUTERS/Edgar Su)

Mientras el Australian Open, primer Grand Slam de la temporada, entra en su etapa decisiva sin argentinos en los cuadros de singles, los circuitos profesionales ya retoman su curso habitual con una intensa agenda para el tenis argentino.

Para los jugadores albicelestes se abre una semana de tránsito diverso, con un itinerario que combina una escala sudamericana y tres destinos en el continente asiático, dentro de una planificación que también empieza a proyectar la serie de Copa Davis frente a Corea del Sur, en Busan, entre el 6 y el 8 de febrero.

El ATP Challenger Tour vuelve a tener acción en la región. Tras los torneos disputados en Argentina y Brasil, Chile asume el rol de anfitrión: durante los próximos siete días, el Estadio Español de Chiguayante, en la ciudad de Concepción —una de las zonas recientemente afectadas por incendios—, será sede de un certamen de categoría Challenger 100.

El torneo se puso en marcha este lunes con la clasificación de singles, instancia en la que seis argentinos lograron avanzar a la ronda final: Bautista Torres (364°), Guido Justo (378°), Mariano Kestelboim (413°), Facundo Mena (328°), Gonzalo Villanueva (349°) y Juan Estévez (455°). Estos últimos cuatro quedaron emparejados entre sí, lo que garantiza al menos dos plazas albicelestes en el cuadro principal.

Este martes se definirán los clasificados provenientes de la qualy y comenzará el main draw, que contará con la presencia de los chilenos Alejandro Tabilo (79°) y Tomás Barrios Vera (107°), el serbio Dušan Lajović (125°) y otros seis representantes argentinos: Facundo Díaz Acosta (247°), Lautaro Midón (232°), Alex Barrena (190°), Nicolás Kicker, Genaro Olivieri (231°) y Andrea Collarini (233°).

Collarini viene de llegar a la final en el AAT Challenger del TCA (Fuente: Prensa AAT/Omar Rasjido)

En paralelo, el foco también se posa en Asia, donde dos de los cuatro debutantes que integrarán la Selección Argentina de Tenis YPF continúan su preparación. Thiago Tirante (103°) jugará el Challenger 125 de Manama, en Baréin. El platense, de 24 años, que viene de caer en la segunda ronda del Australian Open, debutará este martes frente al francés Geoffrey Blancaneaux (256°), en el tercer turno del Court 2, cerca de las 08:00 de la Argentina.

Por su parte, Federico Gómez (192°) se acerca a territorio rival y, tras una breve preparación en las canchas rápidas del Tenis Club Argentino, afrontará el Challenger 50 de Phan Thiet, en Vietnam, donde parte como máximo preclasificado. El jugador nacido en Merlo, de 29 años, debutará ante el alemán Nikolai Barsukov (1137°, WC), de 19 años, alrededor de las 03:00, en el estadio central.

En ese mismo torneo asiático también figuran tres de los cinco tenistas surcoreanos convocados por el capitán Jong-Sam Chung —Nam y Park competirán en dobles—: Sanhui Shin (358°), posible rival de Gómez en segunda ronda si ambos avanzan; Soonwoo Kwon (486°), reciente campeón de la edición inaugural del certamen disputada la semana pasada; y Hyeon Chung (418°), ex número 19 del mundo y semifinalista del Australian Open 2018, quien quedó eliminado en su debut.

Federico Gómez fue convocado para enfrentar a Corea del Sur por la Copa Davis (Fuente: Challenger de Temuco)

La agenda internacional se completa con presencia argentina en el circuito femenino. Solana Sierra (63°) y Nicole Fossa Huergo (104° en dobles) dirán presente en el WTA 125 de Manila, en Filipinas. La marplatense, de 21 años y actual mejor raqueta nacional, buscará reencontrarse con su mejor versión tras una rápida despedida en Melbourne, cuando enfrente a la taipeana Joanna Garland no antes de las 08:00, en el estadio principal. En el historial entre ambas, la asiática lidera el Head to Head por 1-0, correspondiente a un único antecedente disputado en 2020.

En tanto, Fossa Huergo, nacida en Isernia, Italia, pero representante de la Argentina desde hace pocos meses —con bautismo oficial en la United Cup—, ya se encuentra en los cuartos de final del cuadro de dobles junto a la lituana Darja Semenistaja. La hija de padres rosarinos buscará esta semana ingresar por primera vez al Top 100 de la especialidad.

Solana Sierra perdió en el debut en el Australian Open (Fuente: REUTERS/Edgar Su)